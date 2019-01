Pet zapadnih zvijezda koje su bile u vezi s Rusima

1. Nikki Reed i Pavel Prilučni

Poznati ruski glumac Pavel Prilučni jednako je slavnu holivudsku glumici Nikki Reed upoznao još 2007. godine. Ona je pohađala satove glume za strance u Moskovskom umjetničkom kazalištu Čehova, a on je bio student u kazališnom školskom studiju. Ruski su mediji pisali da je to bila ljubav na prvi pogled. Prilučni se čak planirao preseliti u SAD kako bi bio s Reed i jako se trudio uštedjeti novac za preseljenje, no sve je vrlo brzo bilo gotovo. Reed je jednostavno prestala odgovarati na njegove pozive. 2011. se udala za Paula McDonalda, sudionika Američkog idola, a Pavel se iste godine oženio za Agatu Muceniece, koja je s njim glumila u seriji Zatvorena škola.

2. Naomi Campbell i Vladislav Doronin

Britanska je manekenka ruskog građevinskog magnata upoznala na filmskom festivalu u Cannesu 2008. Paparazzi su redovito fotografirali zaljubljeni par u luksuznim odmaralištima na njegovoj jahti i na privatnim zabavama za zvijezde. Šuškalo se da je Doronin za svoju voljenu izgradio nekoliko vila, uključujući i jednu koju je dizajnirala Zaha Hadid, te da ju je obasipao dijamantima, koje ranije nikad nije davao svojim djevojkama. Doronin je Campbell zaprosio 2009., no vjenčanje se stalno odgađalo zbog postupka razvoda u kojem se nalazio. Par je na koncu prekinuo 2013. Posljednjih godina ruski biznismen izlazi s modelom Kristinom Romanovom, koja mu je već rodila kćer. Naomi je i dalje neudana.

3. Lindsay Lohan i Jegor Tarabasov

Tarabasov, sin ruskog biznismena, sedam je godina mlađi od američke glumice, ali godine nisu bile prepreka njihovoj vezi. Mladi se par upoznao u jesen 2015. godine, kada je Jegor imao 22 godine i radio s nekretninama. Lohan je u proljeće 2016. na Instagramu najavila da se planiraju preseliti zajedno, a čak ga je i upoznala s roditeljima. Međutim, nakon mnogih javnih svađa i tuča, kap koja je prelila čašu bila je žestoka svađa na odmoru u Grčkoj u ljeto 2016. Ubrzo nakon toga par je objavio da je s njihovom vezom gotovo. U jesen iste godine Lohan je pozvana u rusku televizijsku emisiju Neka govore, gdje je govorila o problematičnoj aferi sa svojim ruskim dečkom. Tijekom razgovora je rekla da je vezu shvaćala toliko ozbiljno da je razmišljala o trudnoći. Ali bilo je i trenutaka kada ju je gotovo udario, a navodno je i živio o njenom trošku. Jednom ju je čak i zaprosio, ali si je na kraju sama kupila prsten. Na koncu je odlučila da je vrijeme za prekid. Usput, jedan od njezinih zahtjeva za sudjelovanje u emisiji bio je sastanak s Vladimirom Putinom. Kada ju je voditelj pitao zašto, odgovorila je da se samo želi osjećati sigurno u Rusiji jer joj bivši zaručnik prijeti.

4. Joanna Stingray i Jurij Kasparjan

Američka pjevačica i producentica u Rusiji je poznata zbog prijateljstva s vodećim lenjingradskim rockerima u razdoblju perestrojke. Kako je sama Stingray rekla ruskim medijima, prije svog putovanja u Sovjetski Savez čula je samo o tome kako je tamo sve užasno: vječna zima, neprijateljski nastrojeni ljudi, loša hrana. Ipak, zemlja - a posebno njezini ljudi - toliko ju je osvojila da se u nju vraćala puno puta. Lenjingrad (danas Sankt-Peterburg) je prvi put posjetila 1980-ih kada je upoznala Borisa Grebenščikova i Viktora Coja. Čak je i objavila prvi album ruskog rocka ikad viđen na Zapadu, Red Wave. 1987. se udala za gitarista iz rock grupe Kino, Jurija Kasparjana. Na vlastitom se vjenčanju doduše nije pojavila - veleposlanstvo je vize izdalo svima osim njoj!

Stoga je odlučila u Lenjingrad doći trajektom iz Finske, jer za boravak kraći od sedam sati nije bila potrebna nikakva viza. Ipak, vjenčanje se moralo odgoditi. Par se razveo početkom 90-ih, no Kasparjan i Stingray su ostali prijatelji. Kasnije je pjevačica bila u vezi s Aleksandrom Vasiljevom, bubnjarom ruskog rock sastava Centr, s kojim ima kćer. Danas je u braku s jednim Amerikancem.

5. Jacqueline Bisset i Aleksandar Godunov

Ljubavna veza između britanske glumice, poznate po ulozi Napoleonove ljubljene Joséphine, i ruskog plesača koji je pobjegao u Sjedinjene Države, trajala je sedam godina. Godunov je 1970-ih bio jedna od najsjajnijih zvijezda sovjetskog baleta, i kod kuće i u inozemstvu. Tijekom turneje Boljšog teatra u New Yorku 1979. Godunov je odlučio prebjeći. Njegova supruga, plesačica Ljudmila Vlasova, koja je s njim bila na turneji, vratila se u Sovjetski Savez, ali ne bez incidenata. Tri dana zrakoplov nije dobio dozvolu za uzlijetanje, jer su američke vlasti smatrale da se Vlasova ne vraća dobrovoljno (priča je kasnije dramatizirana u filmu Let 222). Što se Godunova tiče, on je svoju baletnu karijeru nastavio s trupom svog školskog prijatelja Mihaila Barišnjikova, koji je iz Sovjetskog Saveza pobjegao ranije. Godunov je Jacqueline Bisset, jednu od najljepših holivudskih glumica toga vremena, upoznao na jednoj zabavi. Nakon nekoliko se godina njihovo prijateljstvo razvilo u ljubav. Upravo je tada Godunov odlučio napustiti balet i posvetiti se filmu. Može ga se vidjeti u filmovima Svjedok s Harrisonom Fordom, Umri muški s Bruceom Willisom i Sjever, u kojem je debitirala Scarlett Johansson. No Hollywood je Godunovu nudi samo manje uloge, zbog čega se osjećao kao zadnja rupa na svirali. Njegovi snovi o obiteljskom životu također su bili zlosretni, jer Bisset nije imala namjeru žrtvovati svoju karijeru zbog djece. Na koncu su prekinuli. U medijima su se pojavili napisi o njegovom problemu s pićem. Godunov je 1995. preminuo u dobi od samo 45 godina.