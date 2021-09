Tragična sudbina najvećeg cepelina u SSSR-u

Rusija je počela praviti cepeline čak i prije Prvog svjetskog rata. Međutim, veći dio ruskih cepelina bili su prerađeni modeli letjelica naručenih u inozemstvu. 1920. pojavio se prvi cepelin u novoj sovjetskoj zemlji. Bio je to stari zračni brod "Astra" koji je popravljen, a ime mu je promijenjeno u "Krasnaja zvezda". Jedan od najuspješnijih sovjetskih cepelina bio je "Komsomoljska pravda", koji su izradili studenti Visoke aeromehaničke škole.

Cepelin "Komsomoljska pravda" Javna domena Javna domena

Izgradnja cepelina intenzivirana je kada je osnovana kompanija "Dirižablstroj" u gradu Dolgoprudni (28 kilometara sjeverozapadno od Moskve). Iz Italije je pozvan Umberto Nobile, čuveni aeronautički inženjer i istraživač Arktika, da vodi tehnički menadžment organizacije. "Dirižablstroj" je sagradio osam cepelina, a najveći među njima bio je SSSR-V6 iz 1936. godine. Dobio je ime u čast organizacije "Osoaviahim", koja je radila na poboljšanju obrambenih kapaciteta SSSR-a. Konstrukcija SSSR-V6 bila je zasnovana na talijanskom cepelinu N-4, s tim što su unesene značajne izmjene na bazi ranijeg sovjetskog iskustva s cepelinima. SSSR-V6 bio je dug 104,5 metara, promjera 18,8 metara, znatno veći od svih ranijih sovjetskih cepelina, a mogao je nositi do 8,5 tona tereta. Prvi je let izveo 5. studenog 1934. Umberto Nobile osobno je zapovijedao posadom. Let je trajao sat i 45 minuta. I drugi su testovi pokazali da je cepelin dovoljno dobar da se može redovno koristiti.

Punjenje balona cepelina SSSR-V6 Javna domena Javna domena

Istovremeno je, u usporedbi s industrijom aviona, proizvodnja cepelina zaostajala. Na primjer, 1937. godine piloti aviona postavili su 23 rekorda, dok se aeronauti nisu imali čime pohvaliti. Svi su entuzijasti shvatili da trebaju izvesti nešto izuzetno kako bi spasili ovu industriju. Izabrali su SSSR-V6 da postave rekord. Smatrali su da bi bilo najbolje oboriti rekord u najdužem boravku u zraku bez slijetanja i punjenja rezervoara. Rekord je držao njemački LZ 127 "Graf Zeppelin", koji je 1935. godine u zraku proveo 119 sati u kontinuitetu.

Cepelin SSSR-V6 "Osoaviahim" Javna domena Javna domena

Pripreme su trajale dva tjedna. Svi instrumenti i sam cepelin bili su pažljivo provjereni, kupola je ispunjena svježim plinom i lakirana. Let je započeo 29. rujna 1937. godine u 6:48 ujutro. Posada od 16 članova nije zapravo imala zadatak postaviti rekord, samo im je rečeno da lete što je moguće duže. Ruta je planirana unaprijed i bila je duga 2800 kilometara. Aeronauti su trebali preletjeti iznad nekoliko velikih gradova kao što su Novgorod (danas Veliki Novgorod, 490 kilometara sjeverozapadno od Moskve), Kazanj (720 kilometara istočno od Moskve) i Kursk (460 kilometara jugozapadno od Moskve). Ivan Panjkov, zapovjednik posade, prisjećao se kasnije da se u početku SSSR-V6 podigao na visinu od samo 100-150 metara iznad zemlje, jer je nosio 5,7 tona goriva.

SSSR-V6 na nebu iznad Moskve Javna domena Javna domena

Narednog dana aeronaute je zadesilo nevrijeme. Panjkov je sovjetskim novinarima rekao da je to bio najteži dio puta: cepelin je prošao kroz guste oblake i nalazio se pod jakom kišom 20 sati. 1. listopada posada je promijenila rutu i krenula nešto zapadnije kako bi se sklonila od lošeg vremena. Prema glasinama, aeronauti su se jednostavno izgubili, jer im se pokvario radio-kompas. U svakom slučaju, nisu stigli do Kazanja, nego su se uputili prema Ivanovu (250 kilometara sjeveroistočno od Moskve).

