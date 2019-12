Jeste li znali da riječ "ruski" zapravo ima dva značenja?

U hrvatskom jeziku koristimo samo pridjev "ruski", no stvari u Rusiji nisu tako jednostavne. Koja je razlika između pridjeva "russkij" i "rossijskij" i zašto je Rusima toliko važna?

Ako učite ruski jezik, sigurno ćete se susresti s mnogim poteškoćama (ali i uživati u ljepoti jezika, naravno). Kao i kod bilo kojeg drugog jezika, uvijek postoje leksičke nijanse koje stranim govornicima nisu lako razumljive.

Dva značenja

Jedna od takvih nijansi je ta da prijevod hrvatske riječi "Rus" na ruskom jeziku ima dva značenja, koja hrvatski jezik ne razlikuje: русский (russkij) i россиянин (rossijanin), s ponešto različitim značenjima. U čemu se razlikuju?

Russkij (množina: russkie) je etnički Rus, osoba koja pripada ruskom etnosu, istočnoslavenskoj etničkoj skupini (ostali Istočni Slaveni su Ukrajinci i Bjelorusi). Etnički Rusi čine većinu stanovništva Rusije - oko 80 posto.

Rossijanin (množina: rossijane, pridjev: rossijskij) je ruski državljanin bez obzira na etničko podrijetlo.

Dakle, rossijanin ne mora biti ruskog podrijetla, kao što je to slučaj s Tatarima, Jakutima ili Čečenina — u Rusiji živi preko 190 različitih etničkih skupina. Oni, dakle, u ovom slučaju nisu russkie, no definitivno jesu rossijane, dok god imaju rusko državljanstvo. To je donekle slično razlici između Britanaca ili Engleza. U Rusiji je ta razlika izražena i dosljedno se razlikuje i u govoru.

Nova riječ za novu zemlju

S obzirom na činjenicu da ostatak svijeta nije briga za sve te osobitosti, nego samo dodaje "etnički" ako želi naglasiti nacionalnost ruskog državljanina, postavlja se razumno pitanje: zašto je ta razlika toliko bitna u ruskom jeziku?

Riječ rossijanin se počela koristiti tek 1990-ih, nakon raspada Sovjetskog Saveza. U sovjetsko se doba pridjev "sovjetski" (sovetskij) primjenjivao na sve narode SSSR-a. Dakle, etnički ste mogli biti Rus, Ukrajinac, Gruzijac itd., no svi su imali sovjetsko državljanstvo.

Stvar je bila u tome što je Rusija i nakon raspada Sovjetskog Saveza ostala multinacionalna država, pa je vlada smatrala da bi bilo prikladno pronaći riječ koja bi obuhvatila sve narode (riječ russkij se činila preuskom, suviše vezanom za etničke Ruse).

"Ideja koja se krije iza pojma rossijskij nije zamjena povijesnih imena ruskih nacionalnosti - nitko to ne želi. Međutim, ta riječ može postati i već postaje odgovarajući termin za građansku pripadnost", objasnio je politolog Viktor Piroženko za Izvestija.

U osnovi je rossijanin/rossijskij prilično formalan termin koji se koristi kada se govori o službenim stvarima. Savjet: Ako želite reći da nešto pripada Rusiji kao zemlji (vlada, državljanstvo, politički sustav itd.), upotrijebite riječ rossijskij. U većini drugih slučajeva, pogotovo kada se govori o ruskoj kulturi, glazbi itd., bolje je koristiti termin russkij.