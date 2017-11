10 stvari koje razumiju samo Rusi

1. Babuškina briga

Ruska babuška je puno više od obične bake; to je poseban način života i mentalni sklop. Primjerice, ne možete za sebe reći da ste babuška ako ne pitate svoje unuke jesu li jeli barem tri ili četiri puta na dan. Babuške također uvijek gunđaju kako im unuci nisu dovoljno toplo odjeveni, čak i kad imaju više od 30 godina.

Jedna od najvažnijih značajki babuški je "nakuhavanje" kao da se bliži velika glad. Ljeti babuške kisele povrće i kuhaju kile pekmeza; sve što pripremaju obično same uzgajaju. Zimi prave litre boršča i kilograme palačinki te vas pokušavaju uvjeriti da popijete što je moguće više čaja. Babuška će vas također uvijek nastojati uvjeriti da ponesete hranu sa sobom.

2. "Jedna putna"

Što se toga tiče, nakon posjeta babuški ćete se zasigurno naći u situaciji da kući teglite vrećice pune hrane, a postoji još nekoliko stvari koje biste trebali učiniti prije odlaska.

Prvo, sjesti prije dugog putovanja je gotovo sveti ritual. Često možete sjesti baš na svoj kovčeg. Naravno, radi se o praznovjerju, ali Rusi to shvaćaju vrlo ozbiljno. Stoga se nemojte iznenaditi kad vam prijatelj pri vašem odlasku iz njegovog doma predloži "посидеть на дорожку" - da kratko sjednete prije odlaska na put.

Drugo, ako ste bili na zabavi ili ste samo popili nekoliko čaša kod prijatelja i sada želite otići, prijatelj će predložiti da popijete "на посошок". Budite spremni - to znači da trebate popiti još jednu prije puta. Ovo je vrlo popularan ritual, vrlo važan za Ruse. Ako odbijete, mogli bi se uvrijediti.

3. Sjemenke suncokreta - dobar način za ublažavanje stresa

Ako vidite čovjeka kako čuči i gricka sjemenke suncokreta - u Rusiji ste. A ako vidite žene kako sjede na klupi, tračaju i žvaču sjemenke... definitivno ste u Rusiji. Svi oni bi trebali pljuckati ljuske u hrpicu na podu ispred sebe. Druga je opcija pljuckati ih na jučerašnje novine pred sobom, ako ste kod kuće.

Sjemenke suncokreta su poput kokica - ne možete ih prestati jesti sve dok ne pojedete cijelu vrećicu. Grickanje ovih sjemenki je vid umjetnosti, naročito kada ih pokušavate oljuštiti samo zubima i jezikom (bez ruku!).

4. Pop-up biznis kraj ceste

Mihail Počujev/TASS Mihail Počujev/TASS

Ako ćete nekad biti u prilici provozati se velikim moskovskim avenijama zimi, mogli biste vidjeti neobičnu piramidu od 5-litarskih plastičnih boca s plavom tekućinom. Piramida se obično nalazi na haubi Žigulija. Tu se prodaje tekućina za pranje vjetrobranskog stakla u zimskim uvjetima. Zbog velikih bi se hladnoća vaša tekućina za pranje vjetrobranskog stakla mogla smrznuti, a zimske ceste su toliko prljave da bi samo najednom mogli ostati bez tekućine u vožnji i shvatiti da zbog prljavštine i leda ne vidite doslovce ništa pred sobom. I onda iznenada ugledate te supermene, antifriz tim za spašavanje. Ovaj vid poslovanja je obično ilegalan, tako da tekućina za pranje neće biti jeftina... I vjerojatno neće raditi...

Apokaliptične prometne gužve, posebice na moskovskim cestama, rodile su na desetke "biznismena ceste" u Rusiji. Oni hodaju između traka prodavajući cvijeće, kavu ili auto punjače za mobitele. Prije Dana Pobjede obično prodaju najljepnice za automobile ili male ruske zastave. Vama je na izbor hoćete li kupiti štogod od toga, ali budite oprezni - nemojte se predugo zaustavljati i pratite protok prometa.

5. Vrećica za vrećice

Boris Babanov/RIA Novosti Boris Babanov/RIA Novosti

U trgovinama hranom u Rusiji obično možete uzeti plastičnu vrećicu kako biste ponijeli svoje proizvode kući. No Rusi plastične vrećice nikad ne bacaju! Možda je to naš način zaštite okoliša, no to je i zato što se te vrećice mogu iskoristiti kao vrećice za smeće ili za bilo što drugo. Na kraju svaka ruska obitelj ima jednu veliku plastičnu vrećicu u koju sprema sve druge plastične vrećice.

"Što ako mi nekad zatreba", Rusi običnu kažu za bilo što u što se nešto može spremiti. Rusi također jednostavno ne mogu baciti sve te prekrasne kutijice od bombona pa ih koriste za držanje drugih stvari koje ne žele baciti, ili malih stvari za koje se boje da će ih izgubiti, poput konaca ili gumba! Najljepša kutija od bombona se ponekad čak koristi kao kutija za nakit.

6. Smiješenje u javnom prijevozu - jedno veliko ne

Jevgenija Novoženina/RIA Novosti Jevgenija Novoženina/RIA Novosti

Kao što možda već znate, Rusi se rijetko smiješe, no postoje iznimke. Mogli bi vam se nasmiješiti ako izgledate čudno; ako imate groznu frizuru; ili ako ste prljavi; ili ako ste izašli van i zaboravili obući hlače. Dakle, ako u autobusu ili metrou vidite da vam se netko smiješi, brzo se pogledajte u ogledalo - možete i pitati osobu koja vam se nasmiješila u čemu je problem.

7. Uvijek ostavite kaput na garderobi kada ulazite u zatvoreni prostor

Vladimir Astapkovič/RIA Novosti Vladimir Astapkovič/RIA Novosti

Od listopada do svibnja većina javnih zgrada u Rusiji nudi besplatnu garderobu. To je zapravo često obavezno, te bi vam, ako ostanete u kaputu, mogli zabraniti ulazak u kazalište, restoran, muzej, bolnicu ili državni ured.

Iako je ova usluga uvijek besplatna, nipošto nemojte izgubiti potvrdu! U tom ćete slučaju morati platiti kaznu, a još će vas više uznemiriti bijesni pogled garderobijerke.

Ovo pravilo nije hir. Tijekom hladnih zima Rusi ponekad nose ogromne bunde i kapute te ponekad čak zauzimaju dva mjesta u javnom prijevozu. Kaputi također mogu biti mokri ili prljavi. Sigurno ne bi ste bili sretni da u Boljšom teatru sjedite pored jetija s kojeg se po vama topi snijeg.

Također, ruske škole zahtijevaju da učenici promijene obuću, a to obično rade i ljudi koji rade u uredima, jer ne žele provesti čitav dan u krznenim zimskim čizmama do koljena.

8. Nezgodne okretne rampe

TASS TASS

Kako zamišljate okretnu rampu? To je uređaj koji vam ne dozvoljava ulaz i koji se otvara samo ukoliko imate odgovarajuću propusnicu ili kartu. No ruske okretne rampe su drugačije - one izgledaju kao otvoreni put, kao da govore: "dođi, uđi"! I baš kada pomislite da se možete provući, mehaničke ruke će se zaokrenuti kako bi vam slomile kuk. Ponekad i imate kartu, no rampa ne radi ispravno; ili vi možda niste bili dovoljno brzi. Nemate sreće!

9. Sjedenje za stolom