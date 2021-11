Ovo je stambena zgrada u kojoj živi preko 18 000 ljudi! Kako je moguće živjeti na takvom mjestu?!

"Zamislite koliko vam se naziva Wi-Fi mreža može pojaviti prilikom spajanja"

"Ovdje bi zombi apokalipsa bila žestoka"

"Na Tinderu je ovdje vjerojatno prilično intenzivno"

"Oko vas ima 9999 mladih usamljenih majki, kliknite ovdje da saznate više o tome"

Sve te šale posvećene su "Novom Okervilju", najvećoj višekatnici u Lenjingradskoj oblasti. Zgrada se nalazi u gradu Kudrovu odmah pored Sankt-Peterburga. Prema podacima tvrtke koja je gradila objekt, zgrada je predviđena za 20 000 ljudi, što znači da u njoj živi stanovništvo manjeg grada.

"Novi Okervilj" zapravo i izgleda kao grad u gradu. Dovoljno je da pogledate ovo!

Korisnici foruma Reddit našli su se u čudu kada se nekoliko fotografija "Novog Okervilja" pojavilo u podforumu r/interestingasfuck. Poruka je već prvog dana dobila 10 000 pluseva, a u komentarima je pokrenuta široka diskusija, od pitanja kako je u toj zgradi organizirana dostava hrane (jadni dostavljači) do verzije da je sve to ruski ekvivalent trailer parka. Kako ljudi ovdje uopće žive? Najbolje će biti da čujemo što kažu sami stanari.

Zašto ljudi žive na ovakvom mjestu?

Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)

Već smo pisali koji razlozi prisiljavaju građane Rusije da se nastanjuju u "ljudskim mravinjacima" iako je zemlja toliko velika (ako ste propustili, obavezno pročitajte). "Novi Okervilj" je u tom pogledu "mravinjak nad mravinjacima". On ima 3708 stanova, 35 ulaza i najviše 25 katova.

Stanovi su uglavnom obiteljski, najčešće dvosobni. Na jednom katu u prosjeku ima 4-6 stanova, a u svakom ulazu po 4 brza dizala. Ogroman stambeni kompleks niknuo je ovdje 2015. godine i odmah je postao popularan na tržištu nekretnina.

"Kako sam odlučio živjeti u ovoj zgradi? Najprije sam iznajmio stan, pa sam se zaljubio u ovu zgradu i onda kupio stan. U tom je trenutku koštao 3,5 milijuna rubalja (46 600 dolara). Sada taj stan košta 5,6 milijuna rubalja (74 700 dolara)", priča stanar ove zgrade s pseudonimom Ekz0 na popularnom portalu "Pikabu".

Korisnik everlastsun na Redditu daje detaljniji opis. On kaže da u zgradi uglavnom žive ljudi koji iznajmljuju stanove, a žele imati komforne uvjete i gotovo sve vrijeme provode na poslu. "Jeftino je, i blizu je sve što čovjeku treba. Zamisli da si mlad i da si iz malog grada došao u veliki grad u potrazi za poslom ili želiš početi sve ispočetka... Za takve je ljude ovo mjesto idealno. Svjestan sam da sa strane može izgledati užasno, ali zapravo nije", kaže on, i dodaje da u "Novom Okervilju" živi već osam godina.

Jelena Čerepova živi ovdje otkako je objekt sagrađen: "Mi smo tražili stan u Peterburgu, ali nam se stara gradnja nije svidjela. Zgrade su oronule, a stanovi u lošem stanju, ili je sve vrlo skupo." Ona kaže da na njezinom katu ima osam stanova, i od toga su samo dva dvosobna (ostali su jednosobni). "Stekla sam dojam da se većina stanova iznajmljuje, jer se stalno pojavljuju novi susjedi. Vjerojatno mnogi ovdje smještaju svoje starije roditelje. Oni žive u većim stanovima, a roditeljima kupe ovdje jednosoban stan", pretpostavlja ona.

Čitav grad na malom prostoru. Ima li ova zgrada vlastitu školu, bolnicu i supermarket?

Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)

Može se reći da ima. U sličnim zgradama se u pravilu cijelo prizemlje iznajmljuje tvrtkama, a tu svaka djelatnost dolazi u obzir. Istina, dječji centri, dopunsko obrazovanje i škole mnogo su rjeđa pojava od običnih prodavaonica, frizerskih salona i kafića. Tako je i u "Novom Okervilju".

