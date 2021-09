Tko je bio zloglasni DVOSTRUKI ŠPIJUN koji je radio za KGB i MI6

Kada je britanski obavještajac Michael Bethany kontaktirao KGB s ponudom za suradnju i predao im povjerljive informacije, agent KGB-a u Londonu odbio je ponudu, misleći da je to zamka MI5. Prije nego što je Bethany stigao ponovo kontaktirati Sovjete, pukovnik KGB-a Oleg Gordijevski obaviješten je o ovom pokušaju. Ubrzo je Britanac koji je želio raditi za Sovjete uhićen u Britaniji. Premda KGB tada to još nije znao, britanski je obavještajac uhićen zahvaljujući dojavi Gordijevskog, budući da je ovaj agent KGB-a tajno radio za MI6 kao dvostruki špijun.

Razočaranje

Oleg Gordijevski smatra se jednim od dvostrukih agenata koji su KGB-u nanijeli najviše štete u povijesti sovjetske špijunaže. Budući izdajnik počeo je raditi za Prvi glavni direktorat KGB-a 1962. godine, na vrhuncu hladnog rata između zapadnog i socijalističkog bloka. Prvi direktorat bio je zadužen za tajne operacije u inozemstvu, špijunažu i koordiniranje s tajnim agentima. Od početka svog rada za KGB Gordijevski se našao u svijetu špijunskih igara.

Getty Images Getty Images

Ovaj je posao pružao privilegije koje drugi ljudi u SSSR-u nisu mogli imati. Na primjer, zaposleni u Prvom direktoratu imali su jedinstvenu mogućnost živjeti i raditi u inozemstvu u zemljama kapitalističkog bloka. Gordijevski je karijeru započeo u Danskoj.

"Trebao sam nabaviti dokumente preminulih osoba ili osoba koje su napustile zemlju, tako da ih služba C [tajni agenti] može koristiti. Odlazio sam na groblja gdje sam tražio grobove novorođenčadi, posjećivao svećenike kako bih nabavio matične listove i smrtovnice", rekao je Gordijevski u jednom od mnogih intervjua koje je dao nakon što je prebjegao u Britaniju.

Upravo se u Danskoj britanska služba MI6 obratila mladom sovjetskom tajnom agentu, koji je, kako se ispostavilo, i sam tražio priliku da služi britanskoj kruni. "Želio sam raditi za britansku obavještajnu službu i tražio sam mogućnost za to. Bio je tu jedan Englez – agent MI6 koji je radio pod identitetom diplomata – koji me želio regrutirati. Želio sam da me regrutiraju, a on je želio to isto. 1974. godine počeli smo se susretati, najprije u malom kafiću, a zatim me je pozvao u sigurnu kuću u kojoj bismo radili", rekao je Gordijevski.

Legion Media Legion Media

Prebjegli je agent rekao da se razočarao u sovjetski sustav nakon što je Hruščov pokrenuo destaljinizaciju i Berlin je podijeljen zidom. Premda je nemoguće sa sigurnošću reći što je navelo Gordijevskog da promijeni stranu - je li to bilo iskreno uvjerenje da je sovjetski sustav iskvaren, želja za avanturom, sebični interes ili materijalna korist - jedno je sigurno: do 1974. godine agent KGB-a koji je bio zadužen za tajne agente u Europi počeo je raditi za MI6.

Sumnje

1982. godine Oleg Gordijevski počeo je raditi u Londonu pod identitetom diplomata. Kratak susret sa sovjetskim političarem Mihailom Gorbačovom, koji je posjetio London 1984. godine, donio mu je napredak u karijeri. Postao je vršitelj dužnosti ćelije KGB-a u Londonu sa šansom da uskoro postane i stalni šef ove jedinice.

Karijera Gordijevskog unutar KGB-a naglo je napredovala, kao i njegov značaj dvostrukog agenta za britansku MI6. Međutim, uhićenje agenta CIA-je koji je prešao raditi za KGB bacilo je sjenu sumnje na Gordijevskog. Šefovi u Moskvi počeli su preispitivati njegovu odanost.

