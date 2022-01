Šestero u 22 kvadrata?! Zašto mladi Rusi dobrovoljno žive u mikrogarsonijerama?

Russia Beyond (Legion Media)

Posljednjih su godina u ruskim megapolisima vrlo popularne stambene zgrade koje su vrlo kvalitetne, ali garsonijere u njima imaju od 11 do 25 kvadrata. Kome je tako nešto potrebno? I zašto?

Građani Rusije znaju što je to nestašica životnog prostora. Mnogi su u SSSR-u morali s cijelom obitelji živjeti u jednoj sobi komunalnog stana (zajedničkog stana za više obitelji koje koriste istu kuhinju i kupaonicu), a pojedini čak i u sobi studentskog ili radničkog doma, ili u barakama. Bilo je i takozvanih stanova hotelskog tipa (od 12 do 25 kvadrata). U postsovjetskom periodu Rusija je doživjela "građevinski bum" i činilo se da je time zauvijek stavljena točka na prisiljno "stiskanje" u tijesnom životnom prostoru. Ali nije.

Šestero u 22 kvadrata

Mama, tata i četiri kćeri žive u 22 kvadratna metra. "Nikada nismo mislili da ćemo ovako živjeti, no htjeli smo se preseliti u Moskvu, a nismo imali novca za normalan stan pa smo odlučili kupiti ovo. Jest malo, ali je naše", priča mama Julija.

Postavilo se pitanje kako da se cijela obitelj smjesti na tako malu površinu. U sobi su postavljena dva velika ležaja na rasklapanje i dječji krevetić. Našlo se mjesto i za radni stol, da bi djeca imala gdje učiti. U uskom su hodniku ormar, mali hladnjak i uska kuhinjska garnitura. Tu su sve dječje i roditeljske stvari, ali su police poluprazne.

"Ja sam minimalist, to je sreća", priča Julija. "Kupujemo minimum stvari, a na taj način štedimo i novac." Sezonske stvari držimo u kući na selu, a sve ostalo što je suvišno nemilosrdno bacamo u kontejner.

Julija na društvenim mrežama vodi popularni blog o životu šestero ljudi u garsonijeri, i tu daje savjete vezane za optimizaciju životnog prostora. "Na primjer, ja se trudim svu odjeću pakirati u komodu vertikalno, da bi bilo kompaktnije. Dječje igračke držimo u kutijama pod krevetom. I redovno organiziramo bacanje nepotrebnih stvari!"

Julijina obitelj nedavno je kupila veći stan koji se sada renovira, tako da oni privemeno još uvijek žive u garsonijeri.

Dvoje u 20 kvadrata

Iz osobne arhive Iz osobne arhive

Svetlana živi sa svojim suprugom i mačkom u 20 kvadrata, u Moskovskoj oblasti. "Prije ovoga smo živjeli u iznajmljenim stanovima, štedjeli smo za stambeni kredit i nismo planirali kupiti garsonijeru. Međutim, jednom smo vidjeli plakat s objavom da se garsonijera u novogradnji u Podmoskovlju prodaje za svega 1,5 milijuna rubalja (20 000 dolara) pa smo pomislili da to nije loše kupiti kao investiciju, jer danas sve poskupljuje. Tako smo kupili ovih 20 kvadrata bez kredita, i čak smo imali novca da sredimo garsonijeru. Ovdje smo gotovo godinu dana."

Mnoge smo stvari morali baciti ili prebaciti u vikendicu izvan grada. Bicikle držimo u ulazu zgrade. Trebalo nam je mjesto za neophodan namještaj pa smo morali odustati od štednjaka i pećnice, i umjesto njih koristimo malu ugradbenu ploču za kuhanje i mini pećnicu. Umjesto običnog usisivača koristimo vertikalni, i to malo niži, tako da zauzima manje mjesta.

Iz osobne arhive Iz osobne arhive

"U kuhinji imamo jednu radnu ploču na ’L’, i to nam je jedina radna zona", kaže Svetlana. Ona radi online i jako joj je bitno da ima mjesto za računalo. I blagavaonički stol ovdje je neobičan – ima kotačiće tako da se može premještati. "Televizor smo također htjeli smjestiti u ormar, no ipak smo mu našli mjesto u kutu."

