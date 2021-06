Kako je CIA lovila sovjetske plutajuće stanice na Arktiku

Ove napuštene polarne znanstveno-istraživačke stanice mogle su potonuti u svakom trenutku. No to nije pokolebalo agente američkih specijalnih službi koji su se na njih spustili.

28. svibnja 1962. godine dvojica Amerikanaca su se, iskočivši padobranom iz bombardera B-17, poznatog kao "leteća tvrđava", prizemljili na napuštenu sovjetsku znanstveno-istraživačku stanicu "Sjeverni pol 8", koja je plutala na santi leda u Arktičkom oceanu. Tako je počela jedna od najneobičnijih operacija CIA-je koja je u povijesti zapamćena pod nazivom "Coldfeet".

U potrazi za sovjetskim stanicama

Plutajuća je stanica sovjetskim polarnim istraživačima služila sve dok se santa leda nije počela raspadati. Tada su se znanstvenici hitno evakuirali, a napuštena je stanica nastavila plutati u oceanu sve dok nije potonula.

Početkom 60-ih CIA i Uprava za vojna pomorska istraživanja Ministarstva mornarice SAD-a organizirale su pravu potragu za napuštenim sovjetskim stanicama. Pretpostavljalo se da je na njima postavljena akustička oprema za otkrivanje američkih podmornica.

Prvobitni cilj bila je stanica SP-9, koju je u svibnju 1961. otkrio izviđački avion. Međutim, operacija je zakasnila i stanicu je struja odnijela daleko u ocean. Na proljeće 1962. godine 970 kilometara od baze kanadskog zrakoplovstva iznenada je primijećena druga napuštena plutajuća stanica: SP-8. Nju već nisu smjeli propustiti.

"Nebeska kuka"

Kako se ispostavilo, ledolomac se nije mogao probiti kroz višegodišnje slojeve leda u toj regiji, helikopter nije mogao stići do cilja, a za avion je bilo opasno sletjeti na santu leda koja se raspada. Stručnjaci su odlučili da se ljudi izbace padobranima. Ali postavljalo se pitanje: kako ih evakuirati?

Donesena je odluka da se upotrijebi sustav evakuacije agenata CIA-je s neprijateljskog teritorija poznat kao "nebeska kuka", koji je krajem 50-ih osmislio Robert Fulton. Za ovu su akciju bili potrebni balon koji se iz specijalnog rezervoara punio helijem, uže dugo 150 metara i avion sposoban za let na malim visinama.

Dok se balon pun helija podizao na potrebnu visinu, na zemlji je čekao agent privezan za njega užetom. Avion bi prišao i pomoću specijalnih "vilica" presjekao uže, otkačivši balon. Uže bi se automatski namotavalo na vitlo koje je agenta uvlačilo u avion.

Na santi leda

Bojnik James Smith, iskusni pripadnik desantnih snaga i poznavatelj ruskog jezika, i njegov kolega poručnik Leonard LeSchack, stručnjak za sustave za praćenje podmornica, imali su tri dana za proučavanje stanice. Zajedno je s agentima na santu leda spušteno i nekoliko sanduka s potrebnom aparaturom.

Kako su Amerikanci očekivali, sovjetski znanstvenici su u žurbi napustili SP-8, ne uspjevši odnijeti svu svoju opremu. Agenti su pronašli preko 80 dokumenata, sakupili fragmente ostavljene sovjetske aparature i načinili stotinak fotografija.

Do trenutka evakuacije vremenski uvjeti na stanici značajno su se pogoršali: smanjena je vidljivost i ledeni vjetar se pojačao. "Iznenada sam se našao u situaciji koja se može opisati kao let kroz prazninu", prisjećao se pilot aviona Connie Seigrist koji je došao po agente. Sakupljene stvari avion je bez teškoća zakačio "nebeskom kukom", no s ljudima je stvar bila složenija. Vjetar je LeSchacka koji je čekao na evakuaciju vukao po ledu gotovo sto metara dok se nije uspio zadržati za komad leda. Čak i kada ga je avion prihvatio, još je deset minuta visio u struji ledenog vjetra prije nego što su ga uvukli u avion.

Kada je vidio što se dogodilo njegovom kolegi, Smith se, pustivši balon da se penje, do posljednjeg trenutka čvrsto držao za sovjetski traktor ostavljen na stanici, pa se uspio evakuirati bez posebnih problema. "... Ne žurite. Odmaram se ovdje u snijegu. Ovo je prvi put da se mogu opustiti u posljednjih tjedan dana", našalio se on s pilotima preko radioveze. U operaciji "Coldfeet" Amerikanci su saznali da je Sovjetski Savez postigao ozbiljne uspjehe u polarnoj meteorologiji i polarnoj oceanografiji. Osim toga, dobili su dokaze da Rusi koriste akustičku opremu za otkrivanje američkih podmornica na Arktiku. "Izuzetna postignuća Sovjeta na njihovim plutajućim stanicama svjedoče o njihovom velikom iskustvu u toj sferi i o značaju koji im pridaje njihova vlast", istaknuo je rukovoditelj operacije kapetan John Cadwalader.