Tipični stanovnici Moskve u obliku akcijskih figura

Umjetnik i dizajner iz umjetničke skupine NNN, na Instagramu poznat pod aliasom @nidgus, i Telegram kanal Moscow Now stvorili su virtualnu kolekciju akcijskih figura s tipovima ljudi koji se najčešće susreću u ruskoj prijestolnici.

Kolekcija se sastoji od sljedećih likova:

1. Urbani šminker iz Kitaj-Goroda

Uključeno:

Komplet e-cigareta HQD

Kava za van

Moderni ruksak

Kitaj-Gorod glavna je destinacija za mlade ljubitelje izlazaka. Naš šminker (najvjerojatnije student) nema problema sa zaštitarima na ulazu u klub, gdje će plesati do jutra, s pauzama za razgovor i "vapeanje" s ostalim partijanerima. On (ili ona) zatim će se probuditi oko ručka kao da se ništa nije dogodilo, uputiti se do najbližeg trendi kafića, naručiti kavu s mlijekom od banane, zaslađivačem i sirupom od kokosa, javora ili jagode, sjesti za stol, uzeti laptop iz svog ruksaka, i možda, ali samo možda, početi pisati onaj seminar koji je odavno trebao predati.

2. Perspektivni menadžer iz Moskva-Cityja

Uključeno:

Poke za ručak

Majica s kapuljačom

Ovog je junaka prije godinu dana angažirala velika banka ili startup kao voditelja proizvoeda, a čak je dobio i vlastiti mali razvojni tim. U susjednim neboderima nalaze se ministarski uredski radnici i menadžeri velikih međunarodnih tvrtki, pa i on mora izgledati u skladu s tim. Stoga je naš ambiciozni menadžer odjeven u sjajne mokasine, hlače, košulju i kravatu iz Zare. Njegov bi entuzijazam i ideje mogle biti dovoljne za napajanje jedne male zemlje. No programeri softvera spori su i griješe u kodu, dok su rokovi šefova neumoljivi. Dakle, naš se junak svakih par sati mora spustiti s 56. kata u kantinu na kavu i griz pokea (sirove ribe na havajski način) kako bi napunio baterije – što je puno zdravija opcija od McDonald’sa. Petkom naš voditelj proizvoda snima selfije u dizalu, baca svoju zgužvanu košulju u ruksak, oblači majicu s kapuljačom i s prijateljima sjeda u taksi do nargila loungea ili bara kako bi se opustio i oslobodio stresa.

3. Migrant, stanovnik Zamkadja, uvijek u pokretu

Uključeno:

Karte za prijevoz

Torba za dokumente "Naik" (dobro ste pročitali!)

Čini se da nikad ne spava. Ujutro radi kao domar, danju prodaje lažne satove na tržnicama u jugoistočnoj Moskvi, a navečer uživa u šavarmi ili dostavlja gotovu hranu biciklom. Nakon što se napuni s tri zdjelice instant rezanaca, čaja i pet vrećica kave 3-u-1, mora pronaći vremena za podnošenje zahtjeva za produženje radne vize u migracijskom centru.

4. Rođeni Moskovljanin iz Hamovnika, koji prati kulturni život grada

Uključeno:

Pas

Registracija i ključevi od stana u Centralnom okrugu Moskve

Kapa

Hamovniki, jedna od najljepših moskovskih četvrti, puna povijesnih zgrada i muzeja, nekoć je bila dom književnika Lava Tolstoja i Mihaila Bulgakova. Sada popularni televizijski voditelji i pjevači ovdje kupuju stanove, postajući susjedi našem junaku - rođenom Moskovljaninu. On ili ona mogu provesti cijelu turobnu moskovsku zimu na udaljenoj južnoj plaži, a da uopće ne rade – prihod od iznajmljivanja stana u ovoj četvrti više je nego dovoljan za život. No ako sami odluče živjeti ovdje, a ne iznajmljivati svoj stan, šetat će povijesnim ulicama s jazavčarom na uzici, večerati u ugodnim uličnim kafićima, žaliti se na sve veći broj susjeda i raspravljati o konstruktivizmu na izložbama u Novoja Tretjakovskoj galeriji u elegantnom šalu.

5. Glamurozna djevojka na terasi restorana kod Patrijaršijskih ribnjaka

Uključeno:

Karta za Dubai

Čaša crnog vina

Torbica Louis Vuitton

Patrijaršijski ribnjaci, još jedna povijesna četvrt Moskve, odavno su popularno mjesto za razonodu, a uz to su i vrlo skupi. U ljetnim večerima prometne gužve Lamborghinija i Ferrarija pune ceste, a lokalni su barovi prepuni bogate djece i trendi blogera, dok studenti sjede uz ribnjake, jedu brzu hranu i pijuckaju vino iz plastičnih čaša.

Glamurozna djevojka također posjećuje ovo mjesto u večernjim satima u nadi ili očekivanju da će je primijetiti vozač skupog automobila, ili da će upoznati suprugu pripadnika inteligencije koja slučajno ima dovoljno novca da kupi stan u blizini. Čak i ako od svega toga ništa ne bude, ona neće klonuti duhom - uvijek može odletjeti u Dubai i tamo potražiti svog princa.

***

Za sada ove figure postoje samo u virtualnom izdanju, ali njihovi tvorci razmišljaju o njihovom puštanju u proizvodnju, dok trenutno proširuju kolekciju, rekao je za novine Metro Mihail Grečka, PR menadžer kanala Moskva Now.

"Ljudi su na internetu pisali da smo propustili neke tipove karaktera. Na primjer, vječno zauzeti dostavljač. Tako da sada radimo drugi dio kolekcije", kaže Grečka.