"U zgradi ima 7 prodavaonica namirnica, 3 salona ljepote, prodavaonica piva na točenje, prodavaonica cvijeća, prodavaonica građevinskog materijala, privatni dječji vrtić, tri kafića, pošta, šalter za podizanje online narudžbi, ljekarna, dom zdravlja, sportski tereni za djecu, prodavaonica opreme za kućne ljubimce, prodavaonica dječje robe, prodavaonica uredskog materijala i računalni klub. To vjerojatno nije sve, možda sam nešto i zaboravio. Odmah pored zgrade su škola i vrtić, supermarket je iza ugla, hipermarket je 500 metara od zgrade, i još gomila svega i svačega. Ja jednom pola godine nisam izlazio iz dvorišta zgrade jer ovdje postoji sve što je potrebno, a radio sam od kuće", priča Ekz0.

Infrastruktura je najveća prednost života na ovakvom mjestu, smatra Jelena: "Meni je bazen preko puta, svaki dan idem na plivanje. Prodavaonice, ljekarne, frizerski saloni – sve je to nadohvat ruke. U blizini je čak i prodavainica dijelova za bicikle."

Stanari kažu da im do najbliže stanice metroa treba 25 minuta pješke ili autobusom, a to je već Sankt-Peterburg. Odatle do centra, tj. do Trga Senaja, ima šest stanica, a to je 26 minuta vožnje sudeći po navigatoru "Yandex.Metro". Gotovo svi stanari "Novog Okervilja" rade u Sankt-Peterburgu, a ne u Kudrovu.

Problem može biti samo mjesto za parkiranje, ako se ne doplaćuje parking. Besplatno parkiranje je u dvorištu zgrade, u nekoliko redova. Kako se bliži večer, potraga za mjestom sve više nalikuje na avanturističku videoigru. Tri dječja igrališta potpuno su blokirana redovima parkiranih automobila. "Bolno je to što su preko puta zgrade tri ogromna parkirališta koja se plaćaju, i tamo je najniža cijena 150 rubalja (2 dolara), jeftinije od kutije cigareta. Ali ti parkinzi su uvijek poluprazni. Ja ne škrtarim, plaćam i parkiram se kao čovjek, da me nitko ne blokira, ne zakači itd.", priča Ekz0.

Zgrada nema vlastitu školu, ali u blizini postoji škola za 1600 učenika, i u nju idu djeca iz bloka. "Prije četiri godine sam tamo odvela kćer. Škola je predviđena za 1600 djece, a upisano je 2200. Imali smo deset prvih razreda, u svakom po 36 učenika. Da bi se svi smjestili uveden je vremenski raspored nastave: jedni dolaze u 8:30, drugi u 11:30, i tako dalje. To je stvarno nepodnošljivo, promijenili smo školu", priča Jelena. Sada je u Kudrovu napravljena nova škola i svi očekuju da će se situacija popraviti.

Je li naporno imati toliko susjeda?

Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)

"Uopće nije. Ja jedva da sretnem ili čujem nekoga", kaže everlastsun. Galama iz dvorišta rijetko dopire do stanova. "Poneki se pijanac rijetko (uglavnom petkom) dere negdje u daljini, i to traje oko jednu minutu, i poslije opet bude tišina."

"Zidovi su debeli, susjedi se ne čuju, u dizalu se svi javljaju jedni drugima iako gotovo nitko nikoga ne poznaje, nitko nas ne uznemirava, nitko ne pravi probleme", potvrđuje Ekz0.

U zgradi ima 35 ulaza, što znači da na jedna vrata ne ulazi mnogo ljudi, priča Aleksandar. On ovdje živi s obitelji: "Mi rijetko viđamo susjede. Na našem katu ima samo 10 stanova. Ranije sam živio u zgradi sa 400 stanova, i svi su oni bili u istom ulazu. Uvečer se čekalo u redu za ulazak u dizalo, kao da je ulaz u metro."

"Mi ne razgovaramo kroz prozor (to je vrlo blizu i nije baš prikladno), ali možemo se sresti i popričati na zajedničkom balkonu (nalik na požarno stepenište) kad izađemo popušiti cigaretu", ističe everlastsun, spominjući i nekoliko grupa na društvenim mrežama gdje stanari dijele jedni s drugima novosti ili mole za pomoć. U jednoj takvoj grupi na Telegramu djevojka piše: "Može li mi netko pomoći da izađem na kraj sa susjedima koji noću stalno slušaju glasnu glazbu? Ne, policija ne reagira."

