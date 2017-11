Amerikanci proglasili Tu-160M2 "superbombarderom"

Russia Beyond

Komsomoljska Pravda /Global Look Press

Modernizirani "Bijeli labud" će postati pravi superbombarder! Tako se izrazio vojni analitičar američkog izdanja The National Interest Dave Majumdar.

Američki list piše o ruskom zrakoplovu povodom vijesti o tome da će se prvi modificirani nosač raketa podići u zrak već u veljači iduće godine.

"Zrakoplovi su se pokazali odličnima u sirijskoj kampanji, poslužili su kao nosači ubojitih krstarećih raketa H-101 koje imaju radijus djelovanja od 4,5 tisuća do 5 tisuća kilometara", piše američki analitičar.

On također pretpostavlja da radovi na modernizaciji "Bijelog labuda" idu brže nego se očekivalo, jer je ranije njegov prvi let najavljivan tek za kraj 2018. godine. U svakom slučaju, dodaje on, program Tu-160M2 je osnovni zadatak modernizacije ruskih strateških bombardera.

Ruske Zračno-svemirske snage planiraju kupiti 50 novih zračnih nosača raketa, ali će i postojećih 16 zrakoplova Tu-160 također usavršiti do verzije M2.

Ovaj broj moderniziranih bombardera je sasvim dovoljan za sve potrebe strateških snaga Rusije, koje, za razliku od američkih, ne predviđaju ulazak u zračni prostor neprijatelja da bi uništavali ciljeve. Tu-160M2 je u stanju razviti brzinu preko 2 maha i ispaliti rakete najvećeg dometa. Zato stealth tehnologija američkih zrakoplova i nije tako važna za Ruse, kaže znanstveni suradnik Centra za vojno-pomorske analize SAD-a Michael Kofman za The National Interest.