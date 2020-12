Kako naručiti votku na ruski način?

Kako naručiti čašicu votke na ruskom? Kako se u ruskoj kavani traži "boca votke"? To je i još ponešto potrebno znati da biste mogli "pravilno" (da ne kažemo "profesionalno") naručiti votku u Rusiji.

Hoćete li od barmena tražiti 50 grama votke? Nećete, naravno, ali upravo tako se na ruskom najčešće naručuju žestoka alkoholna pića. Čitajte dalje pa ćete upoznati žargon koji se koristi za različite zapremine alkohola.

Kako je ruska votka dobila mjernu jedinicu?

Štof (boca od 1,23 l; stara mjera za zapreminu tekućine i za staklenu bocu koja je služila za alkoholna pića). Sredina 18. stoljeća. Bezbojno matirano staklo. Tvornica u Peterburgu. Vjatski umjetnički muzej "V. M. i A. M. Vasnjecov" Vjatski umjetnički muzej "V. M. i A. M. Vasnjecov"

U carskoj Rusiji jedinice zapremine bile su drugačije od današnjih (i bile su jedinstvene za Rusiju). Bure je iznosilo 491,96 litara, što je jednako zapremini od 40 vedara, a vedro (12,299 litara) je bilo isto što i 10 "štofova" (1,2299 litara). Štof je bio isto što i dvije boce votke (jedna boca 0,61495 litara), dok je najmanja jedinica zapremine bila "škalik" (oko 0,06 litara).

Sovjetska vlast je 1918. godine u Rusiji uvela metrički sustav. Od tada se zapremina izražava u litrama. Kada je 1923. godine sovjetska država počela proizvoditi "službenu" votku pod nazivom "Ruska gorka", kao ambalaža su se koristile boce od 0,5 litara. Sovjetske čaše su u ono vrijeme imale zapreminu od 250, 100 i 50 mililitara.

Staljinov gram

Vadim Sidorov/Ridus.ru Vadim Sidorov/Ridus.ru

Dakle, ruska čašica je sadržala 50 mililitara votke, za razliku od standardnih europskih i američkih čašica od 40 ml. A zašto se danas votka i druga alkoholna pića u Rusiji obično mjere u gramima, a ne u mililitrima?

Vojnička dnevna doza votke od 100 grama za starijeg vodnika Radničko-seljačke Crvene armije. Nikolaj Handogin Nikolaj Handogin

Do kraja 1930-ih su često korišteni stari štofovi i škaliki kada se radilo o votki i drugim alkoholnim pićima. To se sve promijenilo tijekom Zimskog rata protiv Finske (1939.-1940.). Naime, narodni komesar za obranu Kliment Vorošilov se 1940. godine obratio Josifu Staljinu s molbom da se borcima i časnicima Crvene armije propiše po 100 grama votke dnevno. Nitko ne zna zašto je Vorošilov upotrebio riječ "grama" umjesto "mililitara", a on je upotrijebio upravo tu riječ.

J. V. Staljin i maršal Sovjetskog Saveza K. J. Vorošilov, 1935. Javna domena Javna domena

Molba je ispunjena. Tenkisti su svakodnevno dobivali po 200 grama votke, a piloti po 100 grama konjaka. Može se reći da je od tada fraza "narkomovih 100 grama" ušla u stalnu upotrebu i postala svojevrsni "sovjetski meme" (narkom je skraćenica izraza "narodni komesar"; misli se na narodnog komesara Vorošilova).

Kako naručiti piće?

"Grami" se u Rusiji koriste još od 1940-ih, kad god je riječ o žestokim alkoholnim pićima. Ali samo žestokim. Ne bi bilo ispravno reći "popio sam 200 grama vina". Ali kada su u pitanju votka, viski ili konjak, to je sasvim uobičajeno.

Kad naručujete jednu čašicu, možete reći samo "pedeset" ("pjatʹdesjat"). Na primjer, pijanka obično počinje riječima: "Davaj po pjatʹdesjat" (daj nam po čašicu).

Getty Images Getty Images

"Sto gramm" je sto grama, i to je isto što i "dupla doza". S druge strane, pojedini barmeni u Rusiji sada koriste europske standarde, pa ćete svejedno dobiti 40 mililitara umjesto traženih "50 grama", a dupla doza će iznositi 80 mililitara.

Kao što smo spomenuli u posebnom članku, bočica od 250 "grama" se zvala "čekuška", a istu zapreminu je imala čaša koju je dizajnirala Vera Muhina. Ali ova zapremina se više ne koristi kada se naručuje piće. Obično nakon "pedeset" i "sto" (tj. nakon čašice i duple doze) odmah ide boca.

"Dvije majke. Rođena majka i pomajka", fragment. Umjetnički muzej u Samari Umjetnički muzej u Samari

Boca se često zove "pollitra" zbog njezine zapremine, a to je ujedno i najčešće korišteni žargonski izraz za bocu votke. A veće zapremine? Pojedina pića se serviraju u bocama od 0,7 l ili u litarskim, ali te zapremine nemaju svoje ustaljene izraze u ruskom "alkoholnom" žargonu.