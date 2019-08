Zašto su Rusi opsjednuti sjemenkama suncokreta?

Kad Rus otvori pakiranje sjemenki suncokreta, ne može se zaustaviti dok ih sve ne pojede. Možda vi niste veliki ljubitelj ove sitne zakuske ili čak prezirete ljude koji to neprekidno jedu (jer mnogi smatraju da je to razonoda nižih društvenih slojeva), ali ako ih sami počnete grickate, ni vi se nećete zaustaviti sve dok ne dokrajčite posljednju sjemenku. Svuda unaokolo po podu će biti crne ljuskice, malo će vas biti sram zbog toga, ali ćete sve u svemu ipak biti zadovoljni.

Svi misle da mi Rusi najviše volimo votku, no zapravo su sjemenke glavni izvor našeg uživanja. I nema veze je li netko mladi huligan ("gopnik") ili stari sveučilišni profesor - svi vole suncokretove sjemenke. Kako su ove sjemenke postale toliko popularne u Rusiji? I zašto se nije moguće zaustaviti kada ih čovjek jednom počne grickati?

Suncokret osvaja Rusiju

Mihail Baranov/Global Look Press Mihail Baranov/Global Look Press

Suncokret je u Rusiju donio Petar Veliki (1682.-1725.), kao i mnoge druge stvari, poput europskog načina odijevanja, frizure i bontona. Prvobitno je ova biljka uzgojena u Americi, a zatim su je Europljani donijeli u Stari svijet. Kada ju je vidio u Nizozemskoj, Petar je shvatio da će tako lijep cvijet odlično izgledati na prostranim zelenim poljima Rusije.

U ono se vrijeme suncokret tretirao kao ukrasna biljka, no situacija se promijenila u 19. stoljeću. Jedan seljak iz Voronješke oblasti (480 km južno od Moskve) napravio je 1829. prešu pomoću koje je cijedio ulje iz suncokretovog sjemena. To je bio pun pogodak! Ispostavilo se da je suncokretovo ulje jeftinije od drugih biljnih ulja i zato je krajem 19. stoljeća ono postalo najpopularnije ulje u Rusiji. Ali Rusi već tada nisu koristili suncokretove sjemenke samo za dobivanje ulja, nego su ih i jeli (pečene, naravno). I jeli su ih u ogromnim količinama.

Iz sela u grad

Aleksandar Ljohkij/Global Look Press Aleksandar Ljohkij/Global Look Press

U početku se upotreba suncokretovog sjemena u prehrani tretirala kao primitivno gubljenje vremena. To su uglavnom radili seljaci. Oni su, uostalom, i uzgajali suncokret. Plemići su na to gledali s visine, otprilike kao da stoka žvače neku sumnjivu hranu. No s razvojem željeznice početkom 20. stoljeća i izgradnjom pruga diljem Rusije sve više bivših seljaka je dolazilo živjeti u velikim gradovima. Oni su sa sobom donosili i sjemenke suncokreta. Taj proces je posebno bio intenzivan tijekom revolucije 1917. godine.

Nakon pada monarhije često su se mogli vidjeti naoružani boljševici, dojučerašnje obične sitne ribe, kako špartaju ulicama Moskve ili Sankt-Peterburga, grickaju omiljene sjemenke i pljuju ljuske na sve strane. Jasno je bilo da sada oni imaju oružje i da su oni glavni. Ta slika je postala dio svakodnevice i ozbiljno je iritirala staromodnu rusku inteligenciju.

Nedostatak lijepih manira?

Ruski navijači za vrijeme prijateljske utakmice reprezentacija Rusije i Kostarike. Aleksej Filipov/Sputnik Aleksej Filipov/Sputnik

Primjerice, čuveni pisac Mihail Bulgakov ovako je opisao pretjeranu rusku opsesiju sjemenkama suncokreta: "Za mene će raj nastati u istom onom trenutku kada u Moskvi nestanu sjemenke. Vrlo je moguće da sam ja neki izrod i ne razumijem uzvišeni značaj tog čisto nacionalnog proizvoda... Ali vrlo moguće i da su sjemenke gnjusna pojava koja prijeti da nas zatrpa svojim slinavim ljuskama."

Isti takav odnos se primjećuje i u naše vrijeme. Kao i u sovjetsko doba, i danas su sjemenke suncokreta popularne, ali i nekada je bilo, a i danas je potpuno neumjesno grickati ih na ulici i pljuvati ljuske. Nije to ništa čudno, jer nitko ne voli da se u njegovom okruženju pravi smeće. Ali isto tako nema ničeg lošeg u tome da netko uživa kod kuće grickajući suncokretove sjemenke. Pa čak i vani, pod uvjetom da ne prosipa ljuske.

Carstvo suncokreta

Ljubav koju Rusi gaje prema suncokretovim sjemenkama dokazana je i statistički. Istraživanja pokazuju da je Rusija po proizvodnji suncokreta na drugom mjestu u svijetu. Na prvom je Ukrajina (obje zemlje su kulturu uzgoja suncokreta naslijedile od Ruskog Carstva i SSSR-a). Prema prognozi Ministarstva poljoprivrede SAD-a, Rusija bi trebala 2018. i 2019. godine proizvoditi 12,7 milijuna tona godišnje.

Putin, Medvedev i sjemenke. AFP AFP

Sve je to jasno, ali zašto Rusi baš toliko vole grickati sjemenke? Psihologinja Olga Užve za portal The Village kaže: "Prije svega, to je monotoni, automatski proces... Ljudima to može služiti kao sredstvo protiv stresa. Drugo, konzumiranje sjemenki suncokreta može biti dobra varijanta za zdravu prehranu [jer su sjemenke niskokalorične]... I treće, bitno je i društvo, naravno! Pomoću sjemenki je lakše komunicirati s ljudima: nema neugodnih pauza i ljudi osjećaju međusobnu vezu jer rade istu stvar. Ako se sve to ima u vidu, onda je jasno zašto je gotovo nemoguće zaustaviti se kad počnete s grickanjem". Živa istina - potvrdit će vam svaki Rus.