Na dnu Japanskog mora pronašli rusku krstaricu potopljenu prije više od 100 godina

Russia Beyond

Krstarica "Dmitrij Donskoj" je sudjelovala u Rusko-japanskom ratu 1904.-1905. godine.

Brod ruske carske flote su na dnu Japanskog mora pronašli stručnjaci južnokorejske kompanije Shinil Group nakon nekoliko godina potrage. Nalazi se na dnu Japanskog mora pored otoka Ulleungdo.

"Našli smo ga na dubini od 434 metra, 1,3 km od otoka Ulleungdo", kažu predstavnici kompanije i dodaju da se na brodu i sada može pročitati "Dmitrij Donskoj".

Shinil Group također planira u perspektivi podići krstaricu s dna mora.

"Dmitrij Donskoj" je porinut u more 1883. godine i sudjelovao je u Rusko-japanskom ratu, borio se do kraja u bitci kod Tsushime. Nakon poraza je okrenuo na sjever, ali su ga japanski brodovi sustigli. Posada krstarice je odlučila ne predati se Japancima i potopiti brod. To se dogodilo 29. svibnja 1905.