Pored toga, u garsonijeri je zrak bio jako suh i bilo je prilično zagušljivo. Taj je problem riješen pomoću klimatizacijskog uređaja i ovlaživača zraka.

I pored svega, ograničeni im je prostor dosadio poslije nekoliko mjeseci, jer se ispostavilo da oboma treba osobni prostor za neometanu poslovnu komunikaciju i kontakte s prijateljima. "Čak je i mačka postala pomalo depresivna, jer nema gdje trčati i skakati." Sada bračni par planira kupiti veći stan.

20 kvadrata i ostava

Natalija također živi samužem u 20 kvadrata i vodi blog o životu u garsonijeri. Oni su ovdje manje od godinu dana. "Ja sam iz Moskve, a muž je iz drugog grada, i on je htio imati svoj stan. Nismo imali mogućnosti uzeti stambeni kredit, pa smo nekako skupili novac samo za garsonijeru, i to na rate", priča Natalija. "Ali nama se garsonijera jako sviđa, premda neki smatraju da je to čisto ludilo. Ponekad mi pišu komentare tipa 'osobni prostor je napustio chat'."

Mlada obitelj, međutim, nema problema s tim: "Mi smo i ranije sve vrijeme provodili zajedno na kuhinjskom kauču, a u sobu smo odlazili samo spavati". Natalija radi za kuhinjskim šankom, a njezin muž na kauču, i jedno drugome ne smetaju. "Ako se muž i ja posvađamo, mi ne odlazimo svatko u svoj kut, nego naprotiv, odmah rješavamo problem."

Za spavanje su supružnici pronašli zanimljivo rješenje – koriste široki kauč s uzglavljem. A za stvari su iznajmili ostavu, pa tu drže skije, klizaljke, romobile i sezonske stvari. "Kod kuće nam je samo odjeća koju nosimo. Kad kupim nešto novo, ja staro bacim ili dam nekome."

Relativno su nedavno kupili još jednu mikrogarsonijeru od 17 kvadrata u centru Moskve. Kažu da nisu mogli odoljeti privlačnoj cijeni, pa su odlučili uložiti novac kako bi kasnije mogli iznajmljivati taj prostor. Zasad renoviraju tu garsonijeru i razmišljaju da možda neko vrijeme najprije i sami žive u njoj, jer su sada uvjereni da mogu živjeti i u 17 kvadrata.

Eksperiment u 13 kvadrata

Iz osobne arhive Iz osobne arhive

Valentina je dva mjeseca živjela u Moskvi u svega 13 kvadrata i to doživljava kao svojevrsni eksperiment. "Živjela sam ja i u šatoru dva mjeseca. Inače se volim izolirati od uobičajenih uvjeta, to je ponekad korisno", kaže ona s osmijehom, ali naglašava da je u tih 13 kvadrata živjela privremeno, dok je bila u potrazi za nekim većim stanom.

Ona kaže da je velika prednost te garsonijerice bila u tome što je imala visoku tavanicu i dobru organizaciju prostora. "Shema je sljedeća: prozor, kauč, kuhinjski stol sa štednjakom i sudoperom, ispod njega perilica rublja, hladnjak i vikrovalna pećnica, a dalje uski hodnik s tušem i sanitarnim čvorom." Ako pogledate fotografiju, ne stječete utisak da tu ima svega 13 kvadrata!

Mikrogarsonijera se provjetravala tako što se istovremeno otvore vrata i prozor. Valentina kod kuće nije spremala hranu, koristila je samo mikrovalnu i električno kuhalo.

"Za jednu osobu je dovoljno, ali me je čudilo što na katu iznad mene u istoj takvoj garsonijeri živi cijela obitelj s djecom", priča ona.

Valentina sada živi u velikom stanu i kaže da se ponekad osjeća kao prava "gospođa". "Ja u onoj mikroskopskoj garsonijeri nisam mogla pogledati kako sam se obukla, jer nisam imala toliko ogledalo, a sada imam mnogo ogledala i sve se vrijeme ogledam u njima!"