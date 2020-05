Izdajnik u ruskom MiG-u: Kako je pilot Zujev prebjegao iz zemlje u lovačkom avionu

Russia Beyond Hrvatska

Prije 31 godinu na turski aerodrom se spustio sovjetski lovački avion MiG-29, jedan od najsavršenijih borbenih strojeva toga doba. U njemu je bio ranjeni vojni pilot prve klase, kapetan Aleksandar Zujev. Bio je to možda i najspektakularniji bijeg iz zemlje u povijesti SSSR-a.

Aleksandar Zujev je 1982. godine završio Armavirsku višu vojnu školu za pilote. Bio je veliki potencijal, o čemu svjedoči činjenica da je poslije letova u avionu MiG-23M među prvima dobio novi MiG-29.

Bio je uspješan u profesionalnoj karijeri, ali je imao problema u privatnom životu. Često je bio u konfliktu sa suprugom, čiji je otac imao visoki čin u ratnom zrakoplovstvu. S vremenom se odao alkoholu. Zapovjedništvo mu nije željelo dati otkaz, premda ga je Zujev tražio. On je kasnije u memoarima pisao da je pobjegao iz zemlje zato što se razočarao u sovjetski državni poredak, a ne zbog nagomilanih osobnih problema. Navodno je posljednja kap u prepunoj čaši bilo rastjerivanje opozicijskog mitinga u Tbilisiju 9. travnja 1989. godine, kada je poginula 21 osoba, a gotovo 300 ljudi je ozlijeđeno.

Kolege su kasnije govorile kako je Zujeva uvijek zanimao život na Zapadu i kako on to nije skrivao. Čak je predložio svome prijatelju da otmu dva aviona i zajedno pobjegnu, ali je ovaj na to samo stavio prst na sljepoočnicu i zavrtio rukom.

Zujev je imao 27 godina kada je 20. svibnja 1989. primio dežurstvo u zrakoplovnoj bazi u gruzijskom gradu Senakiju, gdje je dočekivao i ispraćao avione. Prije toga je priopćio kolegama da je dobio dijete, što nije bilo točno, jer mu je žena još uvijek bila trudna. Na dežurstvo je došao s tortom koju je sam napravio, dodavši u nju veliku količinu sedativa iz apoteke. Kada su časnici zaspali, ostvario je svoju zamisao.

Najprije je presjekao kablove alarmnih uređaja i komunikacije. Zatim je krenuo prema avionima. Stražar ga je pokušao zaustaviti, uhvatili su se u koštac i sve je završilo pucnjavom. Zujev je ranio vojnika i uskočio u lovački avion. Prije nego što će izgubiti svijest, stražar je uspio ispaliti nekoliko hitaca u pravcu bjegunca, ranivši ga u ruku i u glavu. Iako ranjen, pilot je podigao MiG-29 u zrak i pokušao paljbom uništiti preostale avione u bazi, ali mu to nije pošlo za rukom. Zatim je usmjerio avion u prvacu Turske.

Kada se spustio na aerodrom Trabzona, predstavio se kao državljanin SAD-a, nadajući se da će ga ubrzo posjetiti netko iz veleposlanstva. Amerikanci nisu uspjeli iskoristiti priliku i proučiti sovjetski novitet jer su Turci vratili avion Sovjetima, ne želeći kvariti odnose sa SSSR-om.

Poslije toga je u Turskoj pokrenut sudski proces u kojem je Zujev oslobođen optužbe, da bi ubrzo zatim dobio politički azil u SAD-u, gdje je napisao memoare o svome bijegu, postao vojni savjetnik i testirao sovjetsku tehniku. Ali nije dugo i sretno živio na voljenom Zapadu. U svojoj 40. godini se srušio u sovjetskom vježbovnom avionu Jak-52 na području Seattlea. Postoji nepotvrđeno mišljenje da njegova smrt nije bila slučajnost.