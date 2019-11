Rusi odgovaraju na goruća svjetska pitanja o svojoj domovini

Prije preseljenja u Sankt-Peterburg nisam se susreo s previše Rusa. Dolazim iz gradića u Massachusettsu gdje je najbliže strancu bio čovjek iz Kentuckyja koji je došao preprodati nekoliko ploča na lokalnom sajmu. Prvi sam put osobu iz Rusije upoznao u inozemstvu, na Tajlandu. Bila je to žena nekoliko godina starija od mene, kojoj sam postavio sva tipična glupa i stereotipna pitanja:

"Jesi li sretna što si se maknula s hladnoće? ... Je li Rusija opasna? ... Kakav je Putin?" (Ljudi diljem svijeta obožavaju postavljati pitanja o vođama zemalja iz kojih dolaze ljudi koje su upoznali, kao da su svi sa svojim predsjednicima najbolji prijatelji.)

Ona je bila daleko stroža i emocionalno rezerviranija od većine ljudi koje sam susretao po Tajlandu. Također joj nije trebalo dugo da mi objasni koliki sam ignorant. Jedino što mi je rekla o Rusiji a da sam zapamtio bilo je to da Rusi piju jako puno čaja.

Gledajući unatrag, volio bih da sam bio bolje informiran ili da sam znao koliko je blesavo nekome prići s toliko unaprijed stvorenih zaključaka. Imajući to u vidu, pitao sam nekoliko Rusa koji žive u inozemstvu što sve doživljavaju s ljudima koje susreću.

Mislio sam da bi bilo dobro obratiti se Rusima koji žive u inozemstvu, tako da stranci u budućnosti već mogu imati odgovore na svoja najčešća pitanja.

Dakle, razjasnimo neke zablude ovdje i sada i nemojmo gnjaviti nove ruske prijatelje s istim dosadnim pitanjima.

Ne, u Rusiji nije svugdje hladno!

U slučaju da niste znali, Rusija je velika.

Dovoljno velika da ima raznoliku klimu. Pitanja i pretpostavke o hladnoći istovremeno su najčešća i najdosadnija pitanja, kažu moji sugovornici.

"I, naravno, puno pitanja u stilu: 'Rusija? Tamo je jako hladno, zar ne? Imate li puno snijega?'", Sonja, koja trenutno živi u Kini i koja je ranije živjela u Vijetnamu, navodi uobičajena pitanja.

"Kada se žalim na hladnoću u Beču, pomalo je zamorno slušati komentare poput: 'Čekaj, ti si Ruskinja, trebala bi biti naviknuta na takvo vrijeme'. Na što uvijek kažem da je -15 °C u Moskvi puno bolje od -10 °C u Beču, s užasnim vjetrom i vlagom koja se uvlači u kosti", kaže Marija, koja živi u prijestolnici Austrije (i čija putovanja možete pratiti na Telegramu: @viennastories).

"I, naravno, ljudi se zapanje kada čuju da ne nosimo zimsku odjeću cijele godine i da imamo pravo ljeto", kaže Jevgenija, koja je dosta putovala izvan Rusije.

"Ljudi su me cijelo vrijeme ispitivali o vremenu; prilično su sigurni da je Rusija najhladnije mjesto na svijetu", potvrdio je Aleks, koji živi u Rochesteru u američkoj saveznoj državi New Yorku.

Ako namjeravate razgovarati o vremenu, pokušajte pristupiti na ovaj način: "Kakvo je vrijeme u dijelu Rusije odakle si ti?" Ili biste mogli razgovarati o nečem drugom. Ali, molim vas, samo ne opet o Putinu!

Stranci vole ispitivati o Putinu:

Kao što ni za koga niti u jednoj zemlji ne treba pretpostavljati da podržava svaku odluku koju donese njihov lider, ni Rusija nije drugačija. Zbog kulta ličnosti koji okružuje Putina širom svijeta pitanja o njemu su postala jedna od najčešćih.

"Mnogo Kineza i Vijetnamaca me ispitivalo o Putinu. U stilu - 'Sviđa li ti se Putin? Meni se sviđa. Putin je super", kaže Sonja.

Još mi je pet ljudi potvrdilo to isto pitanje, upitano na pet različitih načina, no uvijek u kontekstu njihovog mišljenja o tome koliko je Putin sjajan - ili u nastojanju da potvrde je li uistinu "zao".

"Jedan od starijih kolega me uvijek pita za Putina kad me vidi: 'I? Kako je tvoj prijatelj Putin?'", kaže Marija.

"Poljaci se uvijek čude ljudima koji dolaze iz Rusije i uvijek ih pitaju za stav prema Putinu. Mnogi misle da ga svi mi veličamo", dodaje Esu, koji živi u Poljskoj.

Nije li Rusija opasna?

