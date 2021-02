Kako se momak iz ruske provincije usred Pariza izdavao za princa nepostojećeg carstva?

Ivana Trevogina (1761.-1790.) krasila su dva nesumnjiva talenta, nevjerojatna mašta i sklonost prema avanturizmu. Spomenute činjenice i sreća doveli su ovog običnog momka iz Harkova (u to vrijeme grad u Ruskom Carstvu, danas u Ukrajini) čak do prijestolničkog Peterburga, a potom i do Pariza. Međutim, gotovo je uvijek spas iz neugodnih situacija morao tražiti u bjekstvu, a njegove su avanture kad-tad bivale raskrinkavane.