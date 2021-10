Koji razlozi leže iza rata između Rusije i Francuske 1812. godine?

Russia Beyond (Foto: Kongresna knjižnica, Javna domena)

U ovom članku nećemo zalaziti u vojne detalje Napoleonove kampanje protiv Rusije 1812. godine. Bavit ćemo se političkim i ekonomskim razlozima koji su ležali iza najvećeg vojnog konflikta u 19. stoljeću.

Napoleonova invazija na Rusiju 1812. godine

Glavni razlog za izbijanje rata između Napoleonove Francuske i Rusije bile su sankcije, odnosno takozvana Napoleonova "kontinentalna blokada". O čemu se zapravo radilo?

1792.-1793. godine Republika Francuska sudjelovala je u Francuskim revolucionarnim ratovima, u kojima se borila protiv Velike Britanije, Austrije, Pruske, Rusije i još nekoliko monarhija. "Stare" monarhije Europe prezirale su republikanski sustav vladavine uveden u Francuskoj. U međuvremenu se u Francuskoj pojavio Napoleon, mladi genijalni vojskovođa, koji je do 1799. godine de facto postao vladar Francuske.

Do početka 19. stoljeća Francuska je osvojila teritorije talijanskog poluotoka, Nizozemske i oblasti oko rijeke Rajne. Velika Britanija ostala je jedini suparnik Francuske u Europi. Poslije bitke kod Trafalgara 1805. godine postalo je očigledno da je francuska mornarica bespomoćna protiv britanske, pa je Napoleon počeo raditi na jačanju kontinentalne blokade, embarga protiv britanske trgovine na europskom kontinentu.

Napoleon je želio uništiti britansku trgovinu, financijski je iscrpiti. Berlinski dekret iz 1908. godine proklamirao je da su "britanski otoci u stanju blokade" i zabranjivao svaku trgovinu, pa čak i poštanske pošiljke s Velikom Britanijom. Međutim, europske zemlje stalno su kršile blokadu, što je izazvalo napade Napoleonove Francuske na njih. Rusko Carstvo, glavni ekonomski partner Velike Britanije u to doba, također je bilo i glavni neprijatelj Francuske i glavna prepreka uspješnom uvođenju "kontinentalnog sustava".

Rusija i kontinentalni sustav

U bitci kod Friedlanda 1807. godine Napoleon je nanio težak poraz ruskoj vojsci. Nakon toga je Aleksandar I. pristao potpisati Tilzitski mir, kojim su se Rusija i Pruska udružile s Francuskom protiv Velike Britanije i Švedske.

Tilzitski mir izazvao je negodovanje ruske javnosti, koja je smatrala sramotnim potpisivanje mira s republikom čija je vojska otjerala u smrt na tisuće ruskih vojnika! Međutim, do 1810. godine Rusija je ponovo uspostavila trgovinu s Engleskom preko drugih zemalja, dok su na francusku robu uvedeni visoki porezi. U međuvremenu je Napoleon pokušao ojačati veze s Aleksandrom I., nudeći svoju ruku Aleksandrovim sestrama, ali je dvaput odbijen.

Napoleon je do 1811. godine počeo otvoreno govoriti o neprijateljskom odnosu prema Rusiji. Rekao je Dominiqueu Dufouru de Pradtu, francuskom veleposlaniku u Varšavi: "Za pet godina bit ću gospodar svijeta, ostaje samo Rusija; ali ću je slomiti... Onda ću također biti gospodar mora i sva trgovina će, naravno, morati proći kroz moje ruke." Bilo je očigledno da se rat bliži.

Što je ovaj rat značio za Rusiju

Izostavljajući brojne detalje rusko-francuskog ratovanja, zadržat ćemo se samo na ključnim događajima. 24. lipnja 1812. godine, kada je Velika armija napala Rusko Carstvo prešavši rijeku Njemen, Napoleon je na raspolaganju imao oko 588 000 vojnika protiv ruskih 480 000, ali Rusi su imali prednost svog terena i pomoć ruskih partizana, koji su Francuzima ulijevali strah u kosti tijekom čitavog njihovog "boravka" u Rusiji.

Kako navodi istraživač Mihail Veližev: "Sami razmjeri ovog rata bili su nevjerojatni. Po prvi put od 17. stoljeća rat se vodio na teritoriju Ruskog Carstva, što je bio pravi šok za suvremenike. Moskva, srce carstva, predana je Francuzima i velikim dijelom uništena. U to doba to je doživljeno kao nacionalna katastrofa. Zemlja je pretrpjela ogromne gubitke: gotovo milijun stanovnika Rusije stradalo je od 1812. do 1814. godine; materijalna šteta procijenjena je na nekoliko milijardi rubalja."

Velika armija odlučno je ušla na teritorij Rusije i, savladavajući stalni otpor ruske vojske, napredovala prema Smolensku, tvrđavi koja je bila "ključ za Moskvu" i koju je zauzela u kolovozu 1812. godine. Međutim, napredovanje je bio teško, jer su i ruski civili i ruska vojska primjenjivali tehniku "spaljene zemlje". Naime, pri povlačenju je ruska vojska uništavala zalihe hrane, streljivo i bilo kakvu imovinu koju bi neprijatelj mogao koristiti. Tko je smislio ovu taktiku?

Škot iza ruske pobjede

Mihail Barclay de Tolly (1761.-1818.) bio je baltički Nijemac škotskog porijekla u ruskoj službi. Potomak škotskog klana Barclayja, odrastao je u Sankt-Peterburgu i od 1776. nalazio se u službi ruske vojske. Kasnije je postao maršal Ruskog Carstva.

Barclay je od 1810. do 1812. bio ministar rata Rusije. Učinkovito je pripremio rusku vojsku za odlučujuću borbu protiv Napoleona tako što je naručio i osobno napisao veliki broj taktičkih i strateških priručnika za vojnike i časnike. Kada je rat počeo, Barclay i general Petar Bagatrion nalazili su se na čelu ruske vojske.

Međutim, Barclay je bio taj koji je osmislio plan za rusku vojsku tijekom rata: korištenje taktike "spaljene zemlje", povlačenje u centralnu Rusiju kako bi se iscrpile snage francuske vojske. Barclay je točno pretpostavio da će Francuskoj biti teško opskrbljivati se iz Europe, a ruski partizani i vojska će učiniti sve preostalo da se neprijatelj do kraja uništi.

Na savjetovanju u selu Fili, ubrzo nakon Borodinske bitke, Barclay je odlučno zastupao opciju prepuštanja Moskve Napoleonu. Bio je to mudar strateški potez koji je francuskog cara doveo u hladnu, nebranjenu i spaljenu Moskvu, bez zaliha. Povjerivši zapovjedništvo nad vojskom Mihailu Kutuzovu, Barclay je ipak ostao na čelu jedne armije i kasnije se borio u europskoj kampanji Rusije od 1812. do 1814.

Ruski se povjesničari slažu u mišljenju da, kada je Mihail Kutuzov preuzeo zapovjedništvo vojskom, on nije promijenio prvobitnu Barclayjevu strategiju. Poslije pobjede nad Napoleonom Barclay je bio obasut pohvalama i odlikovanjima. Car Aleksandar I. dodijelio mu je titulu kneza i bio je široko priznat kao glavni um iza ruske pobjede nad Napoleonom.

U međuvremenu je Napoleonov "kontinentalni sustav", koji je bio glavni razlog rata, Rusija okončala već u rujnu 1812. godine, kada je Aleksandar I. objavio manifest o obnovi trgovinskih veza između Rusiji i Velike Britanije.