Kada je prošlo nevrijeme, posada više nije nailazila ni na kakve teškoće i 3. listopada stigla je do Vasiljsurska (520 kilometara istočno od Moskve), gdje su se trebali okrenuti i vratiti u Moskvu kako bi završili let. Kada je prošlo više od 100 sati leta, posada je shvatila da je njihov zadatak obavljen, no imali su dovoljno resursa da nastave, pa im je kontrola leta dozvolila da u zraku provedu dodatna 24 sata i slete 5. listopada u 5 sati popodne. Zbog toga je posada otišla do Vladimira (180 kilometara sjeveroistočno od Moskve), vratila se i sletjela u 5:15 poslijepodne. Tako je let cepelina SSSR-V6 trajao 130 sati i 27 minuta, što je bio novi svjetski rekord. Međutim, sovjetske su vlasti bile skeptične kada se radilo o ovom postignuću. Članovi posade dobili su samo novčane nagrade, a industrija cepelina nije primila nikakvo dodatno financiranje.

Posada cepelina SSSR-V6 Javna domena Javna domena

Poslije trijumfa SSSR-V6 "Osoaviahim" je nastavio letjeti. Početkom 1938. cepein se pripremao za let do Novosibirska (2800 kilometara od Moskve), ali od ovoga se iznenada odustalo. Grupa arktičkih istraživača na čelu s Ivanom Papanjinom dospjela je u nevolju na Arktičkom oceanu. Oni su se nalazili u polarnoj stanici na plutajućem ledenjaku, koji je iznenada pukao. Upućeni su ledolomci da spase istraživače, no neki su članove posade cepelina SSSR-V6 poslali 4. veljače pismo Staljinu tražeći dozvolu da odlete do Murmanska (1500 kilometara sjeverozapadno od Moskve), a zatim do polarne stanice kako bi istraživače pokupili prije broda. Prijedlog je prihvaćen i 5. veljače SSSR-V6 s 18 članova posade krenuo je na put koji će uskoro postati tragedija. Narednog se dana cepelin izgubio, udario u planinu Neblo i zapalio se u blizini grada Kandalakša (200 kilometara jugozapadno od Murmanska). Trinaest članova posade poginulo je. Ostali su prošli s manjim povredama i ubrzo su ih na mjestu pada spasili lokalni mještani.

Spomenik na mjestu nesreće Javna domena Javna domena

Viktor Počekin, časnik koji je preživio nesreću, prisjećao se da je 6. veljače cepelin uletio u mećavu i oblake. U 7:30 uvečer Georgij Majačkov, navigator, uzviknuo je da se ispred SSSR-V6 nalazi planina. Ivan Panjkov, drugi zapovjednik, usmjerio je cepelin naviše kako bi dobio na visini, ali je udario o planinu i izbio je požar. Prema službenoj istrazi, prije nesreće cepelin se kretao na visini od 300-350 metara, dok su Hibinske planine na tom području visoke preko 1000 metara. Također, Panjkovljeva ideja da cepelin usmjeri naviše bila je pogrešna. Posada je trebala izbaciti sav suvišan teret kako bi letjelica brže dobila na visini. Istovremeno, loše vrijeme i mrak bili su razlog zašto je Majačkov ugledao Neblo samo pet sekundi prije udara. Komisija je također zaključila da posada nije bila dobro pripremljena. Na primjer, Počekin je za vrijeme istrage potvrdio da je saznao da je izabran za let tek na dan polaska. Svi ovi problemi doveli su do nesreće.

Grobnica posade cepelina SSSR-V6, Novodevičji manastir Pavel Kirjuhin/novodevichye.com Pavel Kirjuhin/novodevichye.com

Tim sovjetskih polarnih istraživača spašen je 19. veljače, ali sovjetska industrija cepelina umrla je sa SSSR-V6. Poslije tragedije sagrađeno je samo još nekoliko cepelina. A 1940. sovjetska je vlast ocijenila da cepelini nemaju budućnost i zauvijek obustavila program.