Potpuna sloboda, bez pravila: Životni stil ove obitelji šokirao je javnost u SSSR-u

Jednostavna drvena kuća na selu. Dva mala dječaka i djevojčica, samo u donjem rublju, igraju se u sobi punoj igračaka, knjiga, instrumenata i sportskih rekvizita. Najstariji, četverogodišnji Aljoša, kredom na ploči rješava matematičke jednadžbe. Olja, stara samo godinu i pol dana, koja je tek nedavno naučila hodati, visi na šipki za vježbanje montiranoj na zid. Nakon što se okrene naglavačke, smije se.

Djeca brzo prelaze s jedne aktivnosti na drugu - u jednom se trenutku penju po švedskim ljestvama, a dječaci se nešto kasnije okreću izradi igračaka s pravom pilom u svojoj maloj radionici. Čini se da taj prizor majku ne zabrinjava. Odvodi najmlađu Olju da kratko odspava na terasi (unatoč tome što je vani zima), a kasnije djeca istrčavaju na snijeg, gotovo gola i bosa, da bi pozdravila oca koji se vraća s posla.

To je samo letimičan pogled na život Nikitinovih, sovjetske obitelji čije su prakse nadahnjivale i šokirale javnost 1960-ih. Njihov pristup obrazovanju u ranom djetinjstvu jako se razlikovao od sovjetskog sustava, koji je djecu odgajao da budu dio većeg društva još od vrtića, s određenim dnevnim rasporedom. Djeca obitelji Nikitin mogla su, naime, sama birati kako će izgledati njihov dan, a svaka komunikacija i/ili interakcija uglavnom su bile ograničene samo na krug obitelji sve do početka škole.

Boris, Lena i njihova djeca. 1978. Viktor Ahlomov/Sputnik Viktor Ahlomov/Sputnik

Iako je u sovjetskom državnom sustavu postojala socijalna služba za skrb o djeci, oni nisu imali ništa protiv načina na koji živi obitelj Nikitin - u obitelji nikada nije bilo ozbiljnih problema ili nesreća, što znači da nije bilo razloga za uzbunu.

Učitelji i istraživači Boris i Lena imali su tijekom godina sedmero djece te su napisali više od deset knjiga o obrazovanju u ranom djetinjstvu. Njihovi su radovi objavljeni ne samo u SSSR-u, nego i u zemljama poput Njemačke i Japana, te su im osigurali široku popularnost, koja je u njihovu kuću u selu Bolševu izvan Moskve privlačila stotine posjetitelja i novinara godišnje.

Zašto su dozvoljavali svojoj djeci da se slobodno igraju bez ograničenja i stalnog roditeljskog nadzora? I je li njihov pristup dugoročno bio uspješan?

Sloboda kretanja i imunitet na hladnoću

Bivši zrakoplovni inženjer Boris Nikitin jako se zanimao za pedagogiju. Čak je želio otvoriti vlastitu školu, no njegova vizija nije naišla na podršku države. 1959. godine je na jednom od pedagoških događanja u Moskvi upoznao buduću suprugu. Lena (što nije skraćenica za Jelenu, ime je dobila po ruskoj rijeci Leni) je bila učiteljica ruskog jezika i književnosti i bila je 14 godina mlađa od Borisa, no zajednički interesi i pogledi na život brzo su ih spojili. Oboje su bili nezadovoljni postojećim obrazovnim sustavom.

I tako se dogodilo da su zajedno osnovali obitelj, koja je na kraju postala "škola budućnosti", svojevrsni laboratorij u kojem su mogli svoje nove ideje primijeniti na svojoj djeci. Boris i Lena su vjerovali da je dovoljno stvoriti pogodno okruženje za dijete - nije potrebno činiti ništa drugo, on ili ona bi rasli, mentalno i fizički, bez ičije pomoći. Roditelji bi trebali samo voditi, ohrabrivati i podržavati, bez ikakvog pritiska ili pretjeranog patroniziranja.

Djeca su sama birala kako će izgledati njihov dan. 1968. G. Šerbakov/Sputnik G. Šerbakov/Sputnik

Zato su Boris i Lena dozvolili djeci da dodiruju i kušaju sve što pronađu i nikada im ništa nisu branili. Kako bi inače naučili što je opasno, a što sigurno? Osim toga, od djece se opasne stvari ne bi mogle zauvijek skrivati. "Što ako 'upoznamo' dijete s takvim opasnostima? Ovaj će se uvod odvijati dok ih promatramo i moći ćemo kontrolirati ozbiljnost posljedica“, napisala je Lena u jednoj od svojih knjiga. "Bolje je napraviti 'sigurno cjepivo', djetetu uzrokovati manji problem, te ga na taj način naučiti da bude oprezno, nego ga držati u neznanju o opasnostima koje ga mogu neočekivano zadesiti."

Prema Leninim riječima, sloboda kretanja ne samo da olakšava razvoj snage i okretnosti, nego i opreza. 1966. Fred Grinberg/Sputnik Fred Grinberg/Sputnik

Isto se odnosilo i na puštanje djece da se penju po šipkama i zidnim ljestvama. "Naravno, djeca mogu pasti, no toga se ne bojimo. Sloboda kretanja ne samo da olakšava razvoj snage i okretnosti, nego i opreza. Naša djeca nikad nisu imala ozbiljnije ozljede", rekla je.

