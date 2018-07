Nepristojno ili prirodno: Što Rusi misle o dojenju na javnim mjestima?

Za neke je to neugodan i nepristojan prizor, dok drugi u tome vide nešto lijepo i prirodno.

Ženu koja je u posebnoj haljini dojila dijete u kafiću na aerodromu "Šeremetjevo" zamolili su da prestane to činiti. Konobar joj je čak skrenuo pažnju na to da pravila to zabranjuju. Prijateljica ove žene taj je događaj prepričala na Facebooku i izazvala oluju na virtualnom nebu.

Kao i obično, javnost je podijeljena: neki savjetuju ženama da budu čednije i doje u posebnim sobama, ili čak bolje kod kuće. Drugi, međutim, smatraju da je ovaj proces normalan. Russia Beyond je razgovarala s ljudima na ovu temu.

Tko bi se usudio prekinuti majku koja doji?

"Da radim u restoranu, nikad se ne bih usudila prići majci koja doji i reći joj da radi nešto pogrešno", kaže Olga, majka 21-godišnje djevojke. Ona također smatra da bi zemlja koja je toliko zabrinuta za stopu nataliteta trebala stvoriti ugodne uvjete za nove majke, uključujući mogućnost da doje gdje god žele.

"Žena koja doji ima suviše mnogo drugih problema, počevši od toga da mora iznositi teška kolica na ulicu i gurati ih po našem vjetrovitom vremenu", kaže Katja.

Nikolaj, 26 godina, priznaje da se kada je bio tinejdžer i prvi put vidio ženu koja doji u Europi osjećao neugodno i mislio da je pogrešno to raditi na javnom mjestu. Ali kako je odrastao, potpuno je promijenio mišljenje. "Onim idiotima koji žene prekoravaju zbog toga savjetujem da pokušaju umiriti gladnu bebu koja plače ili biti zatvoreni u kući šest mjeseci", komentira on.

Vsevolod, star 30 godina, ne viđa često ovaj prizor i kaže da ovakva situacija nije tipična za Rusiju i Europu. "Ali mislim da, ako žena doji, onda za tim postoji prijeka potreba. Uvijek možete skrenuti pogled i ne miješati se u njezin posao."

Ima drugih neugodnijih stvari

Oni ljudi na Facebooku koji misle da je javno dojenje neugodan prizor kao razlog navode sljedeće: grudi ne izgledaju lijepo poslije dojenja i natečene bradavice nisu nešto što ljudi žele vidjeti.

Međutim, ljudi s kojima je razgovarala Russia Beyond misle da jednostavno ne treba buljiti! I, naravno, postoje mnogo neugodnije stvari kao, primjerice, kada se ljudi strastveno ljube, posebno tinejdžeri, ili dijelovi tijela poput nečije stražnjice, da i ne spominjemo ružna lica.

Getty Images Getty Images

Georgij, star 33 godine, smatra da je dojenje djeteta privatna stvar majke i da, kada netko izlazi u javni prostor, treba biti spreman na stvari koje mu se možda ne sviđaju.

"Radije bih zabranila znojne pazuhe nego sise i bebe!", kaže Katja.

"Pijanci koji urlaj po barovima vjerojatno ljude nerviraju mnogo više od beba i majki koje doje", dodaje Vsevolod.

Čuvajte se psihopata

Svetoslava je dojila 16 mjeseci i priznaje da je to radila na svim mogućim mjestima: u zrakoplovima, na aerodromima, u automobilu i na ulici. "Ništa nije zgodnije za aktivnu majku koja ne želi sjediti izolirana u kući: sve što vam treba imate sa sobom, bez gomile bočica, mješavina i vode, a onda pranja svega toga."

Nikolaj misli da se društvo, ako želi da žene imaju društveni život, mora naviknuti na to.

Dejan, otac dvoje djece, kaže da je jedini savjet koji bi dao ženama taj da pokrivaju svoje grudi. Ima suviše psihopata i drugih seksualno izopačenih ljudi. Drugi Nikolaj, otac malog djeteta, slaže se s time da se žene trebaju pokrivati posebnim pokrivačem iz higijenskih razloga i kako bi izbjegle stres. Hvala Bogu, na raspolaganju su im gomile novih vrlo zgodnih izuma.

Tabu temu

Ljudi u Sovjetskom Savezu odrasli su s tabuima o svemu što se tiče tijela i posljedice se osjećaju i danas. Primjerice, bilo je neprihvatljivo govoriti o menstruaciji, trudnoći, toaletu i drugim stvarima čak i s najbližim rođacima, a kamoli javno o tome diskutirati.

Aleksandra kaže da njezina 60-godišnja majka smatra da je dojenje u javnosti nepristojno i nehigijensko. "Majka je nedavno vidjela ženu koja doji u metrou i bila je potpuno šokirana. Rekla je da žena treba organizirati svoj dan tako da se može vratiti kući dojiti."

Popularizacija dojenja kao zdravog i važnog za dijete pojavila se nedavno, zahvaljujući državnoj inicijativi. Međutim, ponekad to ide predaleko. "Poznajem žene koje ne doje i osjećaju se neugodno, kao da rade nešto pogrešno", kaže Svetoslava.