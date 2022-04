Što se krije iza ruske fraze "doći do drške"?

"Hruščov nas je doveo do drške! Police u prodavaonicama su prazne!"

"Mrzim rutinu! Mogu se ’smoriti’ i doći do drške!"

"On je tako usrdno radio da je zaspao u metrou. Došao čovjek do drške."

Vjerojatno ste iz gornjih primjera shvatili značenje izraza "doći do drške". Fraza "doći do drške" u ruskom jeziku glasi ovako: "dojti do ručki". Djeluje pomalo čudno. Na kakvu se dršku misli i zašto je toliko loše stići do nje? "Dojti do ručki" znači zapasti u krajnje tešku, gotovo bezizlaznu situaciju ili dovesti nekoga ili nešto do tako teške situacije. Od čovjeka koji je "došao do drške" može se očekivati svašta jer se on više ne može pomiriti s okolnostima niti može izaći s njima na kraj.

Kako se pojavio ovaj izraz?

Prodavač kalača, 19. st. William Carrick William Carrick

U staroj Rusiji bila je bila popularna ulična hrana poznata još iz srednjovjekovnog razdoblja, koja se zvala "kalač". To je zapravo bio svježe ispečeni đevrek za ponijeti koji je imao dršku! Đevrek je bio mekan i ukusan, dok je drška bila čvršća (i nije bila ukusna).

U staroj Rusiji ljudi su jeli ovu "brzu" hranu neopranim rukama i zato nisu jeli dršku, jer se smatralo da ona nije čista. Tu dršku je mogao dohvatiti prljavim rukama i pekar ili prodavač, a poslije njih i kupac.

Običaj je bio da se kalač pojede, a drška se baci ili se ostavi psima ili prosjacima. Dršku bi pojeo samo čovjek koji je jako gladan i siromašan. Za takvog se govorilo da je "došao do drške". To su bili ljudi koji nemaju izbora.

Prema drugoj verziji, ovaj izraz potječe iz trgovačkih krugova. Obično su bogati trgovci bacali te drške. Međutim, ako im je poslije praznične trpeze ostajalo mnogo "drški", a oni ih nisu bacali nego su ih ostavljali za kasnije, to je značilo da više nisu bogati, tj. da su "došli do drške" ili su ih okolnosti "dovele do drške".

Suvremeno značenje

Kira Lisicka (Foto: Pixabay; Legion Media) Kira Lisicka (Foto: Pixabay; Legion Media)

Prvobitno značenje zapravo i nema pretjerano dramatičnu konotaciju. Jednostavno je značilo da netko ima financijskih poteškoća. Međutim, kad netko u današnje vrijeme "dođe do drške", onda to znači da nema više nikakvih varijanti, da je stigao do dna i ne može se ničemu dobrom nadati.

Postoji izvjesna razlika u značenju "doći do drške" i nekoga "dovesti do drške" (rus. "dovesti do ručki"). Ova druga varijanta podrazumijeva da je nekome nametnuta krizna situacija. Često se upotrebljava samo prvi dio izraza, na primjer "doveden sam" ili "doveli su me" (rus. "menja doveli"), "dovela me" ("ona menja dovela"), što znači "izludjeli su me", odnosno "izludjela me". Ali to ne znači da je čovjek doveden "do drške" (tj. u bezizlaznu, kriznu situaciju), nego do "točke ključanja" ("točki kipenija"), kada mu je strpljenje već na izmaku.