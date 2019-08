Punica vam je Ruskinja? Samo bez panike!

S ruskom punicom može biti dosta problema. Prije svega, vjerojatno ćete imati problem s pravilnim izgovorom ruske riječi "тёща" - "tjošča" (ali ova vježba na video-snimci vam može biti od koristi). U svakom slučaju, ako želite biti u dobrim odnosima s punicom, trebate biti na distanci s njom, ali joj ujedno dopustiti i određeni "upliv" u vaš obiteljski život. To nije lak zadatak. U Rusiji nije uobičajeno punici se obraćati s riječi "tjošča", tj. zvati je tako, ali nemojte je zvati niti "mama", čak i ako vaša supruga to želi. Vaša nova punica će to shvatiti kao licemjerje. Bit će vam teško uspostaviti ravnotežu u tim odnosima, ali je to ipak neophodno. Vjerujte da će vam to jako olakšati život.

1. Morate voljeti svoju ženu

Vašoj punici je iznad svega važno da joj kći bude sretna. A u ruskoj kulturi žena ne može biti sretna ako nije voljena. Novac, slava i uspjeh ne mogu popuniti tu prazninu (i vaša žena vjerojatno isto to misli). George živi u Londonu, ima 33 godine i sretan je u braku s Ruskinjom već 8 godina. On kaže da je punici svakako najvažnije vaš ophođenje prema njezinoj kćeri. Pitanje je koliko je to dobro ili ne, ali u Rusiji se muškarci iz inozemstva uglavnom doživljavaju kao racionalni, strogi, pa čak i pomalo sumorni. Zato se nemojte ustručavati pokazati ženi svoju nježniju stranu. Tako ćete imati bolji kontakt s njezinom majkom.

2. Ne odbijajte hranu

U srednjovjekovnoj Rusiji se vjerovalo samo čovjeku koji se dobro hrani, tj. koji nije "žgoljav". Po svemu sudeći, takvo shvaćanje se zadržalo do dana današnjeg. Prema tome, ako vaša "tjošča" primijeti da vi njezinim specijalitetima hranite psa umjesto da ih sami jedete, shvatit će to kao izraz nepoštovanja i neće biti zadovoljna. Najbolje je da majku vaš supruge posjetite praznog želuca, da budete spremni za obilan objed, i da obavezno pohvalite to što je spremila (što god da je spremila).

3. Recite joj da lijepo izgleda

Pročitajte naše savjete za sretan život s Ruskinjom i saznat ćete koliko se vaša punica brine o svom izgledu. I ako nije pretjerano mlada, ili su se životne nedaće odrazile na njezinom licu, ona će ipak učiniti sve kako bi izgledala što ljepše. I vi ste dužni to primijetiti. Za novu haljinu, modernu frizuru ili lak za nokte mora od vas dobiti kompliment. Recite joj da odlično izgleda čak i ako boji kosu u "otrovno plavo" i na ruci ima istetoviranog Gorbačova.

4. Nikada ne raspravljajte sa ženom u prisustvu njezine majke

Nije nikakvo čudo što mnogi muškarci i žene, bilo da su Rusi ili ne, imaju problema sa svojim roditeljima. Već kao odrasli ljudi mnogi "zakopavaju ratnu sjekiru" i sklapaju mir s ocem i majkom, ili bar shvate kako s njima izaći na kraj u teškim situacijama. Ali taj mir između majke i kćeri može biti narušen kada se pojavi muž. Majka ponekad hvali zeta i grdi kćer, ali najčešće je obrnuto. U svakom slučaju, to su dvoje protiv jednog, što nikad nije pravedno i može izazvati katastrofu. Zato je vjerojatno najbolje ne omogućavati punici da sudujeluje u rješavanju osobnih obiteljskih problema (isto se tiče i vlastite majke).

