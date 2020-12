5 najvažnijih ruskih fraza koje morate znati

Za manje poznate ili starije ljude prikladnije je reći здравствуйте ("zdravstvujte"). Da, malo ćete lomiti jezik, no ljudi će biti impresionirani vašim znanjem jezika!

Možete reći i "dobro jutro/dobar dan/dobra večer", odnosno "dobroje utro"/"dobrij denj"/"dobrij večer" (доброе утро/добрый день/добрый вечер).

I na kraju, ako vam zatreba brza pomoć neznanca, najbolja bi opcija bila reći извините пожалуйста ("izvinite požalusta"), što je zapravo vrlo pristojan oblik za "oprostite". Poznavanje ove fraze može vam pomoći u mnogim situacijama.

2. "Kako ste?"

U Rusiji ljudi obično ne čavrljaju u stilu: "Kako si? Dobro, hvala, a ti?" Rusi nisu navikli postavljati to pitanje svima koje sretnu - za njih je to osobno, privatno pitanje namijenjeno bliskim ljudima za koje ih zapravo zanima kako im ide u životu.

Ako razgovarate s neznancem, zapravo nema potrebe da ga pitate kako je. Međutim, ako komunicirate s nekime koga ste već upoznali, bilo bi lijepo da tu osobu upitate : Как вы поживаете? ("Kak vi poživajete?") - što se prevodi kao: "Kako ide (u životu)?"

Za prijatelje i bliske ljude postoji još jedna, manje formalna opcija (konačno!) - dvije lagane riječi: как дела? ("Kak dela?"), što doslovno znači "Kako posao?" Rusi na to obično odgovaraju s нормально, спасибо ("normaljno, spasibo") ili ничего, спасибо ("ničego, spasibo"), to znači "dobro sam, hvala". No ponekad Rus na to pitanje zna dati i detaljan odgovor u kojem navodi sve loše što mu se dogodilo, uključujući onog bezobraznog čovjeka koji se jutros u metrou zabio u njega! Stoga ovu frazu koristite s oprezom!

3. "Hvala"

Спасибо ("Spasibo") je rijedak slučaj kada je jedna riječ dovoljna, bez obzira na to s kim razgovarate.

Međutim, kao i u drugim prilikama, postoji nekoliko mogućnosti kako da nadogradite svoje "hvala". Спасибо большое ("Spasibo bolšoje") je namijenjeno za slučaj kada želite reći "puno hvala".

"Spasibo tebe bolšoje" ILI "Spasibo vam bolšoje" (спасибо тебе большое/спасибо вам большое) opet ovisi o tome kome se obraćate.

4. "Govorite li ruski?/Ne govorim ruski"

Nismo sigurni treba li vam ova fraza, pogotovo ako ne govorite ruski. No to bi svejedno bio lijep "dragulj" u vašoj rizinici fraza na različitim jezicima. "Sprechen Sie Deutsch?", "Vous parlez français?" - ili zamislimo da u inozemstvu vidite Rusa i želite provjeriti jeste li u pravu. Вы говорите по-русски? ("Vi govorite po-russki?").

Rus bi odgovorio s Да ("Da") i vjerojatno pitao А вы? ("A vi?"). I bilo bi mu nevjerojatno drago što vas je upoznao, jer su Rusi uvijek ugodno iznenađeni kad stranac govori njihov jezik.

Ali ako ne govorite ruski - evo fraze koju morate znati: Я не говорю по-русски ("Ja ne govorju po-russki").

5. "Volim te"

Postoji puno ljudi koji guglaju kako na ruskom reći "j*** se" (i ne, mi vam to nećemo otkriti). No drago nam je što je više ljudi pretraživalo ljubavne fraze. Rusi vole izražavati svoje osjećaje i naša su velika književnost i poezija pune toga. Mi imamo 50 "nijansi" ljubavi - ali prvo morate naučiti onu glavnu!

Я люблю тебя/Я люблю вас ("Ja ljublju tebe/Ja ljublju vas") - "Volim te"/"Volim vas". Ova je fraza moćna, zato je nemojte govoriti neznancima na ulici!

Puno je ležernije reći - Tы мне нравишься ("Ti mne nravišsja"), što se prevodi kao "Sviđaš mi se". U ruskom ova fraza obično podrazumijeva i romantične osjećaje.

I napokon, možete reći Я влюблен ("Ja vljubljon") - ako ste muškarac - i Я влюблена ("Ja vljubljena") - ako ste žena. To samo znači da ste se zaljubili, ali stvar još nije toliko ozbiljna - i pritom ne otkriva u koga ste se zaljubili.