Sedam predmeta ključnih za preživljavanje u opsadi Lenjingrada

1. Bonovi za hranu

Ajvol/Wikipedia Ajvol/Wikipedia

Bonovi za hranu omogućavali su građanima da kupuju hranu po cijenama pod državnim nadzorom. Svaki je bon označavao koliko se proizvoda može kupiti. Kruh se mogao kupovati svakodnevno, a drugi proizvodi - svakih deset dana, ali bilo je i nestašica, osobito po pitanju mesa.

Količina namirnica se polako smanjivala do studenog i prosinca 1941., najtežih mjeseci, kada je radnicima bilo dopušteno od 150 do 250 grama kruha dnevno, dok je državnim službenicima, djeci i nemoćnim osobama bilo dopušteno samo 125 grama dnevno. Mjesečne količine namirnica su bile sljedeće: radnici i inženjeri su mogli dobiti 1,5 kg mesa, 2 kg rezanaca, 800 grama masti (biljnog ulja ili svinjske masti) i oko 1,5 kg šećera. Državni službenici su dobivali 800 grama mesa, 1,5 kg rezanaca, 400 grama masti i oko 1,2 kg šećera.

Bonovi za hranu su imali ogromnu vrijednost - gubitak bona mogao je dovesti do gladovanja, pa čak i smrti.

2. Retroreflektor

Javna domena Javna domena

U Lenjingradu je za vrijeme opsade na snazi bilo obavezno potpuno zamračenje - sva svjetla su se noću gasila kako neprijateljske zračne snage ne bi odozgo imale u što ciljati. Ljudi su stoga, kako bi se mogli vidjeti na mračnim ulicama, na svoju odjeću stavljali retroreflektore, ili jednostavnije "krijesnice", kako su ih zvali tijekom opsade.

"Krijesnice" su bile napravljene od starog metala i plastike i premazane supstancom napravljenom od radija-226, koji je svijetlio u mraku.

3. Sanjke

Izrailj Ozerski/Sputnik Izrailj Ozerski/Sputnik

Ova je igračka za djecu postala glavna vrsta prijevoza i sumorni simbol. Veliki dio opsade odigrao se tijekom zime. Prijevoz u gradu nije funkcionirao zbog ekonomskih rezova, pa su ljudi koristili sanjke za prijevoz osobnih stvari i... prijevoz mrtvih tijela na groblje.

Sofija Sagovskaja, učiteljica, prisjetila se: “Kao začarane zvijeri u snu, tramvaji stoje, prekriveni ledom. Duge bijele niti razderanih kabela visjele su prema dolje. A ujutro - duge procesije sanjki s mrtvim tijelima prekrivenim bijelim platnima...” Mnogi od onih koji su preživjeli kažu da im sanjke predstavljaju nemili podsjetnik na strašan sukob.

4. Životinjsko ljepilo

Vsevolod Tarasevič/Sputnik Vsevolod Tarasevič/Sputnik

Ljepilo, celuloza, borove iglice, potplati, kožno remenje i još mnogo toga - sve što je sadržavalo bilo što organsko i potrošno tijekom opsade koristilo se kao hrana.

Ljudi su takve proizvode izvlačili iz gradskih tvornica i postrojenja: mast i vazelin koji su se koristili za mazanje brodskih navoza, koštana ljepila i koštano brašno, čak i organski lak za cipele - ljudi su pronašli način da sve ovo skuhaju.

Ljepilo se satima kuhalo na laganoj vatri (miris je bio nepodnošljiv), a zatim su se dodavali sol, papar i drugi začini, poput octa i senfa, kako bi se zamaskirao smrad.

5. Kanta

Vsevolod Tarasevič/Sputnik Vsevolod Tarasevič/Sputnik

Dok su pokušavali zauzeti Lenjingrad, Nijemci su najprije bombardirali gradski vodovod. Do 1942. nije bilo vode iz slavine, tako da se do vode dolazilo u kanalima i na rijeci.

“Kleknuli smo kraj rupe u ledu i zagrabili kantom vodu... Dok bismo kantu dovukli kući, voda se smrznula. Donijeli smo je kući i odmrznuli. Bila je prljava, pa smo je prokuhavali”, prisjetio se jedan od preživjelih. “Malo za hranu, malo za pranje. Često smo morali ići po vodu. Bilo je to vrlo sklisko, spuštanje niz obalu do rupe u ledu bilo je vrlo teško. Ljudi su bili slabi [od gladi]: mogli su zagrabiti kantu punu vode, no nisu je mogli ponijeti uzbrdo. Pomagali smo jedni drugima u tome, a voda se pritom prolijevala.”

6. Ulični zvučnici

Sergej Strunnikov/Wikipedia Sergej Strunnikov/Wikipedia

Tijekom paklenih dana opsade, na ulicama Lenjingrada je instalirano preko 1500 zvučnika. Emitirali su radijske emisije i upozoravali ljude na zračne napade i bombardiranja - tijekom opsade je ukupno bilo emitirano 3740 upozorenja. Također se emitirao i zvuk metronoma - kad je bio spor, to je značilo "mirno", a kada je ubrzao, da je bombardiranje u tijeku i da bi se svi trebali skloniti.

Na zvučnicima se u isto vrijeme emitirala simfonijska glazba, a pjesnikinje poput Olge Berggoljc i Anne Ahmatove su čitale svoja djela kako bi pokušale podići moral građana. Danas se na zidu kuće na Nevskom prospektu 54 nalazi spomenik uličnom zvučniku.

7. Cigarete

Aleksandar Demjančuk/Sputnik Aleksandar Demjančuk/Sputnik

Kada su počele nestašice hrane, cigarete su postalo osobito vrijedne - pušenje je suzbijalo glad te se vjerovalo da pomaže ljudima sa skorbutom (bolest koja nastaje zbog nedostatka vitamina C u prehrani). S obzirom na to da u gradu nije bilo velikih rezervi duhana, lokalna tvornica duhana je počela duhanu dodavati suho lišće i hmelj. Kutija cigareta je do 1942. godine imala vrijednost dvije do tri dnevne porcije kruha. Začudo, tvornica za vrijeme opsade nije prestala s radom.