5. Dopustite joj da vam pričuva djecu

Ako ste se oženili Ruskinjom i planirate imati djecu, to znači da će vaša punica uskoro postati baka. A ako niste znali, biti baka u Rusiji je nešto više od običnog statusa - to je stanje duše, filozofija i životni poziv. To je čitav svemir koji počiva na svijesti o tome da postoji unučad. Prema tome, ako punica živi čak i 1000 kilometara daleko, ona će željeti imati udjela u odgoju vaše djece i obasuti ih svojom beskrajnom ljubavlju. Prema tome, obavezno nazovite vašu punicu da vam pričuva dijete i nemojte se bojati da će vam djeca poprimiti nekakve mračne ruske navike. Ona će većinu tog vremena provesti u igri s bakom.

6. Ponudite joj pomoć

Neke punice će vas odmah pozvati čim im zatreba pomoć, zamoliti vas da im premjestite namještaj ili ponesetetorbu. Ali ima i onih koje će šutjeti i čekati da se sami ponudite. Dogodit će se čak i da neka punica odbije svaku pomoć uz obrazloženje da ste vi njezin gost i da nije lijepo "iskorištavati" goste za svakodnevne poslove. U tom slučaju saznajte ima li neki hobi, tj. koji joj posao pričinjava zadovoljstvo. To može biti kuhanje, pletenje ili vrtlarstvo. "Važno je uspostaviti osobni kontakt sa svojom punicom", kaže George. "Duhovitost također može biti vrlo korisna. Moja punica, primjerice, voli dobre šale. U tom slučaju treba primijeniti najbolje koje imate u svom arsenalu, i to je odličan način za uspostavljanje kontakta".

7. Budite staloženi (ili barem probajte biti staloženi)

Što raditi pri prvom susretu s vašom punicom? Alfie Alcosta iz Meksika je svoju djevojku iz Rusije upoznao za vrijeme studija. Dugo su bili u vezi na daljinu, ali je najzad došlo vrijeme da se Alfie upozna s njenim roditeljima. "Zaronio sam u potpuno drugačiju kulturu o kojoj gotovo ništa nisam znao. A bio sam mlad i zelen pa sam se nervirao", priča Alfie. "U Meksiku je susret s roditeljima veoma važan korak. Za Meksikanca je susret s roditeljima voljene osobe znak da odnosi prerastaju u nešto vrlo ozbiljno i teže ka braku". Alfie je mislio da isto vrijedi i za Rusiju.

"Što trebam reći? Kako trebam pristupiti? Trebam li najprije poljubiti punicu? Ljube li se uopće punice? Trebam li joj stisnuti ruku kad se pozdravimo? Ili joj možda 'dati pet'?" - sve su to bila pitanja koja je Alfie sebi postavljao i koja mnogi drugi stranci postavljaju sebi prije prvog susreta s roditeljima svoje djevojke iz Rusije. Jedini koristan savjet je da se opustite i budete staloženi. Tastu i punici iz Rusije će najvjerojatnije biti drago susresti se sa voljenom osobom svoje kćeri i učinit će sve kako bi prema vama pokazali dobrotu i poštovanje.

U slučaju s Alfijem, njegova djevojka ga je neočekivano poljubila pred roditeljima, što se u Meksiku događa tek poslije svadbe. Alfijeva buduća punica ga je prisno zagrlila, a isto su učinili njegov budući tast i buduća šogorica. "Jedino što mogu iz svog iskustva reći je da ništa neće biti onako kako je planirano, ali će se sve dobro završiti. To će na kraju biti susret koji ćete pamtiti", kaže Alfie.

Nadamo se da vam ovo malo korisnički pomoći u uspostavi kontakta s vašom punicom. Ali ako zaista planirate se oženite Ruskinjom, ipak razmislite dva puta, možda to nije baš tako dobra ideja? Mi smo (u šali) naveli nekoliko razloga zbog čega se ne treba zabavljati s Ruskinjom. Želimo vam sreću.

