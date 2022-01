Što bi Kanye zbilja trebao napraviti na svom putovanju u Rusiju

Internet su nedavno preplavile glasine da se Ye (mnogima poznat kao Kanye West) sprema posjetiti Rusiju - kako bi, navodno, održao niz nastupa, nastupio na nedjeljnoj misi ("Sunday Service") te se sastao s Vladimirom Putinom.

Yeov menadžment, kao i Kremlj, dali su do znanja da je čitava stvar produkt nečije uvrnute mašte, no mi svejedno vjerujemo da bi to mogla biti sjajna ideja... Osobito ako pustimo mašti na volju dok zamišljamo kako bi to putovanje moglo izgledati!

Znamo da Ye voli iskušavati granice i živjeti punim plućima - a koje je bolje mjesto za to od Rusije? Pročitajte što smo osmislili za poznatog repera - popis je pun najruskijih aktivnosti koje smo mogli smisliti za njegov posjet.

Proslava Dana Zračno-desantnih snaga

Russia Beyond (Foto: Prince Williams/WireImage/Getty Images; Sergej Kiselev/Agencija Moskva) Russia Beyond (Foto: Prince Williams/WireImage/Getty Images; Sergej Kiselev/Agencija Moskva)

Ako posjetite Rusije početkom kolovoza, zajamčeno ćete doživjeti rusku divljinu u urbanom okruženju. Radi se o Danu Zračno-desantnih snaga, ili Danu padobranca, 2. kolovoza.

Možete se okupati u brojnim gradskim fontanama (iako je to tehnički protuzakonito!); ili si razbiti nekoliko staklenih boca o glavu (nemojte pokušavati ovaj trik sa šampanjcem – te su boce praktički neslomljive... također, tko je vidio piti šampanjac na Dan padobranaca?!).

Usput, ako ste mislili da bi ruske oružane snage mogle biti pune predrasuda ili nacionalistički nastrojene, znajte da Kanye ne bi imao problema da postane padobranac, jer su mnogi crnci služili i služe u ruskim redovima.

Mad Max na ruski način

Russia Beyond (Foto: Toni Anne Barson Archive/WireImage/Getty Images; Andrej Nikeričev/Agencija Moskva) Russia Beyond (Foto: Toni Anne Barson Archive/WireImage/Getty Images; Andrej Nikeričev/Agencija Moskva)

Možda znate da si je Ye kupio Šerp – čuveno rusko terensko vozilo. No mi u ponudi imamo vozila koja su još više kul čak i od Šerpa. Nijedno rusko iskustvo vožnje nije potpuno bez jurnjave u najekstremnijim uvjetima – poput korištenja Lade za driftanje ili vožnje na -50 stupnjeva.

Na izlet u tundru

Russia Beyond (Foto: Robert Kamau/GC Images/Getty Images; Anatolij Strunin/ТАSS) Russia Beyond (Foto: Robert Kamau/GC Images/Getty Images; Anatolij Strunin/ТАSS)

Na predstavljanju svog albuma "DONDA" Ye se pojavio u svojoj čuvenoj pernatoj jakni (uz to je i ljubitelj bundi), pa bi put u Rusiju mogao biti odlična prilika da provjeri odgovara li njegova topla odjeća ruskoj tundri dok se, primjerice, okušava u ulozi uzgajivača sobova negdje na Jamalskom poluotoku.

Posjet ruskoj banji

Russia Beyond (Foto: Kevork Djansezian/Getty Images; Andrej Nikeričev/Agencija Moskva) Russia Beyond (Foto: Kevork Djansezian/Getty Images; Andrej Nikeričev/Agencija Moskva)

Slažemo li se svi da je Ye vjerojatno jedan od "najhot" tipova na planetu Zemlji? Dobro. Jer jednostavno ne možemo shvatiti kako ga je Kim mogla ostaviti! U svakom slučaju – prije nego što se dodatno skrenemo s teme, nema istinitijeg testa nečije sposobnosti da izdrži visoke temperature od posjeta najtoplijoj sauni na svijetu – dobroj staroj ruskoj banji. Kad smo kod toga, Ye ne pije alkohol, što je dobro, jer je ta tradicija u opadanju (po preporuci liječnika).

Ples… no ne u katedrali!

Russia Beyond (Foto: M Becker/American Idol 2009-/Getty Images for Fox; Vladimir Vjatkin/Sputnik) Russia Beyond (Foto: M Becker/American Idol 2009-/Getty Images for Fox; Vladimir Vjatkin/Sputnik)

Nažalost, Yeov "Sunday Service" ne bi funkcionirao u Rusiji: završio bi u lisicama i vjerojatno bi došlo do velikog diplomatskog skandala. Naime, pravoslavci nisu od zabave kada je riječ o pokazivanju ekstatične odanosti Kristu: ples je kod njih potpuno isključen, a tu je samo svečano crkveno pjevanje. No to ne znači da sami Rusi nisu ljubitelji plesa u svim drugim prilikama!

Upoznavanje s Putinom!

Russia Beyond (Foto: Gotham/GC Images/Getty Images; Kremlin.ru) Russia Beyond (Foto: Gotham/GC Images/Getty Images; Kremlin.ru)

Svi znamo da ruskom predsjedniku ne nedostaje zabavnih načina za provođenje rijetkih slobodnih dana i nema sumnje da bi Vladimir Putin i Ye proveli ludi vikend, uključujući putovanje po Rusiji ili čak odlazak na tatami i sparing.

Ovo je samo mali popis stvari koje su nam pale na pamet za Yeov posjet Rusiji! Dakle, Kanye - ako ovo čitaš: čekamo te raširenih ruku! Samo nemoj doći u ljetnim tenisicama i laganoj odjeći, smrznut ćeš se!