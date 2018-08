11 holivudskih glumaca koji bi mogli glumiti najpoznatije Romanove

1. Sofija Aleksejevna – Amy Schumer

Getty Images Getty Images

Neuobičajeno nezavisna i sjajno obrazovana žena 17. stoljeća, Sofija, koja je vladala Rusijom od 1682. do 1689. godine, bila je visoka i korpulentna žena nezgodne naravi - baš poput Amy Schumer, poznate po svojoj sarkastičnosti.

2. Petar Veliki – Sacha Baron Cohen

Getty Images Getty Images

Baš poput Petra Velikog, Sacha je visok, ima bujne brkove i sjajan smisao za humor. Za razliku od Petra, Sacha prakticira košer prehranu i, hvala Bogu, ne vodi ratove niti vlada željeznom rukom - osim kada igra ulogu generala Aladeena, naravno.

3. Ana Ivanovna – Marina Abramović

Getty Images Getty Images

Ana Ivanovna je voljela performanse - i to je ono što je povezuje s Marinom Abramović (koja, doduše, nije holivudska zvijezda - no to je jedina iznimka na ovom popisu). Ipak, Ana je imala grozan umjetnički ukus, no spremni smo zažmiriti na jedno oko.

4. Elizabeta Petrovna – Renée Zellweger

Getty Images Getty Images

Elizabeta je voljela zabave te se mogla pohvaliti čuvenim ormarom s 15 tisuća svečanih haljina - Renée se stoga dobro uklapa u ovu priču. Elizabeta je, ipak, bila puno manje opterećena kilogramima od holivudske glumice.

5. Katarina Velika – Meryl Streep

Getty Images Getty Images

Katarina ostaje jedna od najvećih europskih vladarica, dok je Meryl jedna od najvećih svjetskih glumica, tako da se njih dvije savršeno nadopunjuju. Obje su visoke, odlučne i čudesno lijepe.

6. Pavao I. – Peter Dinklage

Getty Images Getty Images

Široko čelo, upečatljive obrve, prodoran pogled i iznimno kratki stas. Peter (49), srećom, živi zdravijim načinom života od cara, koji je ubijen u dobi od 46 godina.

7. Aleksandar I. – Colin Firth

Getty Images Getty Images

Aleksandrova epoha je bila vrijeme anglofilije, kada su se Rusija i Velika Britanija zajedno borile protiv Napoleona. Istinski Englez Colin Firth bi mogao "skinuti" savršenog "Aleksandra Blaženog".

8. Nikola I. – John Wayne

Getty Images Getty Images

I Nikola I. i John Wayne su bili seks-simbol svoga doba - visoki i muževni, bezizražajnog lica i naizgled bezobzirni, ova su dvojica privlačila pozornost žena i izazivali zavist i strah kod muškaraca.

9. Aleksandar II. – Sam Elliott

Getty Images; Legion Media Getty Images; Legion Media

Imidž dobrog starog kauboja Sama Elliotta je prikladan za mirnu narav "Aleksandra Osloboditelja". Za razliku od Aleksandra, koji je imao mnogo ljubavnica i zaručnica, Sam je uzoran suprug.

10. Aleksandar III. – Paul Giamatti

Javna domena; Getty Images Javna domena; Getty Images

Pomalo djetinje lice Paula Giamattija postaje smrtno ozbiljno kada pusti bradu. Ni Aleksandar III. nije uvijek bio prijeteći ruski car - u mladosti je, kada se nije smatrao nasljednikom (to je bio njegov brat), živio rasipnim životom. Bio je prisiljen smiriti se nakon bratove smrti jer je postao izravni nasljednik prijestolja.

11. Nikola II. – Ben Affleck

Arhivska fotografija; Reuters Arhivska fotografija; Reuters

Niti mi nismo ovo očekivali, no sada se stvarno nadamo da će Ben u nekom trenutku glumiti Nikolu II. Iako to na prvi pogled nije očito, Ben zapravo prilično nalikuje na cara Nikolu. Imaju sličan ravni, dugački nos te široko postavljene obrve, a sličnost postoji i po pitanju kose i brade.