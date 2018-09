Kako naučiti dijete da govori ruski?

Nije lako naučiti strani jezik. Tom teškom poslu treba pristupiti kreativno i učiniti sve da on bude zabava, pogotovo kad se radi o djeci.

Ako ste nositelj ruskog jezika koji živi u inozemstvu, ili stranac koji od svog djeteta želi napraviti malog poliglota, znajte da postoji mnogo načina pomoću kojih obitelji u cijelom svijetu uče svoju djecu da znaju nekoliko jezika, pa čak i tako težak jezik kao što je ruski.

Najvažnije je postići da proces učenja bude zanimljiv i uzbudljiv, i da se ruski jezik integrira u svakodnevni život uz korištenje što više različitih metoda.

1. Ako sami govorite ruski

Ako sami govorite ruski, a dijete vam je mlađe od šest godina i još uvijek uči govoriti, možete postići da ono bude bilingvalno, jer djeca lako usvajaju nove informacije. Njihov mozak je kao spužva. Za takve obitelji postoji čak i posebno pravilo: "Jedan roditelj - jedan jezik". Ono uglavnom podrazumijeva da jedan roditelj uvijek govori na svom materinskom jeziku.

Čak i ako je vaše dijete starije ili niste planirali da postane bilingvalno, nema efikasnijeg načina od toga da svakodnevno upražnjavate s njim razgovor na ruskom. To, uostalom, vrijedi i za odrasle koji uče strani jezik.

Legion Media Legion Media

2. Ruskinja kao dadilja

Drugi način da osigurate djetetu razgovor na ruskom je da angažirate nekoga kome je ruski jezik maternji i tko će djetetu držati satove, ili Ruskinju koja će sve vrijeme biti s njim kao dadilja, dok dijete ne počne razgovarati na ruskom, prema svojim mogućnostima.

Varijanta je također da dijete upišete u ruski vrtić, ili da se družite s Rusima.

3. Online i DVD tečajevi

Naravno, postoji mnogo online tečajeva ruskog jezika, kao i tečajeva na DVD-u, i to za djecu svih uzrasta. Program koji obuhvaća svu potrebnu gramatiku i leksik jamči da će vaše dijete steći dobru osnovu za daljnje učenje. Primjerice, Little Pim nudi program za djecu od rođenja do šeste godine i pomaže im da saznaju riječi i fraze kroz igru gledajući crtani film o pandi.

Legion Media Legion Media

4. Kombinirajte igru s vježbanjem

Možda vaše dijete voli bojanke? Ili voli nešto izrađivati? Ili spremati hranu? Osmislite kako spojiti njegove interese s učenjem jezika. Možete nabaviti bojanku s ruskim slovima i riječima, ili, recimo, naučiti vaše dijete kako da napravi svoje ime ruskim slovima pomoću LEGO kockica.

Možete čak napraviti palačinke u obliku ruskih slova kao što to radi Natalija, autorica bloga "Ruski za djecu korak po korak". Ona jednom tjedno pravi palačinke s kćerkom i to po ruskom receptu, a kada su palačinke gotove, vježba pisanje i čitanje.

Napravite od obuke zabavu i tako će vaše dijete biti motivirano.

5. Gledanje ruskih crtića

U nekadašnjim sovjetskim i sadašnjim ruskim crtanim filmovima ima mnogo likova poput Čeburaške, krokodila Gene i ruskog Winnieja Pooha koji će vašem djetetu biti zanimljivi i pomoći mu da sa zadovoljstvom nauči ruski. Crtići nisu toliko "strašni" djeci kao drugi medijski sadržaji, a mogu zadovoljiti potrebe svake razine u učenju jezika. Oni mogu i zabaviti vaše dijete i biti mu od koristi u učenju gramatike i konverzacije. Budimo iskreni: svakom roditelju je potrebno vrijeme za odmor, i zato neka televizor bar nešto odradi sam.

6. Čitanje knjiga i stihova, pjevanje pjesama

Legion Media Legion Media

Čitanje, slušanje i pjevanje su odlični načini učenja jezika. Stihovi Korneja Čukovskog o ljudožderu Barmaleju i dobrom doktoru Jojboliju, ruske narodne bajke o snažnim vitezovima i prelijepim princezama, kao i ruske pjesme - sve to može biti od koristi djeci u pamćenju riječi i fraza, i može im poslužiti kao stimulans da nastave s učenjem jezika .

Jedan američki novinar Keith Gessen sjeća se kako je njegovo dijete danima pjevušilo rusku pjesmu dok se igralo s LEGO kockicama. Nekoliko dana kasnije je izgovorilo svoju prvu frazu na ruskom.

7. Odlazak u Rusiju

Ako ste učinili sve gore navedeno i sada ste spremni zaploviti u ruski jezik i rusku kulturu, onda vam ostaje samo jedno - posjetiti Rusiju. Razmislite o obiteljskom odmoru ili slanju djeteta u ljetni kamp.