Legion Media Legion Media

"Izdao me Aldrich Ames negdje između 15. travnja i 1. svibnja 1985. Primio sam paničan telegram iz centra s jasnom obaviješću da me povlače pod izgovorom odobravanja moje kandidature na mjesto agenta KGB-a u Londonu", rekao je Gordijevski.

Premda je Gordijevski sumnjao da je razotkriven kao dvostruki agent, ipak je poslušao naređenje i vratio se u Moskvu. Po povratku u prijestolnicu SSSR-a Gordijevskog je saslušao njegov šef general Gruško.

"Poslije Gruškovog ispitivanja dva snažna momka ušla su u sobu i ponudila mi da pijem s njima. Odbio sam odlučno koliko sam mogao, ali oni me nisu slušali. Točili su mi neki konjak i osjećao sam se kao netko drugi. Moj je zadatak bio izdržati [učinak droga]. Jedva sam uspijevao zadržati prisustvo jasnog mišljenja. To je trajalo četiri sata dok se ispitivanje nastavilo", rekao je Gordijevski.

AFP AFP

Gordijevski se probudio u stanu i shvatio da nije uhićen poslije saslušanja. Zaključio je da je izdržao ispitivanje, ali bio je svjestan da je situacija krajnje neizvjesna. Odlučio je zauvijek napustiti SSSR i pokrenuo je protokol za bijeg, koji su mu Britanci osmislili u slučaju da mora pobjeći od sovjetske pravde.

Bijeg

Plan za izvlačenje dvostrukog agenta sa sovjetskog teritorija nosio je šifriran naziv "Operacija Pimlico". Kako bi Britance obavijestio o potrebi za izvlačenjem, Gordijevski se oslobodio praćenja KGB-a i tajno sastao s britanskim špijunom u centru Moskve. Tada je Operacija Pimlico prešla u fazu realizacije.

Prema planu, raskrinkani dvostruki agent trebao je napustiti Moskvu i otići u Lenjingrad (današnji Sankt-Peterburg), a zatim autobusom na sjever do Viborga, ruskog grada u blizini granice s Finskom. Pod izgovorom da se loše osjeća, Gordijevski je zaustavio autobus i izašao nasred puta.

"Nisam znao gdje točno trebam sresti Britance, imao sam samo opis mjesta susreta", rekao je on.

Poslije tri sata čekanja u šumi, bjegunac je ugledao dva automobila s diplomatskim tablicama. Bio je to britanski spasilački tim.

Legion Media Legion Media

"Uspjeli su samo na minutu pobjeći od pogleda pratnje KGB-a. Uskočio sam u prtljažnik i vozila su se nastavila kretati prije nego što se automobil KGB-a pojavio iza krivine. Moj je vozač pustio glasnu glazbu što mi je skrenulo misli", rekao je Gordijevski.

Za prolazak kroz sovjetske kontrolne punktove britanski su se agenti oslonili na diplomatske tablice na automobilu. Začudo, ovaj je plan uspio i nitko ih nije kontrolirao.

"Prošli smo graničnu kontrolu i, prema dogovoru, vozač je s rock muzike prešao na Sibeliusa. Shvatio sam: prešli smo na finski teritorij", rekao je Gordijevski.

Smjela operacija izvlačenja uspjela je i bivši agent KGB-a završio je u Velikoj Britaniji, gdje živi i danas. U SSSR-u je u odsustvu osuđen na smrt zbog izdaje. Mediji su objavili da presuda nije poništena čak ni poslije raspada SSSR-a.

Nakon što je napustio Sovjetski Savez, Gordijevski se susreo s britanskom premijerkom Margaret Thatcher i navodno je uvjerio da se pred sovjetskim vlastima založi za sjedinjenje njegove obitelji. To nije uspjelo i njegova žena i djeca mogli su ga posjetiti tek poslije raspada SSSR-a 1991. godine. Ubrzo nakon toga par se razveo.

2021. godine 82-godišnji Gordijevski živi od mirovine državnog službenika u Velikoj Britaniji, daje intervjue medijima i, prema riječima nekadašnjih ruskih obavještajaca, zarađuje tako što prodaje povjerljive informacije o sovjetskim i ruskim tajnim službama.

U svojim intervjuima Gordijevski uvijek ističe da nije zažalio zbog odluke da postane dvostruki agent.