Ljubavna priča oko koje se danas lome koplja: Balerina Matilda i mladi carević Nikolaj

Prva ljubav Nikolaja II., balerina Matilda Kšesinska, i dalje je aktualna tema u ruskoj javnosti. Pojedini čak tvrde da je imala vanbračno dijete s carem, ali to vjerojatno nije istina.

Samo jedan susret je bio dovoljan da se rodi priča koja uzburkava duhove i danas, nakon 120 godina. Do tog susreta je došlo u proljeće 1890. godine kada je ruska carska obitelj posjetila maturalnu večer u čuvenoj Carskoj baletnoj školi u Sankt-Peterburgu.

Car Aleksandar III. je osobno predstavio učenicu Matildu Kšesinsku svome sinu, budućem posljednjem ruskom caru. Ima onih koji smatraju da je Aleksandar III. organizirao susret kako bi potaknuo mladog nasljednika na potencijalnu ljubavnu vezu.

"U carskoj obitelji je postojala praksa koja je neoženjenom nasljedniku omogućavala da se prije braka sastaje s glumicama i balerinama", tvrdi za portal Russia Beyond stariji znanstveni suradnik Instituta ruske povijesti Vladislav Aksjonov.

Senzibilni nasljednik bio pod snažnim dojmom poslije razgovora s Matildom. Međutim, uskoro je poslan na Istok, gdje je proveo godinu dana.

"Mala K"

Dvije godine nakon susreta carević je pokušao obnoviti kontakt s balerinom. Poslao je povjerljivu osobu kod Matilde i zamolio da mu pošalje svoju fotografiju. Njoj je bilo drago što je Nikolaj nije zaboravio.

"Ne mogu opisati što mi se dogodilo kada sam se vratila kući. Nisam mogla jesti, odmah sam pobjegla u svoju sobu. Plakala sam, a srce mi se jako stezalo. Prvi put sam osjetila da ovo nije obična privlačnost, kao što sam mislila ranije, nego da ja ludo i duboko volim carevića, i da ga neću nikada zaboraviti", napisala je Kšesinska u svom dnevniku poslije njihovog susreta u kazalištu, do kojeg je konačno došlo u siječnju 1892.

Carević je u jednom periodu često mislio na balerinu. Njegovi zimski dnevnici iz 1892. i 1893. godine prepuni su kratkih ali upečatljivih bilješki o njihovim čestim susretima. U njima Nikolaj nježno naziva Kšesinsku "Mala K".

Ljubav je brzo ispunila njihova mlada srca i uskoro je Nikolaj zatražio da Matilda prijeđe iz kuće svojih roditelja u novu vilu koju joj je on kupio. Balerinin otac se najprije bunio, ali je kasnije popustio i ispunio kćeri želju, tako da se ona preselila u kuću gdje se mogla neometano sastajati s carevićem.

Nesuđeni potomak ruskog cara

"25. siječnja 1893. Ponedjeljak. Navečer sam bio kod moje M. K. i proveo s njom do sada najljepšu večer. Još uvijek sam pod dojmom. Pero mi podrhtava u ruci", napisao je Nikolaj poslije jednog susreta. Ta bilješka je kasnije poslužila kao povod za spekulacije o tome da je u toj vezi tobože rođeno vanbračno dijete. Kada bi to bila istina, bio bi to jedini potomak posljednjeg ruskog cara koji je preživio revoluciju.

Dvadeset godina kasnije, 1911. godine, njezin brat Josif Kšesinski je dobio kćer kojoj je dao ime Celina.

Ona je ostala u Rusiji nakon revolucije. Njezin sin je kasnije postao uspješan političar koji se kandidirao za gradonačelnika Sankt-Peterburga. Njezin unuk Konstantin Sevenard sada je preuzeo na sebe "misiju" da uvjeri rusku javnost kako je on izravan nasljednik posljednjeg ruskog cara.

Severnard smatra da je Josifova kći zapravo bilo vanbračno dijete Nikolaja i Matilde, ali ju je Matildin brat usvojio kako bi sačuvao obiteljsku tajnu, budući da je car u to vrijeme već bio oženjen.

"Da je Matilda rodila dijete Nikolaja II., car i sud bi znali za to. Matilda je bila vrlo ambiciozna žena koja je znala što želi i uvijek je efektno koristila svoje veze. Da je imala takav 'adut' kao što je carevo dijete, svakako bi ga iskoristila na sve moguće načine", rekao je povjesničar Aksjonov, opovrgavajući Sevenardove tvrdnje u razgovoru s redakcijom portala Russia Beyond.

Povjesničari su zaista jednodušni u stavu da je Nikolaj II. bio vrlo privržen obitelji, što se vidi i po njegovim dnevnicima. Jedini izuzetak bi mogle biti ove njegove riječi:

"Vrlo čudnu pojavu primjećujem u sebi: nikada nisam mislio da dva podjednaka osjećaja, dvije istovremene ljubavi mogu naći mjesta u istoj duši."