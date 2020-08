6 stranih flota koje je SSSR porazio na Crnom moru tijekom Drugog svjetskog rata

Njemačka mornarica

Kako je Turska za vrijeme Drugog svjetskog rata bila neutralna, Sile Osovine nisu mogle prebaciti brodove u Crno more preko Bospora. Međutim, nekoliko je malih brodova transportirano iz Sjevernog mora željezničkim mrežama i kanalima do Dunava. Među njima je bilo šest podmornica tipa IIB 30. podmorničke flotile koje su u dijelovima poslane u Rumunjsku, a zatim krajem 1942. ponovno sastavljene u rumunjskom brodogradilištu Galaţi i kasnije otpremljene u Constanțu. Nijemci su također transportirali 10 "S" brodova (brzih jurišnih brodova, njem. Schnellboote) i 23 "R" broda (minolovca, njem. Räumboote) niz Dunav i izgradili naoružane teglenice i KT brodove (ratni transporteri, njem. Kriegstransporter) u zauzetom brodogradilištu Nikolajev u Mykolajivu. Nekoliko je brodova stiglo iz Rumunjske, Bugarske i Mađarske, i oni su kasnije služili Nijemcima. Ostali su brodovi izgrađeni u njemačkim ili lokalnim brodogradilištima, zaplijenjeni od Sovjeta ili prebačeni iz Sredozemnog mora kao trgovački brodovi. Ukupno su se njemačke mornaričke snage koje su se borile protiv SSSR-a u Crnom moru sastojale od 6 obalnih podmornica, 16 "S" brodova, 23 "R" broda, 25 lovaca podmornica i više od 100 tenkonosaca MFP. Njemačka flota u Crnom moru je do izlaska Bugarske iz oružanog sukoba operirala i sa stotinama srednjih i malih ili pomoćnih ratnih brodova. Vrlo se malo njemačkih brodova uspjelo vratiti preko Dunava.

Njemačka podmornica U-9, koju su 2. kolovoza 1944. u Constanți (Rumunjska) potopili sovjetski avioni Il-2 Šturmovik.

Talijanska kraljevska ratna mornarica

Talijanska kraljevska ratna mornarica je u svibnju 1942. godine na zahtjev Njemačke u Crnom moru rasporedila 4 protupodmornička broda MAS, 6 podmornica klase CB, 5 torpednih čamaca i 5 eksplozivnih čamaca. Flotila je imala aktivnu i uspješnu kampanju, s bazama u Jalti i Feodosiji.

Većina talijanskih plovila u Crnom moru prebačena je u Kriegsmarine nakon povlačenja Talijana iz sukoba, iako su ih Sovjeti zaplijenili u kolovozu 1944., kada je zauzeta Constanța.

Talijanski mornari kraj podmornice klase CB. Krim, 1942.

Bugarska mornarica

Unatoč neutralnom statusu Bugarske u njemačko-sovjetskom ratu, bugarska je mornarica sudjelovala u zadacima pratnje radi zaštite plovidbe Sila Osovine protiv sovjetskih podmornica u bugarskim teritorijalnim vodama. Mala bugarska mornarica sastojala se od 4 stare torpiljarke, 3 moderne motorne torpiljarke njemačke proizvodnje, 4 torpiljarke nizozemske proizvodnje, 2 podmornice klase SC-1 i 3 protupodmornička broda.

6. prosinca 1941. bugarski lovci podmornica američke proizvodnje (klase SC-1) Belomorec i Černomorec potopili su sovjetsku podmornicu Šč-204.

Mađarska mornarica

Mađarska je nakon Prvog svjetskog rata ostala bez izlaza na more, no nekoliko je mađarskih trgovačkih brodova uspjelo doći do Crnog mora preko Dunava. Oni su djelovali kao dio snaga za pomorski prijevoz Sila Osovine u Crnom moru te su na taj način sudjelovali u evakuaciji snaga Sila Osovine smještenih na Krimu.

Mađarski riječki patrolni brod klase Wells (1938.)

Hrvatska pomorska legija

Hrvatska pomorska legija formirana je u srpnju 1941. U početku se sastojala od oko 350 časnika i mornara u njemačkim odorama, no ta se brojka na kraju povećala na 900-1000. Slanjem tog mornaričkog kontingenta u Crno more NDH je htjela zaobići zabranu držanja ratne mornarice u Jadranskom moru, nametnutu jednim od Rimskih ugovora koje je s Italijom potpisala 18. svibnja 1941. Hrvatska pomorska legija je po dolasku u Azovsko more uspjela zaplijeniti 47 oštećenih ili napuštenih ribarskih plovila, uglavnom jedrilica. Legija je kasnije nabavila 12 njemačkih lovaca podmornica i jednu obalnu artiljerijsku bateriju.

Javna domena Javna domena

Rumunjske pomorske snage

Rumunjske pomorske snage u Crnom moru sastojale su se od četiri razarača, četiri torpiljarke, osam podmornica, tri minopolagača, jedne pomoćne podmornice, tri topovnjače i jednog školskog broda.