Nema ih u moskovskim vodičima: Nepisana pravila po kojima živi ruska prijestolnica

Brzi hod

Moskovljane koji se nađu u nekom gradu u unutrašnjosti lako je prepoznati prije svega po čuđenju u stilu "koga vraga svi hodaju tako sporo". U Moskvi svi hodaju brzo. Pa čak i onda kada nigdje ne žure. Ako u Moskvi hodate sporo, morate biti spreman na to da ćete izazvati nečiji bijes.

Živjeti daleko od posla

Trošiti svakoga dana po dva sata na prijevoz u jednom smjeru na putu do posla? O, da. Usput, na to uopće nije uobičajeno žaliti se. I to zato što će se, čim zinete na tu temu, odmah naći netko tko će vam začepiti usta i reći da do posla putuje još duže. A njegov će vam pogubni pogled napraviti rupu na potiljku.

Iznajmiti stan u blizini radnog mjesta obično nije način da se taj problem riješi. U Moskvi su svi opsjednuti idejom o kupnji stana, pa čak i ako se kredit mora otplaćivati dvadeset godina i svaki dan u automobilu provoditi po četiri sata. Međutim, ljudi si stan uglavnom mogu priuštiti daleko od centra. I trošiti još i na iznajmljivanje stana? Ne, hvala.

Ignorirati prosjake

Iz jednostavnog razloga što su svi oni članovi mafije i prevaranti. Oni imaju svoje ulice i linije metroa, vođe bandi i nadzornike, a na dan zarađuju mnogo više nego vi za tjedan dana. Izuzetak su alkoholičari. Oni nisu mafija, oni skupljaju za votku. Pa se tu može pokazati suosjećanje.

Mrziti ljude u Moskovskom metrou

Prijestolnički metro ima mnoge prednosti, ali i jedan veliki problem. Ljude. Mizantropija raste proporcionalno broju prijeđenih stanica. Najbolje je da odmah zaboravite na vlastiti prostor i čistu obuću. Ljudska glupost u bilo kojem obliku u metrou postaje vaš osobni problem i to vas neminovno počinje izluđivati.

Svake zime biti spreman na snježnu apokalipsu

A to je zato što komunalne službe nisu očekivale snijeg (zimi, u Rusiji!) i nikako ne mogu izaći na kraj s njegovim čišćenjem. U tom slučaju u akciju stupa lopata, koja se uvijek nosi u autu i služi za razgrtanje smetove ujutro i po povratku s posla.

Ne kupovati meso na ulici

Ili šavermu jesti samo na dobro provjerenim mjestima. U protivnom će vam izaći na nos. U tom se slučaju nitko neće začuditi što ste se otrovali. Naročito ako ste bili dovoljno pametni i počastili se na željezničkoj stanici.

Skidati ruksak

U metrou u punom vagonu ili nekom drugom mjestu na kojem ima mnogo ljudi ruksak postaje vaš neprijatelj. I ne samo vaš, nego i svih drugih oko vas. On zatvara prolaz i gura nekog u leđa ili lice. Ako ga ne skinete, svi će vas mrziti, a neka baka se možda i izviče na vas. Zato pamet u glavu.

Dijeliti ljude na one koji žive u krugu MKAD-a i izvan njega

Moskovska kružna autocesta MKAD uzima se kao nepisana granica. Sve unutar tog kruga je "realno" Moskva, a sve izvan je daleko, dosadno, ništa se ne događa, tamo živi radnička klasa. Stanovnici centra ruske prijestolnice ne vole one koji žive izvan obilaznice. U pitanju je klasni rat.

Važno je znati da se to ne odnosi na elitna naselja izvan grada koja se također nalaze izvan prstena. To su "ogranci" centra.

Izbjegavati turistička mjesta

Tamo nemate što tražiti. Apsolutno. Najskuplja, a najneukusnijim hrana, čudne kavane po podrumima, mnogo pridošlica, lopova, suvenirnica s kineskim smećem. Nikoljsku i Arbat zaobići u velikom luku.

Sve radi 24 sata (možda najbolja stvar)

Bilo što da vam zatreba usred noći, ako, recimo, poželite kupiiti cvijeće, napuniti hladnjak, otići na trening, uraditi manikuru - u ovom gradu možete pronaći sve u svako doba, treba samo malo proguglati.

Petak, dan za provod

Stanovnici Moskve su disciplinirani "bijeli ovratnici". Oni petkom bučno proslavljaju kraj svakog radnog tjedna. Subotom se provodi manji broj ljudi i to su u pravilu pridošlice. Nedjelja je loš dan za zabavu, svi već razmišljaju o prvom radnom danu i trude se naspavati.

Pridržati vrata onome tko ide iza vas

Na izlasku iz predvorja metroa uvijek pridržavate vrata onome tko ide iza vas. Pa čak i ako jako žurite. Vi to, naravno, ne morate, ali vrata su prije svega teška i onog tko ide iza vas mogu udariti posred lica, a osim toga, Moskovljani su vrlo pažljivi. Iako u svemu drugom mogu biti i gadovi, ali vrata uvijek pridržavaju.

Susret obavezno dogovoriti ranije

U Moskvi su svi zauzeti i svi sve planiraju tjedan dana unaprijed. Ne treba zbunjivati ljude pokušavajući organizirati susret samo sat vremena nakon što vam je tako nešto palo na pamet. Naročito ne u petak, jer je on sigurno već odavno rezerviran.

Ići na poslovni ručak

Zaposleni u uredima u Moskvi vole ići na ručak u obližnje kafiće i restorane. Tim prije što svaki pristojan ugostiteljski objekt na jelovniku ima ručak s popriličnim popustom.

Spuštati se u metro pet minuta prije špice

Da, točno, Moskovljani znaju u minutu kada počinje špica. Ukoliko se ne spustite u metro u pet do šest, već ćete se u šest sati naći u centru zombi apokalipse. Ljudi se kreću brzinom od pola koraka u minuti, bez mogućnosti da uzmu telefon iz džepa, a neki se pokušavaju probiti kroz masu, ali takvi pokušaji uglavnom završavaju neuspješno. Onima koji ne žele sudjelovati u tome ostaje samo pričekati da bude barem sedam sati ili da budu filigranski precizni i stignu u podzemnu željeznicu nekoliko minuta ranije.

Raspitivanje o stanu

Najam stana u Moskvi je vrlo skup, pa to pitanje dira apsolutno sve i pojavljuje se kao tema razgovora bez obzira na bliskost sugovornika. Prvo će vas pitati gdje stanujete, a zatim koliko plaćate stan. Ukoliko je cijena pristojna i ne radi se o stanu sa starim namještajem, pločicama i tapetama s leptirima, u očima sugovornika pojavit će se oduševljenje u kombinaciji sa zavišću.