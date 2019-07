Očekuju li Ruskinje da muškarac na spoju sve plaća?

Varvara Grankova Varvara Grankova

Jednog bi dana u budućnosti izvanzemaljci mogli nabasati na tragove paljevine koji su nekoć bili Zemlja. Izvanzemaljski antropolog bi se mogao upustiti u istraživanje rituala parenja nestale rase koja je sebe nazivala čovječanstvom. Galaktički posjetitelj će proučiti drevne romantične komedije, znojne papiriće koje su si srednjoškolci međusobno slali pod nastavom, lošu poeziju i Beckyjine tekstualne poruke. Ovaj će izvanzemaljac svoj pronalazak na koncu predstaviti velikim umovima svoje civilizacije koji će nestrpljivo čekati da čuju što je sve saznao.

RADILI SU ŠTO!?

U stvarnosti nam, međutim, ne treba kraj čovječanstva da pogledamo i proanaliziramo apsurde "dejtanja"; bonton dopisivanja, pravila tri dana, manipulaciju, šepurenje, rodne uloge, itd. A ti se apsurdi mijenjaju ovisno o kulturi u kojoj živite; svaka od njih ima svoje vlastite ekscentričnosti, i Rusija po tom pitanju nije nimalo drugačija. U Rusiji je jedna od najistaknutijih osobitosti uloga novca u "dejtanju". Koncept je sljedeći:

Novčanik žene je njezin novčanik, no novčanik muškarca je zajednički novčanik.

Ovo je za mene, jednog Amerikanca, prilično čudno, i to zbog onoga što bi to na spoju moglo implicirati:

Ja nešto kupujem - tebe. Mislim da si ne možeš priuštiti da platiš sama za sebe. Pokušavam svoju muževnost dokazati novcem.

Dok bi u Rusiji neplaćanje moglo implicirati:

Ne cijenim te. Želim da budemo samo prijatelji. Siromašan sam i ne mogu se brinuti o obitelji.

Ili, u obje zemlje - a ovo je važno - plaćanje ili neplaćanje može jednostavno ne implicirati apsolutno ništa. Moja djevojka Ruskinja i ja dijelimo sve, uključujući hranu i stanarinu. Prije nje sam bio na nekoliko prvih spojeva s djevojkama i uglavnom smo dijelili račun...

… što bi moglo objasniti zašto drugih spojeva nije bilo.

I tako, zašto bi se od muškarca očekivalo da u Rusiji na spoju sve plaća?

Razlog br. 1: Odlazak na spoj s Ruskinjom je privilegija

Ne sviđa mi se ideja da muškarci koji plaćaju za žene u Rusiji na neki način kupuju seks. To je, naravno, prvo što svima padne na um, no radi se o zabludi. Pitao sam jednu svoju kolegicu, Nadju: "Misliš li ti da većina Ruskinja smatra da bi muškarac trebao platiti?"

"Većina Ruskinja još uvijek tako misli, no mentalitet se u velikim gradovima mijenja - sve ovisi o porijeklu žene", rekla je.

Pitao sam, "Ima li to veze s očekivanjima koja se postavljaju prema muškarcima, da budu uzdržavatelji?"

"Ne, ne, stvar je više u očekivanjima prema ženama. U Rusiji žene imaju manju plaću od muškaraca, u redu, što god, no od žena društvo očekuje da budu lijepe i njegovane, a to nije jeftino. Dio te manje plaće odlazi na 'dobar izgled', pa one očekuju da će muškarac na prvom spoju sve platiti."

Pomislio sam na posljednji put kad sam potrošio novac na svoj "izgled". Kupio sam grickalicu za nokte za 30 rubalja (0,5 dolara); u posljednjih šest mjeseci sam se jednom ošišao. "Dakle, zapravo", upitao sam, "mentalitet Ruskinje koja odlazi na spoj bi mogao biti: 'ako ja moram potrošiti sav taj j*beni novac na to da izgledam dobro, ti ćeš platiti za privilegiju da gledaš u mene i budeš viđen sa mnom."

"Upravo to."

Razlog br. 2: To se jednostavno tako radi

Da bih dobio uvid u obje strane priče, o istoj sam situaciji za mišljenje pitao nekoliko muškaraca. Ispostavilo se da Ruskinje nisu jedine koje imaju očekivanja. Nikita, dizajner iz Sankt-Peterburga, rekao mi je sljedeće:

"Jedina situacija u kojoj sam se našao - da je žena pretpostavljala da ja moram platiti - bila je s jednom damom iz Engleske. To nije bio spoj. Naručili smo pića, a ja sam izvadio novčanik i pogledao je. Ona je samo zurila u mene i smiješila se. Bilo mi je neugodno pa sam platio. Nakon što smo popili, pitala je hoćemo li ostati na još jednom piću. Složio sam se. Naručila je crno vino i ponovno se zapiljila u mene. Njezine oči su govorile: 'Hajde. Donesi ga.' To sam i učinio. Imam u sebi taj programirani osjećaj da bih trebao platiti za druge. Pobrinuti se za njih. Pokazati da to mogu. Glupo, no, nadam se, u mom slučaju bezopasno. Nikad ne inzistiram, a žene nikad ne pretpostavljaju da to moram učiniti."

