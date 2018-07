Ruskinje otkrivaju tajne: Kako se ne izblamirati pred suvremenim ruskim ženama

Ne, većina ruskih žena nisu "Nataše" koje čeznu za muškim tijelom ili novčanikom, a nisu ni feministkinje. Međutim, one vide male i velike nejednakosti u društvu, i traže više poštovanja. Razgovarali smo s nekim pripadnicama nježnijeg spola u Rusiji i zamolili ih da naprave listu najjačeg oružja protiv stereotipa.

Povremeno čujemo da postoje ruske nevjeste koje se maltene naručuju preko pošte. Argentinski nogometni savez je napisao cijelu brošuru o tome kako da navijači zavedu Ruskinje za vrijeme Svjetskog prvenstva u nogometu. Na svakom koraku nailazimo na stereotipe o Ruskinjama: ili su pretjerano konzervativne (kuhat će vam najbolje ručkove i neće tražiti ništa zauzvrat) ili previše "lake" (skočit će na vas čim pokažete stranu putovnicu).

Natalija Nosova Natalija Nosova

Ali stvarnost obično nema ništa zajedničko sa stereotipima. Možda u Rusiji ima još puno žena konzervativnog pogleda na svoju ulogu u obitelji, kao što ima i sponzoruša (kao i u svakoj drugoj zemlji), ali nije za zapostaviti ni broj modernih obrazovanih žena koje traže jednaka prava i koje će se uvrijediti kada im kažu da bi uvijek dale prednost strancima a ne pristojnim partnerima bilo koje nacionalnosti ili državljanstva.

1. Pozdravljajte se s muškarcima i ženama na isti način

Natalija Nosova Natalija Nosova

Bez obzira na to kakav je za vas pozdrav prikladan u različitim situacijama, rukovanje, klimanje glavom, uzvik ili ritualni ples, pozdravite se na isti način s muškarcima i ženama.

"Jednom sam pomogla svom svekru organizirati važan sastanak s poslovnim partnerima. Dva mjeseca sam vodila pregovore preko Skypea. Kada su se partneri konačno sastali, rukovali su se, a meni su prišli kako bi mi poljubili ruku. Momentalno sam izgubila svaku volju da im govorim o našem istraživanju, rezultatima i prijedlozima. Njihovo ponašanje je bilo vrlo nepristojno", kaže novinarka Marija Grigorjan.

2. Govorite o namjerama i pitajte bez okolišanja

Natalija Nosova Natalija Nosova

Ako pozovete ženu na kavu, čaj ili joj predložite da pogledate film u vašem domu, očekujte da će ona napraviti to što ste joj predložili. Ako je to samo uvod za seks, ona će to doživjeti kao manipulaciju, i ima vas svako pravo prijaviti policiji.

"Moja prijateljica, jazz pjevačica, prihvatila je poziv da dođe na čaj kod svog starog školskog kolege. Doživljavala ga je kao prijatelja i nije očekivala ništa drugo od njega. Ali on ju je pokušao primorati na seks nakon što je već rekla 'ne'. Jedva je pobjegla", kaže pjevačica Viktorija Andrejeva.

Dakle, ako žena kaže "ne", to znači upravo "ne". Važno je poštivati njezinu točku gledišta.

3. Budite pristojni preko društvenih mreža kao i u razgovori u četiri oka

Natalija Nosova Natalija Nosova

Ako već ne poznajete osobno ženu, to nije izgovor da je vrijeđate tretirajući je kao seksualni objekt. Sljedeći put kada budete željeli koketirati s nepoznatom ženom preko društvenih mreža, pomislite na to da se isto može dogoditi vašoj majci, sestri ili najboljoj prijateljici.

"Jedan momak na Tinderu mi je usred bezazlenog razgovora poslao svoju golu fotografiju. Kad sam ga upozorila da to više ne radi, odgovorio mi je da sam 'notorni sociopat'. Bilo je i smiješno i strašno istovremeno", kaže scenaristica Tatjana Kamenjecka.

4. Ne razmećite se viteškim postupcima

Natalija Nosova Natalija Nosova

U Rusiji smatra dobrim manirama kada muškarac otvori vrata i propusti ženu, kada nosi njezinu tešku torbu ili ustane da bi ona sjela u javnom prometu.

Stvar je nešto kompliciranija kada se radi o plaćanju računa. Mnoge žene kažu da se osjećaju lagodnije kada same plate račun na prvom sastanku ili poslovnom ručku. Ipak, neke su spremne prihvatiti ovakav plemeniti postupak. Važno je samo da muškarac prvo pita ima li ona nešto protiv toga da on plati za dvoje. I naravno, ako već hoćete platiti račun, ne tražite ništa zauzvrat.

"Na prvom sastanku želim sama platiti i da zajedno izaberemo restoran. Za mene je prvi sastanak način da saznam više o unutarnjem svijetu čovjeka, a ne o njegovim financijskim mogućnostima", kaže menadžerica IT projekta Marija Liven.

5. Ne pretjerujte s komplimentima i ne dijelite ih pred svima

Natalija Nosova Natalija Nosova

Ako ocjenjujete njezin izgled, to može zvučati nepristojno i napadno.

"Više ulažem u intelektualni razvoj nego u izgled, i bit će mi drago ako netko umjesto izgleda pohvali moj profesionalizam. Mogu primiti kompliment o izgledu u pojedinim situacijama, na nekim proslavama, zabavama itd., kada zaista trošim vrijeme na dotjerivanje", kaže Marija Liven.

"Komplimenti su ugodni, ali ne kada se govore pred svima, pred nepoznatim ljudima i posebno ne pred drugim ženama. Muči me osjećaj krivnje kada tako nešto čujem", kaže Marija Grigorjan.