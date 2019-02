Kako Rusi voze automobil na minus 50 stupnjeva Celzija?

Za žitelje mnogih regija Rusije surova je zima normalna pojava. Ljudi se i sami prilagođavaju takvim klimatskim uvjetima, a prilagođavaju i svoju tehniku. U Jakutsku, Noriljsku i Vorkuti temperatura pada toliko nisko da izgleda čudno što zimi na tolikoj hladnoći ti gradovi uopće mogu funkcionirati.

U Jakutsku, primjerice, već sredinom listopada temperatura pada na -30 stupnjeva Celzija i zato ovdašnji vozači većinom "konzerviraju" svoje automobile ispred zgrade (vade akumulator) do proljeća i tijekom zime koriste gradski prijevoz. Možda ste mislili da tamo svi imaju tople garaže, ali nije tako. Zbog permafrosta (trajno smrznutog tla) u Jakutsku nema podzemnih garaža. U pojedinim novijim zgradama garaže se prave na donjim katovima, no to je rijetka pojava. I u Jakutsku, kao i drugdje, vozači ostavljaju automobile ispred zgrade, i zato je najveći problem kako upaliti auto kada je vani -50 stupnjeva Celzija.

Automatsko zagrijavanje

Žitelji sjevernih regija ugrađuju u svoje automobile sustav za automatsko zagrijavanje kao što je Webasto. U Jakutsku to košto oko 35 000 rubalja. Sustav se pokreće pomoću daljinskog upravljača i nakon sat ili sat i pol vremena automobil se može upaliti i krenuti.

U Novom Urengoju se na parkinge postavljaju stupići s utičnicama, no smatra se da je to manje sigurno.

Ne gasiti automobil od jeseni

Najradikalnija metoda je da se automobil uopće ne gasi od jeseni. Tako ovdje postupaju mnogi vlasnici automobila - od listopada do travnja auto stoji upaljen s uključenim alarmom. Jedan ključ ostaje u bravi, a automobil se otvara drugim ključem.

Ovdje se ljudi ne plaše da će im netko ukrasti auto. "Tko će ga ukrasti na -50 stupnjeva Celzija? Na takvoj hladnoći ovdje rijetko tko izlazi van", objašnjava arhitekt iz Jakutska Sergej Permjakov.

Najbolje je ostaviti automobil na blagom nagibu da se voda ne skuplja u auspuhu jer će se u protivnom automobil ugasiti te će se poslije teško moći upaliti.

Veliki nedostatak ovakve metoda je povećana potrošnja goriva. Osim toga, ako automobil dugo stoji na hladnoći, deformiraju mu se kotači. Ovdašnji stanovnici se šale da na mrazu i kotači postaju kockasti.

Noć ispod cerade

Tople montažne garaže su dosta skupo zadovoljstvo. Pokrivači punjeni vatom i sašiveni kao navlake za automobile navlače se na karoseriju tako da se ona ne zamrzne. Cijena im je od 6 do 20 tisuća rubalja, ovisno o veličini automobila.

"Ako automobil treba dugo stajati, onda se na njega navlači cerada, zateže se odozdo, a na auspuh se stavlja gumena cijev koja odvodi ispušne plinove. Automobil se uopće ne hladi, i tako vozimo cijelu zimu", prenosi svoje iskustvo Larisa iz Jakutska na auto-portalu Drom.ru. "Za moju karoseriju (Toyota Vitz) cijena je bila 11 000 rubalja. Sve se namjesti za 5-10 minuta, a skine se još brže."

Dodatno vjetrobransko staklo

Pogledajte kako je lijepo zimi u Jakutsku! Kada temperatura padne ispod -40 stupnjeva, u gradu je još i magla, tako da se ljudi voze kao kroz mlijeko.

U uvjetima takve vidljivosti vozači još presvlače bočne prozore iznutra specijalnim folijama koje zadržavaju toplinu. Doduše, kada se stavi folija, prozor se ne može otvoriti, ali zašto bi ga netko otvarao na -50 stupnjeva?

Naprijed se stavlja dodatno vjetrobransko staklo izvana da originalna ne bi "ciknula" na hladnoći. Što se tiče brisača, mnogi ih ne koriste tijekom zime.

Pokrivač za motor

Na minus 50-60 stupnjeva nepripremljeni automobil se smrzne za nekoliko minuta. Sve tekućine u njemu se zgusnu, gumeni dijelovi postaju trošni i osipaju se, a na prozore se hvata inje. Zato mnogi vozači još od jeseni počinju pripremati automobil za zimu.

U auto-servisima takva usluga košta oko 500 rubalja, kaže Larisa. "Auspuh se umota u azbest, a zatim se odozdo zategne šatorsko platno. Preko motora se prebaci čoha ili 'auto-deka', što omogućuje da se motor brže zagrije i da se na hladnoći ne hladi tako brzo. Pojedinci su se toliko izvještili da čak šiju i prekrivače za akumulatore. U autumobilu se na pod prostire čoha."