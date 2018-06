Soči - prijestolnica ruskog nudizma

Malo tko bi mogao pretpostaviti da je ovaj običan par koji upravo ulazi u vlak za centar Sočija maloprije razgovarao sa mnom... potpuno gol.

"Ja sam Aleksa uvela u nudizam i nije bilo potrebno mnogo vremena da ga uvjerim", kaže 28-godišnja Veronika koja je u Soči stigla iz Moskve sa svojim 33-godišnjim momkom posebno zbog nudističkih plaža.

Usprkos rasprostranjenom mišljenju da nudističke plaže uglavnom posjećuju ekscentrični i mlitavi starci i starice, nudistička plaža Dagomis u Sočiju prepuna je mladih parova i pojedinaca oba spola, kao i starijih turista.

"Trebam li biti gol kada ih intervjuiram, a mogao bih plivati u kratkim hlačicama?", prolazilo mi je kroz glavu kada je nekoliko običnih turista nestalo, a na njihovom se mjestu pojavili goli kupači.

Getty Images Getty Images

Seks na plaži

Soči ima šest nudističkih plaža razbacanih daleko jedna od druge duž obale Crnog mora. Na ovim malo poznatim mjestima redoviti posjetitelji čine apsolutnu većinu, a povremene novopridošlice odmah privlače pažnju i radoznale poglede.

"Dolazim na ovu plažu već 10 godina", kaže krupni 55-godišnjak Sergej, lokalac koji dodaje da je služio u sovjetskoj vojsci i borio se protiv mudžahedina u Afganistanu od 1979. do 1989. godine.

Veteran odmah dodaje da nije nikakav perverznjak ni čudak. "Samo volim osjećaj slobode", kaže on, preplanuo, nasmijan, žmirkajući na jarkom suncu.

To je uobičajena fraza koju izgovaraju nudisti. Oni ismijavaju filozofske i duhovne aspekte nudizma i kažu da je to samo zabava i način da dobiju ujednačeni preplanuli ten. Mnogima je teško objasniti zašto se svake godine vraćaju u Soči. Samo kažu da im se ovdje sviđa i to je dovoljno.

Drugi dolaze iz sentimentalnih razloga. "Imala sam seks na ovoj plaži", kaže Jelena, 55-godišnja žena u toplesu. "Taj čovjek mi se jako svidio."

Jelena priča tužnu priču o nevjeri i usamljenosti. "Bila sam u braku 32 godine i moj muž me mnogo varao. Odlučila sam ignorirati nevjeru, ali on me prije nekoliko godina napustio i sada sam usamljena žena od 55 godina. Teško je naći čovjeka i zaljubiti se u mojim godinama. Ali prije nekoliko tjedana upoznala sam čovjeka koji me doveo ovamo. Prvi put u životu sam poslušala svoj instinkt i imali smo seks baš na ovoj plaži", kaže Jelena.

Ona dodaje da nije nudist i da bi se osjećala neugodno kada bi bila potpuno gola, ali je sjećanja još uvijek vraćaju na ovo mjesto.

"Osjećam krivnju što ne mogu prihvatiti nudističku kulturu", kaže ona. "Znam da bi to razočaralo mnoge prave nudiste."

Ali, izgleda da nikoga nije briga. Plaža je prostrana i, premda se mnogi posjetitelji sunčaju, oni ostaju na značajnoj udaljenosti jedni od drugih. Obična plaža u Sočiju izgleda prenatrpano ako se usporedi s lokalnom nudističkom plažom i za mnoge je to još jedan razlog da se svuku do gola.

Getty Images Getty Images

Je li u Sočiju sigurno za nudiste?

Nakon pripajanja Krima Rusiji 2014. godine (Krim je još jedno popularno mjesto za nudiste iz Rusije i inozemstva), bilo je suprotstavljenih mišljenja o tome kako su se promijenile lokalne nudističke plaže.

Kontinuitet je zato još jedan faktor koji privlači nudiste u Soči. Ljudi iz cijele Rusije kažu da se vraćaju u Soči svake godine na nudističke plaže i da nikad nisu doživjeli neugodnosti.

"Nikoga nije briga", kaže Nikita Jumanov kada ga pitam imaju li nudisti problema s lokalnim vlastima ili nasilnicima.

Neki nudisti kažu da se povremeno događaju incidenti s lokalnim stanovništvom, ali uglavnom su to rijetki pogrdni uzvici iz vlakova u prolazu koji brzo nestaju iz vida.