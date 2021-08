3 Hitlerova tajna oružja koja su završila u službi SSSR-a

1. Messerschmitt Me 262: Lastavica Führera

Messerschmitt Me 262, prozvan Schwalbe (njemački: "Lasta") kao lovačka inačica, ili Sturmvogel (njemački: "Olujna ptica") u lovačko-bombarderskoj inačici, bio je prvi svjetski vojni zrakoplov u upotrebi s mlaznim motorom.

Do većeg okršaja između ovog čudesnog oružja i savezničkih "zaostalih" zrakoplova dolazi u kolovozu 1944. kada biva uništeno 19 protivničkih zrakoplova, ali i 6 Me 262. Taj odnos gubitaka od 1 naprema 3 će do kraja rata biti pogoršan budući da će saveznici uspješno prilagoditi borbene taktike svojih klipnih zrakoplova.

Glavna prednost zrakoplova Me 262 je bila znatno veća brzina u horizontalnom letu. Zbog toga su saveznici smislili dvije nove borbene taktike. U prvoj, "jeftinijoj", njihovi lovci koji su štitili bombardere pri letu iznad Trećeg Reicha su nastojali letjeti na što je moguće većoj visini iznad bombardera koje su štitili tako da mogu u obrušavanju pretvoriti svoju težinu u veću brzinu i tako se nekako brzinom izjednačiti s Me 262.

Poslije rata, među brojnim tipovima zrakoplova koje je Crvena armija zarobila u odbačenom njemačkom Luftwaffeu, bilo je i primjeraka Me 262. Kako bi ih tehnički procijenili, kamuflaža je promijenjena, a pilotske oznake su obojane u oznake SSSR-a. Ti zrakoplovi utjecali su na razvoj prvih poslijeratnih sovjetskih boraca, kao što su Suhoj Su-9 i Su-11.

2. Messerschmitt Me 163: Đavolja metla

Me 163 (na njemačkom "Komet") bio je jedini zrakoplov na raketni pogon kojeg su pustili u borbu tijekom Drugog svjetskog rata. Usprkos revolucionarnom dizajnu i nekim nedostižnim mogućnostima za druge zrakoplove svoga vremena (probni pilot Rudy Opitz postigao je 1944. godine brzinu od 1123 km/h s ovim zrakoplovom) ipak se pokazao neučinkovitim kao lovac, zbog kratkog trajanja goriva. Osim toga, bio je vrlo korozivan i nestabilan. "Đavolja metla", kako su ga zvali saveznički piloti, srušila je samo 16 neprijateljskih zrakoplova.

Crvena armija na kraju rata je zauzimala neprijateljske zračne luke i njemačke borce koji nisu bili spaljeni. Na testnim letovima sovjetskih pilota, Me 163 je letio poput jedrilice, zbog opasnosti i nedostatka C-Stoff goriva. Tu-2 ga je vukao na potrebnu visinu i puštao. U fazi spuštanja, pilot je izvršavao testove. Ovi testovi su bili opasni jer je Me 163 bio puno teži od normalnog jedrilice, pa se spuštao puno brže.

3. Heinkel He-162: Narodni borac

Heinkel He 162 "Volksjäger" ("Narodni lovac" na njemačkom) bio je treći borbeni zrakoplov koji je ušao u službu u Luftwaffeu tijekom Drugog svjetskog rata. Zrakoplov je uglavnom bio izrađen od drveta, jer je metal bio korišten za proizvodnju borbenih zrakoplova poput Me 262 i Ar 234. Počeli su ga koristiti u travnju 1945., samo mjesec dana prije kraja rata u Europi, ostvarivši neke pobjede protiv savezničkih boraca, iako je nekoliko zrakoplova izgubljeno zbog strukturnih problema.

5. svibnja 1945. admiral Von Friedeburg potpisao je predaju svih njemačkih zrakoplovnih snaga u Nizozemskoj, Sjeverozapadnoj Njemačkoj i Danskoj. Savezničke su snage 6. svibnja stigle u zračnu luku Lek i preostala 162 zrakoplova u neoštećenom stanju su poslana u SAD, Veliku Britaniju, Francusku i SSSR na daljnja ispitivanja.