Pet holivudskih glumaca koji su bili (ili još uvijek jesu) u vezi s Ruskinjama

1. Adrien Brody i Lara Lieto

Srce Adriena Brodyja, karizmatičnog glumca i dobitnika Oscara, pripada ruskoj manekenki Lari Lieto (pravo ime joj je Larisa Tjaka). Upoznali su se na Filmskom festivalu u Cannesu 2013. godine i još uvijek zajedno posjećuju mnoga događanja. Lara je rođena u Moskvi, ali sada živi i radi u Monaku. Brody je od nje stariji 20 godina i nikada nije bio oženjen. Tko zna, možda će mu se uz Ruskinju svidjeti i obiteljski život?

2. Jared Leto i Valerija Kaufman

Američki glumac i frontmen glazbene skupine "Thirty Seconds to Mars" često nastupa u Rusiji i čak zna nekoliko fraza na ruskom. Od 2015. godine izlazi s ruskom manekenkom Valerijom Kaufman (Kiseljovom). Mlada je manekenka rođena u Moskvi 1995-, a Leto je od nje stariji 23 godine.

Valerija Kaufman se nalazi na listi 50 najuspješnijih modela na svijetu i surađuje s brendovima kao što su Etam, Ralph Lauren, Elie Saab i Tom Ford. Fotograf Patrick Demarchelier je jednom rekao da je ona "nova Twiggy". Leto i Kaufman ne komentiraju svoju vezu, no paparazzi ih često zatiču dok se šetaju, ljube ili kupuju hranu u supermarketu na Dan zahvalnosti. Bez obzira na to, ni jedno ni drugo službeno nemaju partnera.

3. Bradley Cooper i Irina Shayk

Ruska manekenka Irina Šejk (Šajhlislamova) pet je godina izlazila s čuvenim nogometašem Cristianom Ronaldom. Prekinuli su 2015., ali ruska ljepotica nije dugo ostala sama. Samo mjesec dana nakon prekida počela je izlaziti s glumcem Bradleyjem Cooperom.

Njihova veza je brzo napredovala. Nakon samo šest mjeseci počeli su živjeti zajedno i Cooper je upoznao Irinu sa svojom majkom. Dobili su kćer Leu 2017. godine.

Pojedini mediji prenose da je Cooper čak naučio nekoliko ruskih pjesama kad je čuo kako ih Irina pjeva djeci. Sve u svemu, reklo bi se da je zadovoljan svojom Ruskinjom.

4. Mel Gibson i Oksana Grigorјeva

Mel Gibson nije prva zvijezda u životu Oksane Grigorjeve. Dvadesetogodišnja Oksana je tijekom devedesetih otišla u Britaniju na studij klavira. U Londonu se dvaput udavala, prvi put za odvjetnika, a drugi put za umjetnika. Taj drugi brak joj je osigurao legalan boravak u Velikoj Britaniji. Na filmskom festivalu, gdje je radila kao prevoditeljica, upoznala je čuvenog britanskog glumca Timothyja Daltona, koji je postao njezin treći muž. Dvije je godine kasnije rodila sina Aleksandra, ali se 2005. godine razvela. Priča se da se brak raspao zbog njezine ljubavne veze sa švedskim biznismenom.

S Melom Gibsonom se upoznala 2006. godine. On je bio u braku 28 godina, ali je žena saznala da je vara s Grigorjevom, pa je došlo do razvoda. Oksana je 2009. rodila kćer, ali to nije spasilo njihov brak. Burna veza je završila kada je Oksana okrivila Gibsona za fizički napad. Na kraju ga je sud obvezao na plaćanje visoke alimentacije sve dok njihova kćer ne napuni 18 godina.

5. Mickey Rourke i Irina Korjakovceva

Ovaj se američki glumac ženio dva puta, posljednji put prije 20 godina. Sada samo voli uživati u društvu djevojaka, od kojih su bar dvije bile Ruskinje. Pet je godina izlazio s mladom ruskom manekenkom Anastasijom Makarenko, ali su 2015. prekinuli iz nepoznatih razloga. Kasnije je stupio u vezu s 27-godišnjom plesačicom Irinom Korjakovcevom. Priča se da su se upoznali u Moskvi, zato što Rourke često posjećuje ruske zabave i sportske događaje, posebno boksačke mečeve.