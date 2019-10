Ovaj Rus odgaja vukove, a opasni grabežljivci ga doživljavaju kao vođu čopora

Za čovjeka koji ima 30-ak godina i bavi se marketingom držanje divljih životinja u stražnjem dvorištu je nezamisliva stvar. To, ipak, ne vrijedi za Kirila Potapova.

"Od djetinjstva sam znao da ću pomagati životinjama. Normalni uvjeti za držanje životinja nisu u centru grada na betonu, nego u prirodi, izvan grada, u ograđenim prostorima otvorenog tipa", kaže Kiril, stanovnik Jekaterinburga. On ima dvije diplome: završio je lingvistiku i menadžment. Osim toga, vlasnik je reklamne agencije. Prije gotovo tri godine nabavio je četiri vuka.

Prvi među njima bili su Alfa i Ugoljok. Oni su rođeni u privatnim odgajalištima i Kiril ih je nabavio preko oglasa. Zatim su došli Rakša i Akela (imena su dobili po vukovima iz "Knjige o džungli"). Njih je nabavio iz zoološkog vrta. Kiril smatra da ih je spasio, jer "kada se oni u zoološkim vrtovima vrte u kavezu površine dva sa dva, glava im otkaže".

Da su životinje bile odrasle, ne bi mogao ništa učiniti. "Ja sam ih uzeo kao mladunčad, jer se odrasli vuk ne može pripitomiti. A i s malim je vukovima potreban veliki trud. Vrlo je teško odgajati vučiće, jer oni, kao i mala djeca, imaju grčeve u trbuhu, čas odbijaju jesti, čas jedu kašu od heljde, a onda im treba kaša od zobenih pahuljica. Morao sam ih hraniti svaka tri sata", kaže on.

Prije nego što je nabavio vukove, Kiril je proučio na desetke knjiga o životinjama i upoznao se s biolozima sa sveučilišta. Tako je saznao da su vukovi vrlo svojeglavi. "Ne dresiram ih, oni se ne treniraju kao psi. Njima se ništa ne smije zabraniti, ne smije se u njihovom prisustvu s nekim grubo razgovarati čak ni telefonom", kaže on. "U njihovom prisustvu nikad ne dižem glas, nikad ih ne grdim. Jer oni će prepoznati agresiju i neće više imati povjerenja u mene, počet će da me se plašiti." Kiril tvrdi da njegovi vukovi na njega čak nisu nikad ni zarežali.

Prije šest mjeseci Alfa se okotila i sada Kiril ima pet vukova.

"7. travnja, na Alfin rođendan, ona je dobila trudove. Porod je bio težak. Vita se rodila zdrava, ali ostale štence Alfa nije mogla roditi sama, pa smo je hospitalizirali. Nažalost, šest vučića nije preživjelo", objavio je Kiril na svom Instagramu.

Vučici su uradili carski rez i sterilizirali je. "Nakon operacije smo na klinici proveli čitavih tjedan dana. Dobivala je infuziju, vitamine. Zatim smo je, kada se oporavila, vratili kod Ugoljka. "Ali narednog je dana Alfa slomila štitnik oko vrata i očnjakom zakačila šav na rani." Tako si je otvorila ranu da su joj ispala crijeva. Držao sam ih u rukama dok sam je nosio kod liječnika. Bio je to najstresniji mjesec u mom životu, no sve je na kraju bilo u redu", prisjeća se on.

Mala Vita i drugi vukovi Kirila doživljavaju kao tatu ili kao mamu. Dokaz je, na primjer, ovo: "Rijetko tko na svijetu može vuku uzeti meso iz čeljusti, a meni vuk to dozvoljava."

Na Instagramu, gdje Kiril ima preko 110 tisuća pratitelja, on objavljuje zanimljive detalje iz svog života s vukovima. Primjerice, čime ih hrani: "Oni dnevno pojedu po tri kilograma govedine, 200 grama pilećih srca, 200 grama sira, celera, jabuke, jetre i po pet prepeličjih jaja."

Vukovi su nedavno dobili i svoj brend. Sav novac odlazi na njihove potrebe, izgradnju novih prostora za vukove, kao i za pružanje pomoći divljim životinjama. Uskoro će ovaj uspješni poduzetnik također otvoriti ekološki klaster i rehabilitacijski centar za divlje i domaće životinje. 100 hektara zemlje za ovaj projekt poklonili su mu vlasti rajona i poduzeće "Uralske njive".

Osim toga, Kiril na profesionalnom rekorderu bilježi snimke zavijanja vukova, zvukove pasa i ptica. "Uskoro ću objaviti 'Vučju operu'. Melodije za telefon uploadam na iTunes i Apple Music. Stavit ćemo simboličnu cijenu kako bi ljudi kupovinom mogli pomoći životinjama", kaže on.