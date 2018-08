Kad ste jedini stranac na ruskoj zabavi

Nije tako strašno kao što se čini. U svakom slučaju, dočekat će vas srdačna dobrodošlica, no čuvajte se lažnih "prijatelja za cijeli život" i natjecanja u pijenju.

I to se dogodilo. Došli ste u Rusiju (radi posla, putovanja ili samo na odmor) i u nekom su vas trenutku pozvali na zabavu. Na zabavi ste jedini gost koji nije Rus. Što očekivati?

Ne brinite - većina bi ljudi u takvoj situaciji bila malo sramežljiva. U glavi bi vam se mogle rojiti misli poput: Hoće li mi se smijati i govoriti na svom nerazumljivom jeziku? Je li pijanstvo obavezno? Kako se ophoditi s Rusima (Ruskinjama)?

Kako bismo odgovorili na sva ova pitanja, zamolili smo strance da s nama podijele svoja iskustva s ruskih zabava.

ČINJENICA: Najvjerojatnije ćete biti u središtu pozornosti

SAVJET: Neki lokalci znaju biti pravi gnjavatori

"Rekao bih da su Rusi smatrali da meni trebaju posvećivati više pozornosti nego svojim ruskim gostima kako bih se ja mogao osjećati sigurno i kao kod kuće", kaže Erwann iz Francuske. "Oni su brižni i gostoljubivi, i trude se pokazati najbolju stranu svoje kulture."

Za Ruse je stranac samo "potpuni stranac" sve dok s vama ne započne razgovor. U vrlo kratkom vremenu ćete postati "naš prijatelji Toby iz Manchestera" ili "naša slatka Barbara iz Minnesote", i ta-da - prihvaćeni ste. Ipak, tu može doći i do nekih poteškoća.

"S Rusima se osjećam jako opušteno", kaže Lucia iz italije. "Oni su gostoljubivi i razgovorljivi, imaju puno pitanja o Italiji i zašto sam odabrala Moskvu."

Teži dio: "Morate odgovoriti na istih 5-10 pitanja po stoti put", kaže Tim iz SAD-a. Pitanja poput "Zašto si došao u Rusiju? Koliko ti je vremena trebalo da naučiš ruski?"

Što je još gore, neki Rusi stvarno vole "ščepati" stranca kao da je njihov kućni ljubimac, i onda ga "pilati" - kao da je vaša dužnost da ih udobrovoljavate ili im pomažete da vježbaju svoj engleski (francuski, poljski, mandarinski, samo odaberite).

Mogli bi vas kao izvornog govornika pokušati iskoristiti za vježbanje, ili pokušati postati vaši najbolji prijatelji bez ikakvog vidljivog razloga, i svakako će vas pitati mogu li odsjesti kod vas kada sljedeći put posjete vaš grad. Doduše, takvi ljudi postoje u svim zemljama, stoga samo svoje prijatelji birajte mudro.

ČINJENICA: Bit ćete u prilici piti i zabavljati se onako kako to rade samo Rusi

SAVJET: Nemojte se upuštati u igre napijanja

Ruske zabave, kada su svi u dobrom raspoloženju, znaju biti zaista impresivne, a rusko pijenje je poznato, i to s pravom. Postoji mnogo pravila i tradicija vezanih za ovaj nacionalni porok.

Da biste se zabavljali s Rusima ne morate piti votku ili neki drugi žestoki alkohol - to je mit. Ako ne pijete alkohol, nitko vas neće osuđivati; ali ako se želite stvarno zbližiti s Rusima, pokažite im koliko možete popiti.

"Kako bih se zbližio s djevojčinim roditeljima, morao sam dokazati da mogu popiti i da sam 'mužik'", kaže Paul iz Francuske. "Kako bih preživio zabavu s prijateljima njezine mame, morao sam dokazati da mogu podnijeti alkohol, a onda bi me svi nazivali muškarcem, što je bilo stvarno smiješno!"

Nemojte učiniti glupost i pokušati popiti više od Rusa. Prije svega, takva vrsta izazova među Rusima nije niti popularna, a ako dobijete takvu ponudu, to samo znači da se netko želi našaliti na vaš račun i napiti vas do besvijesti, a to može biti zaista opasno. Razmislite dvaput kada prihvaćate ponudu da zaigrate igru napijanja. Ili se barem držite piva.

ČINJENICA: Naučit ćete puno novih ruskih šala i riječi

SAVJET: Nisu sve od njih pogodne za korištenje u razgovoru

Poput svih, i Rusi vole uspoređivati svoj jezik s drugim jezicima te se šaliti oko izgovora. S takvom fonetikom, nije ni čudo! "Često se šale oko mog naglaska, no u dobroj namjeri", kaže Lucia.

Zapamtite, Rusi poštuju ljude koji su u stanju izgovoriti barem jednu ili dvije riječi na njihovom materinjem jeziku - naučite nekoliko jednostavnih izraza i bez sumnje ćete osvojiti nekoliko ruskih prijatelja. Sigurno će vas zanimati i prave, sočne psovke, a vaši će vas prijatelji rado naučiti one najpopularnije.

Trebali biste biti svjesni toga da su ruske psovke neprihvateljive u normalnom životu i društvenim interakcijama. Ako s ljudima niste stvarno bliski, nemojte im prepričavati proste viceve ili psovati svaki put kad vam se prolije pivo.

Stoga nemojte vjerojati onim "prijateljima" koji kažu da Rusi psuju uvijek i svugdje. Najvjerojatnije samo pripremaju teren za neku spačku.

ČINJENICA: S Rusima ćete se vrlo brzo zbližiti

SAVJET: Postoje neke neočekivane teme koje biste trebali izbjegavati. (A nisu seks ili politika).

Rusi su poznati po svojoj iskrenosti i otvorenosti. I da, poznanik na zabavi bi lako mogao s vama podijeliti neke jako osobne priče iz svog obiteljskog ili ljubavnog života. Rusi misle da su ljubav, tuga i radost osjećaji koje dijele svi na svijetu, i da nema nikakve tajne u tome da se ljudi seksaju, žene, odgajaju djecu i pomažu svojim roditeljima, da se rađaju i umiru, razbolijevaju i oporavljaju; život ide dalje i važno je usporediti osobna iskustva.

Ali nemojte se previše opustiti - postoje neke teme kojima biste trebali pristupiti oprezno. Neke od njih su prilično neočekivane. Primjerice, u zapadnom svijetu je normalno razgovarati o poslovima i plaćama, no u Rusiji to nije tako. Neki Rusi smatraju da su njihovi prihodi vrlo privatna stvar (koja se odnosi na njihovo dostojanstvo) i bit će uvrijeđeni ako ih pitate koliko otprilike zarađuju.

Politika je također tema oko koje Rusima zna biti nelagodno. "Nemojte odmah početi pričati o ljudskim pravima i Krimu", savjetuje Paul.

Svaki Rus koji je barem jednom razgovarao sa strancem vjerojatno je već prošao kroz to, stoga je bolje unaprijed provjeriti je li osoba sklona razgovoru o politici - mnogi Rusi nastoje izbjegavati takve zamorne teme na zabavama.