Ovo je nešto s čime su i mene osobno gnjavili u više navrata. Čak i prije nego što sam otišao u Rusiju, mnogi su mi govorili da budem oprezan i objašnjavali koliko je Rusija opasna.

A Rusija zapravo ima niži indeks kriminaliteta od Sjedinjenih Država i mnogih drugih zemalja.

Znate što kažu o pretpostavkama? Kažu: "Prestani biti *upak, čovječe."

"Kada smo putovali u neka mjesta nedaleko od Rochestera, ljudi su me pitali je li istina da svuda vlada korupcija. Pitali su me možete li ubiti čovjeka na ulici i samo dati mito i izvući se", kaže Aleks.

"I, naravno, puno komentara u stilu: 'Ah, Rusija. Čujem da je tamo jako opasno'", potvrđuje Sonja. "Jednom sam na Tinderu dobila poruku: 'Vidim da i iz Rusije i to me uopće ne plaši'", dodaje Marija.

Šale o votki mogu postati pomalo zamorne

Jeste li znali da Rusi piju votku? Ha... ha... ..ha....

"Ponekad se prijatelji šale da sam špijunka, no to me ne umara koliko pitanja o pijenju votke. Njih stvarno mrzim!", kaže Julija, koja trenutno živi u Irskoj, a koja je ranije živjela u Japanu.

"Svaki put kad bismo išli na zabavu, netko bi donio bocu votke, jer 'hej, ti si Ruskinja. Sigurno voliš piti votku, a ne bezvezno vino'", dodaje Marija iz Finske.

"Šale o votki i hladnoći su prilično česte. U početku me to živciralo, ali više ne. Jednostavno sam prihvatila šalu", kaže Marija iz Beča.

Ljudi nemaju pojma o tome kako funkcionira ruska vlada

Česta zabluda s kojom se Rusi suočavaju u inozemstvu je da je Rusija totalitarna država. To nije istina. Rusija, poput Amerike, održava izbore. Kakvi god konflikti okružuju izbore u bilo kojoj zemlji nisu bitni, osobito u Americi, gdje imamo predsjednika koji nikad nije imao više od 50% podrške javnosti čak ni nakon prebrojavanja glasova.

To je... hm, demokracija, nije li?

Poanta je u tome da možda ne biste trebali upirati prstom nego upitati Ruse da vam objasne kako funkcionira njihova vlada, umjesto da ih optužujete za nešto što ste čuli u kasnovečernjem talk showu.

"Jednom se jedan Amerikanac jako iznenadio kad sam mu rekla da će u Rusiji uskoro biti izbori. Bio je siguran da ih nemamo", kaže Sonja.

Sličan stav je potvrdio i Aleks: "Ljudi su me počeli ispitivati zašto se ruska vlada toliko brine za demokraciju i slobodu. Bio sam istinski zbunjen te sam im dao samo jedan savjet - 'prestanite gledati televiziju'."

No ljudi su većinom samo znatiželjni i često prijateljski raspoloženi!

(Uz nekoliko šala o votki i špijunima među prijateljima.)

"Mnogi Poljaci žele posjetiti Rusiju, gradove poput Moskve i Sankt-Peterburga. Znaju puno ruskih psovki, a neki govore i nešto ruskog. Istina, nažalost mnogi Rusi ne odlaze u Poljsku, nego u Češku, jer vlada mišljenje da ih Poljaci ne vole. To danas apsolutno nije slučaj, i to posebno u Varšavi, gdje su ljudi vedri, prema svima tolerantni i uvijek spremni pomoći. Stereotipi o Rusiji su svugdje isti, pa sam ih čuo više puta", kaže Esu, koji živi u Poljskoj.

"Radim kao suradnica za istraživanja u Dublinu i uglavnom komuniciram sa znanstvenicima koji su obično prilično otvorena uma i dobro znaju kako primijeniti indukciju i izbjeći nepoštene generalizacije. Također, u Dublinu ima puno imigranata iz različitih zemalja i meni se čini da lokalcima nije važno odakle ste, ako ste dobra osoba. Moj je problem što se previše smiješim, pa svi misle da sam dobra osoba :) Sada imam stažiranje u Japanu - i ovdje su svi zaista dragi. Ne vjerujem da se radi samo o ljubaznosti. Živim u obitelji i svi su jako topli i prema meni i prema mojim kolegama. Najopasnija situacija je bila kada me netko pitao o Kurilskim otocima (ruski teritorij; Japan za četiri otoka tvrdi da pripadaju njemu - op. ur.). No samo je bilo zanimljivo koliko su ruske granice blizu Japanu", kaže Julija koja trenutno živi u Japanu.

Na kraju, mnoga dosadna pitanja koja Rusima postavljaju u inozemstvu proizlaze iz nesporazuma ili neznanja. Nadam se da će ovo pomoći ljudima da isključe te zablude i uključe svoju znatiželju sljedeći put kada naiđu na Ruse u inozemstvu.