Trojica veličanstvenih: Neporaženi ruski vojskovođe

1. Aleksandar Suvorov

Aleksandar Vasiljevič Suvorov, grof Suvorov od Ramnika, knez talijanski (1729.–1800.), ruski generalisimus i jedan od najvećih ruskih vojskovođa koji nije izgubio nijednu bitku.

Aleksandar Suvorov u svojoj dugoj ratnoj karijeri nije izgubio nijednu bitku. Odnio je preko 60 pobjeda. Među njima je najteža vjerojatno bila opsada turske tvrđave Izmail 1790. godine.

To je bilo u vrijeme Rusko-turskog rata, kada je tvrđava Izmail na Dunavu imala ključni strateški značaj. Bila je dobro utvrđena, imala je visoke bedeme i rov dubok 10 metara. U garnizonu je bilo oko 35 000 vojnika (od toga su polovica bili janjičari - elitne turske postrojbe), a Suvorov je na raspolaganju imao oko 31 000 vojnika.

Neprijatelj je bio dosta jači, ali to nije smetalo Suvorovu da uputi Turcima nedvosmislenu poruku: "Imate 24 sata za pregovore i izlazak na slobodu. Moj prvi pucanj će značiti da ste svi zarobljeni, moj napad - da ste mrtvi". Načelnik obrane grada odgovorio je u sličnom stilu: "Prije će Dunav poteći unatrag i sunce pasti na zemlju nego što će se Izmail predati".

J. Danilevski, V. Sibirski, Juriš na tvrđavu Izmail, 11. prosinca 1790., fragment, lijeva strana diorame, 1972., Izmail, Povijesni muzej A.V. Suvorova.

Suvorov je šest dana učio svoje vojnike kako savladavati rovove i bedeme, a zatim je izvršio napad na tvrđavu prije svitanja, i to s tri strane. Turke je ovaj potez malo dezorijentirao jer nisu očekivali napad s različitih strana. Žestoko su se branili, tako da je bitka bila teška. Rusima je ipak pošlo za rukom zauzeti vanjske bedeme i ući u grad. Ulične borbe u gradu su prerasle u pravi pokolj.

"Pucalo se iz svakog prozora. ... Pored muškaraca su ratovale i žene. One su napadale Ruse s jataganima u rukama kao da su očajnički jurile u smrt... Padali su zapaljeni krovovi... Nekoliko tisuća konja je pobjeglo iz zapaljene konjušnice. Trčali su ulicama kao sumanuti i pravili kaos", tako je ovu epsku bitku prikazao u 19. stoljeću ruski povjesničar.

Tvrđava je pala u 16:00. Turci su izgubili 26 000 ljudi, a 9 000 je zarobljeno. Rusi su izgubili oko 2200 vojnika. Nekoliko godina kasnije, Suvorov je rekao da se "čovjek samo jednom u životu može osmjeliti da napadne takvu tvrđavu".

2. Fjodor Ušakov

Nepoznati umjetnik, portret admirala Fjodora Ušakova 19. st.

I admiral Fjodor Ušakov, koji je zapovijedao flotom u 18. stoljeću, nije izgubio nijednu bitku. Nije izgubio nijedan brod, i nijedan njegov mornar nije dospio u zarobljeništvo.

Većinu svojih pobjeda Ušakov je odnio u borbama protiv Turaka. Za razliku od kopnenih ruskih trupa koje su bile dosta jake, flota na Crnom moru je krajem stoljeća još uvijek bila u procesu stvaranja, tako da su Turci imali jaču mornaricu.

Zbog toga je Crnomorska flota izbjegavala odlučne bitke protiv Turaka. Sve se promijenilo kada je u ožujku 1790. godine Ušakov postavljen na čelo flote. On je ukinuo tadašnje inertne običaje ratovanja na moru. Pridržavao se fleksibilnijeg inovativnog pristupa koji je brodovima omogućavao da manevriraju u tooku bitke, a posebnu pažnju je obraćao na uvježbavanje.

Aleksandar Blinkov, pomorska bitka kod Tendre 8. i 9. rujna 1790. Središnji vojno-pomorski muzej, Sankt-Peterburg

Nove metode su urodile plodom u ključnim akciji protiv Turaka, u bitci kod Tendre (blizu obala Bugarske). U rujnu 1790. je osmanska flota bila veća - Turci su imali 14 ratnih brodova, a Ušakov 10. Pa ipak je Ušakov odlučio krenuti u napad usmjerivši paljbu prije svega na najvažnije turske brodove. Oni ga nisu mogli zadržati i počeli su se panično povlačiti. "Naša flota je gonila i tukla neprijatelja cijelim putem tijekom povlačenja", rekao je Ušakov. Potjera je trajala dva dana. Rusi su uspjeli potopiti glavni neprijateljski brod i zauzeti još jedan ratni brod. Turska strana je izgubila šest brodova i preko 2000 vojnika, dok je s ruske strane 21 vojnik ubijen, a 25 ih je ranjeno.

"Bitka kod Tendre je ušla u svjetsku teoriju ratovanja na moru. Admiral Ušakov je bio... inovator u pogledu manevarske taktike pomorskih bitaka koja se pokazala kao učinkovita i koja je označila kraj dominacije Turske na Crnom moru...", rekao je ruski vojni povjesničar.

3. Georgij Žukov

Portret maršala Sovjetskog Saveza Georgija Konstantinoviča Žukova. Umjetnik P. V. Malkov. 1943.

Treći vojskovođa je došao do izražaja u sovjetsko doba, tijekom Drugog svjetskog rata. Georgij Žukov je četverostruki Heroj Sovjetskog Saveza i dobitnik mnogih priznanja. On je predstavljao SSSR kada je Njemačka potpisala bezuvjetnu kapitulaciju. Upravo on je izvršio smotru moskovske Parade Pobjede u lipnju 1945. godine.

Žukov je odigrao odlučujuću ulogu u planiranju i izvođenju ključnih akcija Crvene armije na njemačko-sovjetskom frontu, a također u završnoj bitci za Berlin. Njegov Prvi bjeloruski front je uspio zauzeti dobro utvrđene njemačke položaje.

Završetak rata u Berlinu 1945. Branderburška vrata

Napad je počeo noću uoči 16. travnja izuzetno moćnom i dobro koordiniranom artiljerijskom paljbom. Zatim su, još prije svitanja, u borbu krenuli tenkovi uz podršku pješaštva. To je bilo moguće izvesti zahvaljujući mnogobrojnim reflektorima koji su postavljeni iza jedinica u ofenzivi.

Dva tjedna kasnije, 1. svibnja, Crvena zastava je podignuta na zgradu Reichstaga. Tako je zauzet glavni grad Njemačke. Većina povjesničara visoko cijeni Žukovljevu genijalnost, a pojedini ga čak zovu "Paganinijem u umjetnosti ratovanja".

