Kako su Lenjingrad pod opsadom kamuflirali tijekom Drugog svjetskog rata

Opsada Lenjingrada (danas Sankt-Peterburg) trajala je 872 dana, od 8. rujna 1941. do 27. siječnja 1944. Njemačke su trupe teško bombardirale grad pa su ga stanovnici morali brzo kamuflirati. Kao prvo, neprijateljsko je zrakoplovstvo koristilo sve gradske orijentire kao referentne točke za gađanja. Kao drugo, trebalo je učiniti sve što je moguće da se povijesni spomenici i građevine od vitalnog značaja u Lenjingradu spase od uništenja.

Skriveni tornjevi i kupole

Zgrada Admiraliteta i brojne katedrale imale su zlatne tornjeve i kupole koje su reflektirale svjetlost i u najtmurnijim danima, pa ih je trebalo kamuflirati. Nikolaj Baranov, koji je u to vrijeme bio glavni arhitekt Lenjingrada, prisjetio se u svojoj knjizi "Siluete opsade": "Neke su usijane glave odmah predlagale demontažu kula, kupola i tornjeva." Ta je ideja odmah odbačena.

Često se pozlaćivanje dovršavalo jednom starom tehnologijom - pričvršćivanjem vrlo tankih slojeva zlata posebnim ljepilom. Oni su bili prekriveni platnom. Radovi su počeli od tornja zgrade Admiraliteta. Navlaka se šivala pod okriljem noći i bila je teška oko pola tone. Pilot u balonu pričvrstio je uže na vrh tornja, a zatim ga je šest penjača omotalo tkaninom. Jedna od penjačica, Olga Firsova, koja je zapravo bila profesionalna glazbenica, prisjećala se kasnije: "Kamuflaža tornja bila je slična ženskoj lepršavoj suknji, no samo s jednim šavom. Morali smo zašiti rubove i vezati ih, tako da vjetar ne uništi platno." Ista je stvar učinjena s, primjerice, Nikoljskom katedralom.

Katedrale sv. Izaka i sv. Petra i Pavla pozlaćene su kasnije te se kod njih koristila tehnologija elektroplatiranja. Kemičari su shvatili da je jednostavno prebojavanje prikladan način kamuflaže - boja se kasnije može oprati bez oštećenja. No postojala je jedna poteškoća - Baranov je naglasio da se vrh tornja katedrale sv. Petra i Pavla njiše u rasponu od metar i pol. Mlađi poručnik Mihail Bobrov, prvi penjač, morao se popeti do vrha (morao je pričvrstiti uže) starim stepenicama, bez da je itko bio siguran mogu li one izdržati njegovu težinu. Međutim, penjači su uspjeli izvršiti svoju važnu zadaću i zlato je prestalo biti putokaz neprijatelju.

Kamuflažne mreže

Mnoge su zgrade bile skrivene ispod posebnih maskirnih mreža s komadima obojene tkanine. Slikari kazališnih scenografija sudjelovali su u izradi mreža i u tome im je puno pomogla njihoba vještina. Koristili su posebne boje i zbog njih su umjesto strateških zgrada piloti vidjeli parkove i polja. Slikari su također morali uvoditi promjene prema godišnjim dobima. U jesen su dodavali sve više žute i crvene boje, a zimi su pazili na količinu i teksturu snijega.

No mreže nisu bile samo obojene - tvorci su ih i proširili da bi poboljšali njihov prirodni izgled. Baletna plesačica Kirovskog teatra (danas Marijinski teatar) po imenu Olga Iordan kasnije se prisjetila: "U dvorani za scenografiju na Pisarevoj ulici odvajali smo liko, vezali ga u snopove i šivali na mreže. Znali smo da je to nužno napraviti za obranu grada." Osim toga, za mreže su se često vezale biljke i posječene grane.

Nekadašnja zgrada Instituta Smoljni, u kojoj se nalazila uprava Lenjingrada, bila je primjer mrežne kamuflaže. Stopila se s okolnim zelenilom. Arhitekt Aleksandar Gegello prisjetio se: "Rastegnuta je maskirna mreža s aplikacijama koje su oponašale krošnje drveća. Mreže su bile pričvršćene na krov pod kutom kako bi sakrile 'П' oblik zgrade." Skriven je bio i prepoznatljivi zavoj rijeke Neve - lažna rijeka prikazana je kao nastavak Sovjetskog prospekta (od 1944. Suvorovski prospekt).

Pokriveni spomenici

Mihail Bobrov napisao je u svojim memoarima: "Ogromne kutije vreća s pijeskom prekrivale su mnoge spomenike." Te su vreće s pijeskom bile vezane daskama. To je bio način skrivanja većih spomenika, poput Brončanog konjanika i kipa Lenjina u blizini Finske stanice.

Neke manje skulpture skinute su sa svojih mjesta i pokopane kako bi ih sakrile. Grupa skulptura s Ančikovog mosta kipara Petra Klodta pod nazivom "Krotitelji konja" pokopana je u blizini, u vrtu Palače pionira. Nakon rata pronašli su ih pomoću malih humaka iznad njih. Skulpture jedinstvene zbirke u Ljetnom vrtu bile su pokopane u blizini svojih postamenata.

Međutim, neki spomenici nisu bili skriveni. Mihail Bobrov napisao je: "Ostali su nepokriveni samo spomenici velikim ruskim ratnim zapovjednicima: Suvorovu, Kutuzovu i Barclayu de Tollyju, koji su branitelje grada ratnika inspirirali na junaštvo."

Lažne zgrade

Maskirati su se morale i infrastruktura i industrije Lenjingrada. Na primjer, Nikolaj Baranov primijetio je da je hipodrom savršena nišanska točka, jer se njegova ogromna elipsa lako može vidjeti iz visina. Zapravo, bomba je već pogodila zgradu prije nego što je bila kamuflirana. Prema planu, radnici su uklonili tribinu i ispunili otvoreni prostor maketama kuća. Duljina i širina modela bile su stvarne, no visina je bila nekoliko puta manja. Arhitekt se prisjetio: "Ova je dimenzijska odluka uspostavila karakteristične efekte svjetla i sjene, koji su oponašali dvorišta i obrazac ulica i prolaza." Takvi su modeli postavljeni i na krovove velikih postrojenja.

Riječni mostovi i željezničke stanice Moskovski i Vitebski bili su ukrašeni poput ruševina. Stanice su također duplicirane: njihovi su modeli postavljeni malo dalje. Lažni naftni terminal, prozvan "Ruči" ("Potoci"), čak je bio opremljen s nekoliki cisterni s lož uljem. Ovi su modeli bili teško bombardirani, no popravljali su se nakon svakog napada.

Toranj glavne vodoopskrbne stanice bio je strateški važan, pa je bio prekriven vodoravnim tendama. Nova sjena više nije nalikovala vodotornju, pa ga neprijateljska avijacija nije mogla pronaći. Termoelektrana u blizini rijeke Fontanke, međutim, nije bila te sreće: njezine četiri visoke i upečatljive cijevi morale su se demontirati kako bi se elektrana sakrila.

Neprijateljske bombe znatno su oštetile Lenjingrad tijekom teških vremena opsade, no dobra je kamuflaža pomogla gradu da izbjegne katastrofalna razaranja.