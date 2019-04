Ruski liječnici prvi u svijetu djetetu uspješno presadili jetru i pluća

Russia Beyond Croatia

Ruski liječnici iz Znanstveno-medicinskog istraživačkog centra "Akademik Šumakov" prvi u svijetu presadili su jednom djetetu oboljelom od cistične fibroze jetru i pluća. Operacija koja je obavljena 2. veljače trajala je šesnaest sati. U ovom trenutku pacijent se poslije uspješnog oporavka sprema izaći iz bolnice, prenijeli su ruski mediji.



Operirani dečak Mihail je iz jednog sela s otoka Sahalin. Kod njega je dijagnosticirana cistična fibroza, nasljedna bolest koja zahvaća nekoliko organa, kao i ciroza jetre. Teško se kretao i nije mogao živjeti bez konstantnog dovoda kisika. Operaciju su izveli stručnjaci Centra na čelu s direktorom, Sergejem Gotjeom. Prema njegovim riječima, bila je to prva uspješna transplantacija tri organa, uključujući dva plućna krila, izvršena na devetogodišnjem dječaku. U medicinkoj praksi dosada nije zabilježeno uspješno presađivanje organa djeci tog uzrasta. U svijetu je pokušano tri puta s ovakvom operacijom na pacijentima starosti između 25 i 30 godina i sve tri su bile neuspješne.



Prema riječima ministra zdravlja, Veronike Skvorcove teško je bilo pronaći organe s obzirom da je pacijent težak 30 kilograma. Kako je istaknula, centar "Akademik Šumakov" je danas vodeća znanstvena i metodološka ustanova u oblasti transplantacije i donorstva organa u Rusiji.

Cistična fibroza je rijetka nasljedna bolest prouzrokovana mutacijom specifičnog gena, a pogađa žljezde s unutrašnjim lučenjem, organe za disanje, jetru i štitnjaču. Smrtan ishod bilježi se u 50 do 60 posto slučajeva, a pacijenti s ovom bolešću dožive od 20. do 50. godine ovisno o zemlji u kojoj žive.



U Rusiji je u posljednje tri godine broj operacija presađivanja organa povećan za 1,5 puta. Prošle godine izvedeno je skoro 1400 transplantacija bubrega i skoro 500 presađivanja jetre. Skoro 200 od 290 operacija u 2018. godini obavljeno je u centru "Akademik Šumakov". Prva operacija presađivanja pluća djetetu izvršena je 2016. godine. U studenom prošle godine izvedena su prva ispitivanja umjetnog srca.