Na nekim mjestima, kao što je Rusija, kulturni instinkt je po ovom pitanju jači, ali ne i sveprisutan.

Razlog br. 3: Još uvijek živimo u patrijarhatu

Drugi s kojima sam razgovarao bili su nešto oštriji u svojoj kritici situacije, navodeći da je ta perspektiva raširena jer je Rusija još uvijek u velikoj mjeri patrijarhalna zemlja, u svojoj tvrdnji da žene nisu sposobne brinuti se same o sebi.

Moja prijateljica Jara je rekla sljedeće: "Tinejdžeri gledaju kako odrasli igraju ovu igru, pokušavajući pokazati da mogu uzdržavati obitelj u budućnosti, no oni su samo djeca! Ta je gesta mladima beznačajna, radi se samo o tradiciji i nagovaranju na seks. Mislim da bi se to trebalo promijeniti, djevojke treba naučiti kako da budu jake i neovisne."

Plaćanje ili dijeljenje je radnja koja ima težinu. Ona šalje poruku. Jedna žena s kojom sam razgovarao kaže da će ponuditi dijeljenje računa kao znak da spoj ne ide dobro. Druga nudi da će platiti jer želi da se zna da je neovisna i da je sve što se dogodi nakon večere njezin izbor.

"Samo zato što on može kupiti tanjur špageta", dodaje ona, "ne znači da zna išta o odgoju djece ili uzdržavanju svoje obitelji."

Razlog br. 4 : Muškarac bi trebao pokazati da može uzdržavati obitelj

Ovo je jedan od najčešćih odgovora kada se, posebno u Rusiji, žene upita zašto bi muškarci trebali platiti večeru. Ja osobno na ovaj odgovor ne nasjedam. Na svim mjestima koja sam posjetio diljem svijeta, uvijek sam tažio da račun podijelimo, ili da račune plaćamo naizmjenično. U moderno doba, mnogi, ako ne i većina, prvi spojevi u i izvan Rusije nisu intervju za posao životnog partnera. Očekivati da će muškarac platiti da bi dokazao da može uzdržavati obitelj jednako je tome da on pita ženu da se ustane i okrene oko svoje osi kako bi se uvjerio da ima dobre bokove za rađanje.

Ako muškarac želi platiti da bi pokazao svoju zahvalnost za to što je imao privilegiju provesti vrijeme s prekrasnom ženom, neka plati. No logika mnogih odgovora, poput "on mora pokazati da može uzdržavati obitelj", vrlo se brzo urušava pod težinom modernih očekivanja.

No što ja znam. Možda sam potpuno u krivu i možda će u toj galaktičkoj izvanzemaljskoj prezentaciji na kraju Zemlje za mene postojati "slajd" na kojem piše:

Benjamin Davis je bio vrhunski uzorak nečega što se nazvalo "usidjelicama" - stvorenjima koja su prognana iz bazena parenja obično u srednjoj dobi i koja su umrla u ropstvu životnih oblika poznatih kao "mačke". Još uvijek nismo sigurni jesu li mačke bile istinski dominantan oblik života na Zemlji i tražimo dodatna sredstva za prikupljanje dodatnih dokaza.

Drugi odgovori:

"Mislim da je tebi u Sankt-Peterburgu možda bilo drugačije, jer se on razlikuje od drugih velikih gradova u Rusiji. U njemu ima mnogo umjetničkih duša, a ne toliko sponzoruša", rekao je Konstantin.

"To je dužnost one osobe koja ima više resursa. U Rusiji su muškarci puno privilegiraniji. Također, uglavnom ne razumiju vrijednost žena kao osoba te traže besplatnu služavku i seks u budućnosti. Dakle, da, ruski muškarac mora platiti, jer u protivnom spoj vidi kao besplatni prostitutski servis. Možda griješim, no kada sam raspravljala o toj temi s Rusima, složili su se, osobito žene koje traže kratkotrajnu avanturu u stilu prijatelja s povlasticama", kaže Marija.

Benjamin Davis je američki pisac koji živi u Rusiji i istražuje različite teme, od dosta površnih do vrlo dubokih, i to kroz razgovore s Rusima. Prošli put je istraživaozašto je učenje ruskog jezika i ćirilice za Zapadnjake dugotrajni šok. Ako želite nešto prokomentirati ili biste htjeli da se Benjamin pozabavi određenom temom, napišite nam to u komentarima ili na Facebooku!