S praksom čeličenja na hladnoći započeli su kada je njihovo najstarije dijete imalo problema s kožom, kod kojih konvencionalne metode nisu pomagale. Jednom kada su Boris i Lena shvatili da Aljošina koža nakon boravka na hladnoći više nije tako sklona iritaciji, pokušali su ga ostaviti vani, u početku samo 10-15 sekundi. Pozitivan učinak ove prakse, u bilo kakvim vremenskim uvjetima, roditelje je potaknuo da kasnije nastave s njom i razviju je u popodnevno spavanje i tuširanje izvan kuće, čak i zimi. Zanimljivo je da nitko od njih nikada nije bio prehlađen niti je imao ikakve srodne zdravstvene probleme.

S praksom čeličenja na hladnoći započeli su kada je njihovo najstarije dijete imalo problema s kožom. 1968. Černov/Sputnik Černov/Sputnik

Evo nekoliko ključnih načela kojih su se držali:

1. Prirodni tjelesni odgoj: čeličenje (razvijanje dječje otpornosti na hladnoću) i gimnastika od rane dobi, bez sterilnog čišćenja, lagana odjeća, jednostavna hrana bez prejedanja, lako dostupna sportska oprema za zatvoreni prostor.

2. Emocionalni razvoj: redoviti tjelesni kontakt s roditeljima, spavanje s roditeljima, prilika za istraživanje svijeta bez nepotrebnih ograničenja, zajednički hobiji s roditeljima i njihova puna podrška i odobravanje napretka djece.

3. Potpuna kreativna sloboda: nema obaveznih lekcija i praksi. Djeca u svakom trenutku rade ono što žele, s lakoćom prelazeći od gimnastike do rješavanja matematičkih problema.

4. Intelektualni razvoj: bogato obrazovno okruženje u kojem djeca mogu učiti matematiku, čitati, proučavati zemljopisne karte, igrati kognitivne igre, kao i posebne igre koje su razvili Boris i Lena.

Djeca su uživala u bogatom obrazovnom okruženju u kojem su mogla učiti matematiku i čitati. 1968. Černov/Sputnik Černov/Sputnik

Također je važno napomenuti da su djeca jednostavno slijedila roditeljske navike. Na primjer, Boris je bio aktivan čovjek, volio je različite sportove i održavao izvrsno zdravlje sve do svoje smrti 1999. u dobi od 83 godine. Jako je volio provoditi vrijeme s djecom, igrati se s njima i promatrati njihov napredak. Živeći u seoskoj kući izvan Moskve, obitelj je živjela prilično skromno, kako po pitanju hrane, tako i odjeće.

Nije sve bilo savršeno

Zahvaljujući ovom pristupu, djeca obitelji Nikitin su počela čitati u dobi od dvije do četiri godine i bila su više nego spremna krenuti u školu s pet godina, dvije godine ranije nego inače. Njihova "pretjerana pripremljenost" za školski kurikulum dovela je do toga da su preskakali godine, s prve na treću ili s druge na četvrtu, a smjeli su čak i ne ići na svaki školski sat ako to nisu htjeli.

Takav je ubrzani intelektualni razvoj nekima od njih otežao socijalizaciju. I zato nitko od djece obitelji Nikitin, kada su sami odrasli, nije slao svoju djecu u školu ranije, iako su slijedili isti način života.

Nadalje, ispostavilo se da im je bilo teže prilagoditi se stvarnom životu, jer su bili navikli da sve u životu uče s lakoćom te su imali iluziju da će se tako i nastaviti. Primjerice, njihova kći Julija se prisjetila kako se u starijoj dobi morala istrenirati da "radi stvari koje zapravo ne želi", dok je najstariji sin Aljoša naučio postići svoje ciljeve baveći se borilačkim vještinama.

Drugi problem je bio život pod budnom pažnjom javnosti. Kako se djeca prisjećaju, bilo im je teško živjeti svoj život pod povećalom kako obožavatelja, tako i kritičara. Uz to, pažnja javnosti je odvodila Borisa i Lenu od njihove djece: puno su putovali kako bi držali predavanja te su trošili puno vremena na pisanje knjiga i članaka, tako da su se djeca osjećala kao da su prepuštena sama sebi.

Odraslo doba

Unatoč očekivanjima javnosti da će djeca izrasti u nekakve genijalce ili slavne osobe, to nije bio slučaj. Većina njih je završila školu nakon osmog razreda (iako ih je bilo deset), stekla visoko obrazovanje i imala brojne vlastite obitelji. Četiri obitelji sada žive u dvije velike kuće u Bolševu, a često ih posjećuju i ostali članovi obitelji koji žive u drugim gradovima. Na svojoj službenoj stranici pišu o tome kako je djetinjstvo koje su imali utjecalo na njihov život te priznaju da i dalje koriste mnoge stvari koje su naučili od svojih roditelja.

Boris je uživao u provođenju vremena s djecom, igranju igara i promatranju kako napreduju. 1978. Sputnik Sputnik

Najstariji, Aleksej, diplomirao je fiziku i astronomiju i sada radi kao inženjer-konzultant u Londonu. Anton je kemičar koji radi kao zamjenik šefa proizvodnog odjela. Olga je pravnica s više od 25 godina iskustva. Anna je liječnica, Julija novinarka, Ivan snimatelj, a Ljubov - bivša knjižničarka i ponosna mama desetero (!) djece. Svi oni priznaju da su kroz život održali izvrsno zdravlje i očuvali ljubav prema čitanju koju su im usadili roditelji.

Kako se Lena sama prisjetila: "Nismo imali za cilj odgojiti poznate osobe, erudite. Sva moja djeca su normalni, zdravi ljudi. Trenutno ionako u svijetu ima previše slavnih osoba. Za razliku od dobrih i pristojnih ljudi. Sretna sam sa svojom djecom: nitko od njih nikada neće nikome nauditi niti će otići u raj o tuđem trošku."