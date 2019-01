Ruski liječnici testiraju uređaj za komunikaciju snagom misli

Russia Beyond

Global Look Press

Ruski liječnici testiraju uređaj koji će pacijentima koji se oporavljaju od moždanog udara omogućiti da snagom misli ispisuju tekstove pomoću računala, izjavio je u intervjuu za RIA Novosti izvršni direktor strukovnog saveza Nacionalno-tehnološke inicijative (NTI) "NejroNet" Aleksandar Semjonov.

Projekt ruskih znanstvenika "Neuročet", prema njegovim riječima, čine: uređaj s ugrađenim programom, neuronski komplet za glavu i specijalno sučelje. Bežični komplet s elektrodama nalazi se glavi pacijenta. Pacijent se koncentrira na izabrano slovo abecede na zaslonu monitora i tako ga ispisuje. Terminal može biti montiran na krevet ili na invalidska kolica. Pacijenti mogu komunicirati s ljudima pored sebe, ali i putem interneta.

"Projekt je dobio nagradu CES Asia kao jedan od najzanimljivijih i najperspektivnijih proizvoda. Krajem ožujka ga planiramo predstaviti na konferenciji European Neuro Convention u Engleskoj. Bit će to prva prezentacija gotovog proizvoda međunarodnim kompanijama", rekao je Semjonov.

On je dodao da je prvih nekoliko stotina aparata iz probne serije poslano na probno korištenje u nekoliko ruskih rehabilitacijskih centara. Trenutno su u tijeku pregovori o nabavi i isporuci uređaja u ruske centre.

"Serijska proizvodnja će, po našem predviđanju, početi krajem proljeća ili početkom ljeta", rekao je Semjonov.

On pritom nije isključio mogućnost da bi se u budućnosti uređaj mogao primjenjivati iu industrijskoj proizvodnji, kao i u industriji zabave. "Svugdje gdje postoji komunikacija ljudi i strojeva. Mislim da će kolegama to odgovarati", rekao je on.