Ruska lady Hamilton: Zašto je prvi ruski car ubio svoju škotsku ljubavnicu?

Petar Veliki (vladao od 1682. do 1725), tvorac i prvi vladar Ruskog Carstva, bio je šokiran prizorom koji je vidio ispred jednog od svojih dvoraca: mrtvo novorođenče je bilo ugušeno i umotano u maramu. To se dogodilo približno 1716. godine. Tada nitko nije znao čije je bilo to nesretno dijete.

Tek nakon par godina se saznalo da je to bila beba Marije Hamilton (Rusi su je zvali Marija Danilovna Hamontova). Ona je bila dvorska dama u sviti carice Katarine, Petrove supruge koja je postala vladarica nakon njegove smrti.

Marija je rodila izvanbračno dijete, ali tko je bio njegov otac? Kako je pisao ruski novinar i spisatelj Mihail Kubejev u svojoj knjizi "Sto velikih kriminalnih slučajeva", "to je moglo biti Petrovo dijete. Prema državnim zakonima onog doba, za ubojstvo novorođenčeta carske krvi Marija je morala biti izopćena i živa sahranjena". Ali kako se ona uopće našla u Rusiji?

Ljubavna avantura

Marijini preci iz škotske obitelji Hamilton preselili su se u Rusiju za vrijeme Ivana Groznog (1547.-1584.) i desetljećima su služili ruskim carevima. Smatra se da je Marija bila kći Williama (Danila) Hamiltona i da je na Katarinin dvor došla 1713. godine.

Portret Katarine I., slikar Jean-Marc Nattier. Ermitaž Ermitaž

Kako su pisali tadašnji kroničari, Petar je svakako morao primijetiti mladu i prelijepu Mariju te je "njoj vidio pojedine crte koju su u njemu izazvale pohotu". Drugim riječima, Marija je postala Petrova ljubavnica, jer teško da je tada netko caru mogao reći "ne".

Tada je to bilo uobičajeno. Petar Prvi je imao mnogo ljubavnica. Njegova žena Katarina nije bila ljubomorna. Uostalom, prije nego što je postala carica ona je i sama bila konkubina Petra Velikog (i još nekolicine časnika). Zbog toga je ona čak bila dobronamjerna prema Petrovim ljubavnicama, pa i prema Mariji. Car se poslije svake svoje ljubavne avanture uvijek vraćao ženi. Isto se dogodilo i s Marijom - sve su joj lađe potonule kada je Petar izgubio interes za nju.

Sunovrat

Kada je s Petrom skoro sve već bilo gotovo, Marija se zaljubila u njegovog ađutanta Ivana Orlova, ali su njihovi odnosi od samog početka bili osuđeni na propast. On je bio teška pijanica i često ju je tukao. Kako je Marija kasnije priznala, ona je počela "krasti od Njezinog carskog veličanstva razne stvari i zlatan novac" i to poklanjati Orlovu.

Imala je Marija i drugih problema. Budući da početkom 18. stoljeća u Rusiji nije bilo sredstava za sprječavanje začeća, ona je najmanje tri puta ostala u drugom stanju. U prve dvije trudnoće je izazvala pobačaj pomoću "lijekova koje je uzimala od dvorskih liječnika, praveći se da su joj potrebni iz nekog drugog razloga". Pa ipak, nije mogla spriječiti rođenje trećeg djeteta (mjesecima je skrivala trudnoću pod širokim krinolinama, krutim ili posebno oblikovanim haljinama) da bi na kraju rodila dijete i ugušila ga.

Ne zna se točno tko je bio otac tog djeteta. Pojedini povjesničari, a među njima i Kubejev, kažu da bi to mogao biti Petar, jer je car još uvijek posjećivao Mariju, čak i kada je ona već bila u nemilosti, ali drugi tvrde da je to najvjerojatnije bio Orlov. U svakom slučaju, rođenje izvanbračnog djeteta bi uništilo Marijin život na carskom dvoru.

Pogubljenje

Petar Veliki, slikar Sergej Kirilov. Wikipedia Wikipedia

Istinu o Mariji je otkrio svima Orlov, ali iz kukavičkih, a ne iz časnih pobuda. Sudeći po Ruskom biografskom rječniku, "jednom se car naljutio na Orlova zbog izgubljenog dokumenta". Orlov je mislio da je njegova veza s Marijom uzrok carevog gnjeva i zato je odlučio ispričati Petru sve o svojim odnosima s ovom damom i o njezinim pobačajima. Petar se sjetio mrtvog djeteta kojeg je našao nekoliko godina ranije i postao je sumnjičav.

Marija je saslušavana i mučena u carevom prisustvu, dok nije priznala da je izazvala pobačaje, da je ubila novorođenče i potkradala caricu (ali je ipak ostala vjerna Orlovu, tvrdeći da on nema s tim nikakve veze, dok je on nju okrivio za sve).

Car Petar nije sahranio svoju ljubavnicu živu, ali ju je ipak pogubio iako ga je Katarina molila da joj oprosti. Navodi se da je car poljubio Mariju prije pogubljenja i rekao: "Ja te ne mogu spasiti od smrti a da ne prekršim zakon Božji i državne zakone, i zato se pomiri s pogubljenjem i vjeruj da će ti Bog oprostiti". Nekoliko minuta kasnije Marija Hamilton je obezglavljena.

