Vladimir Putin: "Hazari su također naš etnos, koji je ruski narod primio k sebi"

Predsjednik Rusije Vladimir Putin vjeruje da se ruski narod formirao iz mnogih etnosa, slavenskih, ugro-finskih i drugih. On je također spomenuo kaganat na jugu zemlje gdje su sve nazivali Židovima, dok su zapravo to "sasvim drugi ljudi, koji nemaju nikakve veze sa Židovima. Vi kažete: Rusi, Rusi. Tko su Rusi? To je složen pojam – 'ruski narod'", ističe Putin.

O ovoj temi ruski predsjednik je govorio u utorak, 10. prosinca, na zasedanju Vijeća za razvoj civilnog društva i ljudska prava.



"Može li se Rusija ponovno izmisliti? Mi se moramo oslanjati na ono što postoji i što je bilo. Treba se oslanjati na ruski narod. To je složen pojam – 'ruski narod'. Vi kažete: Rusi, Rusi. Tko su Rusi? Do IX. stoljeća praktički nikakvi Rusi nisu ni postojali. Narod se formirao postepeno iz mnogih etnosa, ponajprije slavenskih, ali ne samo njih, nego i iz ugro-finskih i drugih. Na jugu u kaganatu sve su nazivali Židovima. Jesu li oni etnički bili Židovi ili ne? Postoji mišljenje da su se Židovi razišli po teritoriju cijele Europe. Zar ne?" – rekao je Putin.



Predsjednik je zaključio: "To uopće nisu bili biblijski Židovi sa Sinaja, već sasvim drugi ljudi, koji nemaju nikakve veze sa židovstvom. Oni su samo ispovjedali judaizam u kaganatu, koji se nalazio na obalama Azovskog i Crnog mora. I to je također naš etnos, koji je ruski narod primio k sebi. To je prirodni razvoj, koji je nemoguće zaustaviti, a to nije ni potrebno."



Putin je također dodao da iz postojećih slojeva povijesti treba izabrati najbolji put razvoja:



"Treba, oslanjajući se na sve što smo dobili iz slojeva naše duboke, vrlo zanimljive i bogate povijesti, izabrati najbolji put razvoja u kratkoročnoj perspektivi i u povijesnoj perspektivi. I mi, naravno, to možemo učiniti, oslanjajući se na naše ljude koji se iskreno, ali odgovorno odnose prema našoj domovini."