Gorbačov: Spasitelj Rusije ili simbol uništenja zemlje?

Hans-Dietrich Gensche, ministar vanjskih poslova Zapadne Njemačke, 1974-1992.

Mihail Gorbačov je čitavoj Europi otkrio novu budućnost. U jeku Hladnog rata on je formulirao pojam zajedničke europske kuće. On je postao svjestan zajedničkog nasljeđa Europe i zajedničke odgovornosti Europljana. I sve to u trenutku kada su se mnogi na Zapadu još uporno pridržavali stereotipa Hladnog rata <...> Rusi, kao veliki europski narod, ipak su dio povijesnog i kulturnog identiteta Europe. Gorbačov je bio uvijek u to uvjeren.

Françoise Sagan, francuska spisateljica

Gorbačov je čovjek koji je izvršio najnezamislivije, najželjenije i najodvažnije oslobođenje. On je razbio okove, zbacio je teški jaram pod kojim su ljudi živjeli u strahu čitavih 75 godina. On ih je oslobodio odlučno i vrlo brzo, ne prolivši pri tome ni jednu jedinu kap krvi.

Bono, vođa grupe U2

U njemu ima nečeg neobičnog. On ima energiju neobjašnjive sile. Pojedini njegovi pokreti i manire podsjećaju na boksača ili čak svađalicu. Ali on je čovjek velikog uma. Njegovo razmišljanje je mentalni džudo. Što je to džudo? To je kada koristiš snagu suprotnu snazi protivnika. Gorbačov je političar koji je spasio Rusiju i nije to učinio radi vlastite koristi.

Eric Hobsbawm, britanski povjesničar

Ja sam stalno oduševljen Mihailom Gorbačovom. To oduševljenje dijelim sa svima koji to znaju. Da nije bilo njegovih inicijativa, svijet bi još uvijek bio prekriven sjenkom katastrofe nuklearnog rata <...>.

No je li perestrojka donijela drugu rusku revoluciju? Ne. Ona je izazvala kolaps sustava izgrađenog tijekom revolucije 1917. godine, praćenog socijalnim, ekonomskim i kulturnim ruiniranjem iz kojeg narod Rusije još uvijek nije izašao. Oporavak od te katastrofe traje daleko dulje nego što je trebalo Rusiji da se oporavi od svjetskih ratova.

Nikita Mihalkov, filmski redatelj

[Neophodno je] na državnoj razini priznati Gorbačovljev i Jeljcinov zločin. Oni su učinili pravi zločin. Jesu li to učinili namjerno ili nenamjerno, jesu li se rukovodili ambicijama ili nisu - sada nije o tome riječ. Njihova djela su prouzrokovala raspad naše zemlje! I to je najveća geopolitička katastrofa koja se dogodila u tom stoljeću.

Aleksandar Prohanov, pisac

Za mene je Gorbačov sinonim zla. On je simbol uništenja moje domovine. To je čovjek preko koga smo bili zasuti takvim valom nesreće da ga još uvijek ne možemo probaviti. To je krah velike civilizacije, velike tehnosfere, velike znanosti, velike kulture. To je krah čitavog vektora ruske povijesti.

Nikolaj Riškov, predsjednik vlade SSSR-a, 1985-1991.

To su dva čovjeka - on [Jeljcin] i Gorbačov. I jednom i drugom je kontraindicirana bila velika vlast. To je bila naša greška, i moja također. I ja sam podržavao Gorbačova kada je 1985. godine dolazio na vlast. I drugi su ga podržavali, a nismo ga smjeli izabrati jer on za to jednostavno nije prilagođen! Da je u zemlji postojala funkcija propovjednika, on bi je odlično obavljao. On bi govorio satima i satima... A upravljati zemljom planski i uravnoteženo [on nije mogao]. On je vrlo impulzivan, neorganiziran.

François Mitterrand, predsjednik Francuske, 1981-1995.

Pozdravljam ga kao najistaknutijeg čovjeka u povijesti ovog stoljeća, čovjeka koji je isposlovao pojavu demokracije u svojoj zemlji, okončanje Hladnog rata i razoružavanje.

Iz knjige Dmitrija Jazova "Maršal Sovjetskog Saveza"

Anatolij Lukjanov, predsjednik parlamenta SSSR-a, 1990-1991.

Tipičan komsomolski aktivist koji nije navikao da bilo kakve odluke donosi sam. Uvijek su morali odlučivati komunisti ili službenici izvršnog aparata. Njegova komsomolska ramena nisu mogla nositi preteški šinjel vlasti u zemlji.

Margaret Thatcher, premijerka Ujedinjenog Kraljevstva, 1979-1993., 1984.

On je relativno otvoren i inteligentan. Ljubazan je, ima određenog šarma i smisla za humor. Ja sam, naravno, vidjela u njemu čovjeka s kojim se može surađivati. Štoviše, on mi se dopada.