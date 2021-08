Zašto u Rusiji nema privatnosti?

To se često događa u prodavaonicama u redu na blagajni: unatoć pandemiji, netko vam obavezno puše za vrat ili vas gura svojom torbom. Mnogi i danas čak i unutar obitelji moraju slušati roditelje i rođake koji ne prestaju s pitanjima "kad će svadba?", "kad će djeca?" Ili čak pokušavaju utjecati na svakodnevni život svoje punoljetne djece, od izbora profesije i partnera do uređenja stana ili načina života.

Rođeni u SSSR-u

Oleg Ivanov/TASS Oleg Ivanov/TASS

U Rusiji je poznata anegdota: "Zašto ne treba imati seks na Crvenom trgu? – Prolaznici će vas udaviti savjetima." Naslijeđe "zemlje sovjeta" su neželjeni savjeti, dok se naslijeđe socijalizma ogleda u tome da se svakoga sve tiče.

"U sovjetsko je doba kultura najmasovnijeg dijela stanovništva, seljaka i radnika, postala vladajuća. I normom se smatralo ono što je karakteristično za ove klase", objašnjava glavna znanstvena suradnica Centra za stratifikacijska istraživanja Znanstveno-istraživačkog sveučilišta "Visoka škola ekonomije" Natalija Tihonova. "Za njih tema prihoda i obiteljskih odnosa nije bila tabu."

Fenomen sovjetskih zajedničkih stanova

Vadim Žernov/TASS Vadim Žernov/TASS

Fenomen sovjetskih zajedničkih stanova oduzeo je ljudima mogućnost da se osame i sačuvaju privatnost osobnog života. Poslije revolucije su raskošni plemićki stanovi i vile "gusto naseljeni": svaka je soba dobila stanara, a u ponekoj bi se smjestila i čitava obitelj, dok su kupaonica i kuhinja bili mjesta za zajedničko korištenje.

Zato su 50-ih godina, kada su počeli masovno dobivati zasebne stanove, ljudi bili sretni da dobiju čak i najmanji i skroman, ali ipak vlastiti stan.

Osim toga, u SSSR-u je postojala procedura društvene kontrole. Muškarac ili žena koji su bili nevjerni ili su mnogo pili mogli su jednostavno biti pozvani pred sud kolega na poslu ili biti izbačeni iz komunističke partije.

Zbog višegodišnjeg mješanja u privatan život, nije uopće postojao pojam privatnosti. To važi i danas.

U ruskom jeziku ne postoji riječ za privatnost

Sergej Bobiljov/TASS Sergej Bobiljov/TASS

"Neće mi nedostajati kad ti ljudi u ljekarni vire preko ramena i pitaju: zašto uzimaš tako skup lijek?" – zapisala je američka novinarka Julia Ioffe, kada se poslije nekoliko godina rada u Rusiji vratila u Sjedinjene Države.

Engleska riječ "privacy" u rječnicima se objašnjava kao "biti sam i neuznemiravan; pravo na odsustvo uznemiravanja ili pažnje javnosti". Ova riječ nema ekvivalent u ruskom jeziku.

Lingvistkinja Tatjana Larina smatra da bi kao ekvivalent mogao poslužiti pojam "autonomije ličnosti". Pravo na samoću je u engleskom jeziku važan kulturni fenomen, dok je u ruskoj kulturi taj pojam slabo zastupljen i često ga poznaju samo pravnici.

Stranci u šoku

Ruslan Krivobok/TASS Ruslan Krivobok/TASS

Dok su Rusi uglavnom navikli na narušavanje osobnog prostora i privatnosti, stranci su u Rusiji ponekad istinski šokirani zbog netaktičnog, s njihove točke gledišta, ponašanja. Lucia iz Italije nekoliko je godina živjela u Rusiji i više se puta susretala s ovom pojavom. Upraviteljica studentskog doma u kojem je bila smještena Lucia ulazila joj je u sobu bez upozorenja i kucanja i zatjecala je ili u ručniku ili u pidžami, ali se pritom uopće ne bi zbunila. "Prijatelji su mi objasnili da je to dio sovjetskog mentaliteta, kada nije postojala nikakva predodžba o privatnosti", kaže Lucia.

Francuz Erwann živio je u različitim gradovima Rusije i također se više puta susreo s ovom "kulturnom specifičnošću" Rusa, tako da ga je to čak s vremenom prestalo iznenađivati. Najupečatljiviji slučaj doživio je u Nižnjem Novgorodu. Erwann je godinu dana studirao i iznajmljivao stan nedaleko od sveučilišta. Vlasnik stana ga je od početka prihvatio kao sina i počeo mu "očinski" svraćati svake nedjelje ujutro bez upozorenja. Prema njegovim riječima, u Francuskoj će vas ljudi barem upozoriti na posjet, a najčešće će susret organizirati unaprijed.

Neizbježno iskušenje za strance također su osobna pitanja ljudi koje jedva poznaju. "Ne mogu ni izbrojati koliko su me puta pitali 'jesi li oženjen' čim bismo se upoznali", smije se Erwann. Luciju su također u početku nervirala pitanja gotovo nepoznatih ljudi o tome koliko zarađuje, planira li se udati i imati djecu, ali zatim se navikla i prestala se čuditi ili uznemiravati zbog toga.

"Da, u Rusiji čak i liječnici ponekad nemaju osjećaj za granicu. Ženska će vas liječnica obavezno pitati kada planirate djecu, a ako odgovorite da ne planirate, obavezno će vas pitati zašto", kaže Ruskinja Marija, koja je odrasla u Americi i živjela u mnogim zemljama. Ona, ipak, savjetuje ljudima da to ne doživljavaju kao zlonamjernost ili neodgojenost. "Rusi su generalno zainteresirani za druge, otvoreni i spremni pomoži. Oni ne žele narušavati vaš osobni prostor ili vas dovoditi u neugodnu situaciju. To je jednostavno neka njihova nacionalna osobina ili tako nešto. Naučila sam to ne primati k srcu."