Everlastsun kaže da pripada društvu susjeda koji imaju pse: "Ja imam velikog psa (njemačkog ovčara) i poznajem mnoge vlasnike pasa u okolini. Obično odlazimo zajedno u šetnju ili se sastajemo negde vani, na određenim mjestima." Jelena kaže da je nekoliko puta bilo okupljanje susjeda na kvizovima, i ona je prisustvovala, ali je ubrzo "sve splasnulo".

Ima li dovoljno sunčeve svjetlosti?

Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)

Popularni bloger Ilja Varlamov, poznat po svojim urbanističkim testovima različitih gradova, poslije posjeta Kudrovu i "Novom Okervilju" rekao je: "Ako pogledate kako je sagrađen, vidjet ćete da je to primjer za uzor, kada imate neko zemljište i trebate iscijediti iz njega maksimum love. Ubacite zemljište u računalni program i zadate mu maksimalan broj katova. Ovdje su neki blokovi niži samo da bi se ispoštovale norme insolacije. Drugim riječima, ovdje je učinjeno sve da zgrada ispuni norme, ali ništa više od toga. To je najjeftiniji i najoskudniji stambeni prostor."

Norme očigledno funkcioniraju jer se nitko ne žali na nedostatak sunčeve svjetlosti (u onim rijetkim danima kad se ovdje sunce pojavi). "Moji prozori gledaju u dvorište, sunce ujutro obasjava stan, a preko dana je u dvorištu ugodna hladovina, dok je uvečer obasjana suprotna strana zgrade, tako da svi imaju svjetlosti. A budući da ima mnogo površina koje odbijaju svjetlost, može se reći da svjetlosti ima napretek", kaže Ekz0.

Koliko je skup život u bloku?

U samom Kudrovu ova se zgrada tretira kao elitna, "jer je ona prva i najkvalitetnija", kaže Aleksandar. Po njegovim riječima, ovdje praktički nema praznih stanova. On je pokušao iznajmiti još jedan stan za ured, i to je bio problem.

"Cijene iznajmljivanja stanova su sljedeće. Jednosoban stan renoviran po europskim standardima košta 19 000 rubalja (253 dolara). Komunalka (zajednički stan za nekoliko obitelji) košta 6000 rubalja (80 dolara), ima podno grijanje. Sve je novo – namještaj i tehnika. Ako netko želi kupiti novi dvosobni stan, to košta 7,5 milijuna rubalja (100 000 dolara). Prema tome, ovdje odavno nema jeftinih stanova", kaže on.

Sve u svemu, je li to lijepo mjesto za život?

Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)

Everlastsun priznaje da je to prilično teško pitanje. "Ja osobno ne bih ovdje volio proživjeti čitav život. Ali ovo nije neko užasno mjesto za život. Lijepo je, pa čak i fino. Unaokolo ima škola i vrtića, i sve što je potrebno nadohvat je ruke. Nije daleko ni lijep park/šuma (30 minuta šetnje). I da, ovdje se ljudi osjećaju sigurno."

Aleksandar priznaje da je ovo najbolja zgrada od svih u kojima je živio tijekom proteklih 20 godina. "Ima tri glavne prednosti. Prvo, to je kvaliteta gradnje. Imamo četiri vrlo dobra i prostrana dizala u kojima možemo prevoziti čak i namještaj. Sve je pod videonadzorom, nitko se ne boji ostaviti automobil ispred zgrade. Drugo, usluga je odlična. Sve je oprano i čisto, čak su i ogledala u dizalima čišća nego kod kuće. Smeće se ne gomila, redovno se odvozi. Treće, ima mnogo prodavaonica. Za minutu-dvije stiže se do prodavaonice gdje ima svega. Jedna minuta do škole, dvije minute do vrtića. Ovdje smo sretni. Poznajem još par ljudi iz naše zgrade, i oni su zadovoljni."

"Ma pravo zadovoljstvo", bez dvoumljenja kaže Ekz0. Od loših stvari on navodi samo "kliznu" cijenu: jednosoban stan plaća od 1400 rubalja (19 dolara) tijekom ljeta do 5500 (73 dolara) tijekom zime, zbog čega stalno podnosi tužbu protiv tvrtke koja se bavi upravljanjem i održavanjem stambene zgrade i oni mu periodično vraćaju novac. I još su problem prometne gužve ujutro i uvečer.

"Što se svega ostalog tiče, ne patimo od prenaseljenosti, suše i epidemije, pauk odmah nosi automobil koji je nepropisno parkiran i to poslije košta 7-8 tisuća rubalja, dostavljači se ne mogu izgubiti u dvorištu i ostati bez posla, i nisu zabilježeni slučajevi 'vampirizma' uslijed nedostatka svjetlosti."