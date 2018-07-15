Zašto se ruske učiteljice skidaju na Instagramu?

Nakon što je jedna učiteljica iz Omska ostala bez posla zbog fotografije u kupaćem kostimu, u Rusiji je započela prava borba za ženska, ustvari, za ljudska prava! Pod motom "I učitelji su ljudi" čitava Rusija je ustala... i u znak potpore obukla najljepše kupaće kostime.
Вчера российские учителя по всей стране запустили флешмоб с хештегом #учителятожелюди в поддержку своей коллеги из города Омска. 26-летняя Виктория Попова работала учителем истории, в свободное от работы время девушка обучалась в модельной школе. Несколько дней назад агенство «Арт Медиа» опубликовало в свой Instagram результаты фотосессии Виктории в купальнике. Мэрия города Омска и руководство школы посчитала данную фотографию нарушением кодекса педагогической этики (который официально утвержден и согласован с родительским комитетом), поэтому учителю порекомендовали написать заявления на увольнение по собственному желанию, чтобы не порочить имидж школы и звание педагогического работника. «Я же не в белье, не в чулках стою. Люди фотографируются, выкидывают фотки с отдыха — и что в этом такого?» — сказала девушка. Виктория покинула образовательное учреждение самостоятельно, после чего, педагоги: мужчины и женщины по всей России выступили в ее защиту. Фотографии учителей в купальниках под тегом #учителятожелюди стали массово появляться в Instagrame. Сахалинцы на ситуацию пока не отреагировала, мы же, в свою очередь, за мнением обратились в областное министерство образования. Там от комментариев отказались, поскольку происшествие не касается островного региона. А что Вы думаете по этому поводу? #sakhalin #citysakh #citynews #этосахалиндетка
Foto: Viktorija Popova
Učiteljica iz Omska Viktorija Popova (26) je u slobodno vrijeme radila u školi za modele i slikala se u kupaćem kostimu. Da nepravda bude još veća, fotografija nije dospjela na internet po njezinoj volji, već ju je kao reklamni materijal objavila vlasnica te iste škole za modele, a učiteljica je neočekivano dobila otkaz na svom osnovnom radnom mjestu.
Тут оказывается проходит учительский флешмоб #учителятожелюди по моей любимой тематике и совсем без меня, поэтому самое время это исправить) Учительницу из Омска уволили за фотографию в купальнике 🤦🏼♀️ Я считаю, что каждый человек имеет право на личную жизнь вне стенах школы, и никому до этого не должно быть никакого дела. Выкладываю эту фотографию в белье в знак поддержки, и передаю пламенный привет особо любопытным родителям моих нынешних и бывших учеников ❤️
Popovoj su predloži da sama da otkaz, da ne bi čekala odluku disciplinske komisije, što je ona i učinila. Međutim, ovaj slučaj je naišao na širok odjek u ruskom društvu i mnogi su Viktoriju podržali, posebno njezine kolegice.
#учителятожелюди Я всем открою большой секрет... Оказывается, учителя тоже ЛЮДИ!!! Они так же отдыхают, загорают, ходят в ночные клубы, выпивают, едят чипсы, влюбляются, делают детей.... Каждый имеет право на личную жизнь! Я уверена, что наши подростки-школьники не на столько отмороженные, как многие думают, чтобы вслух обсуждать фото учителей с отдыха. Ну, а за спиной и в узком кругу мы и сами не без греха... все всегда всё и всех обсуждаем.. и тех же учеников в том числе. Давайте будем честными и понимающими! Мы все живём только один раз! Согласна, что учителя должны показывать пример! Но какой пример вы хотите? Пример забитых и несчастных людей, которые боятся глаза поднять? Пример лжи, лицемерия и предательства собственной же жизни? Целиком и полностью поддерживаю акцию #учителятожелюди
Kasnije su šefica regionalnog ministarstva obrazovanja i vodstvo škole tražili ispriku od Popove i zamolili je da se vrati na posao. Ipak, svako zlo za neko dobro, pa je sada internet prepun fotografija lijepih ruskih učiteljica u kupaćim kostimima!
Если вы пропустили, на днях в моем родном Омске учительницу уволили за фото в купальнике. Дело в итоге завершилось хорошо, но я про другое. Почему-то большинство людей вокруг меня до сих пор считают, что учитель - это камертон морали, застёгнутый на все пуговки, который обязан скрывать любые проявления своей телесности и витальности. Знали бы вы, сколько раз я слышала, что мне не подобает носить вот это и то, эта юбка слишком коротка, эти джинсы слишком обтягивают итд. Самый прикол в том, что обычно я слышу это от людей, к школе отношения не имеющих и уж точно не от учеников. Потому что насколько я успела заметить, ученикам очень нравится видеть перед собой человека, а не совесть нации. Человека с руками и ногами и другими частями тела, с горестями и радостями, с увлечениями. И это- правильно, только человек может воспитать другого человека. Короче, #учителятожелюди
Вся эта белоснежная красота образовалась в результате череды землятресений много тысяч лет назад, за счёт выхода геотермальных источников, в буквальном смысле, перенасыщенных кальцием. Вода стекая вниз образует вот такие террасы - они еще называются травертины. . Еще до поездки в Турцию у многих знакомых я неоднократно видела необыкновенные фотографии в купальниках на заснеженных горах. Именно из-за своей удивительной красоты, хотелось посетить это место. Экскурсия занимает целый день, причем большую часть придется провести в дороге, оно того стоило, но больше не отважусь на такую поездку!😊 . Имея педагогическое образование и вторую работу преподавателем так же присоединяюсь к акции в поддержу учителя из Омска #учителятожелюди А как вы относитесь к этой акции? . . . #турция2018 #лето2018 #новыеместа #памуккале #отпуск2018 #эксурсия