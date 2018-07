Devet najužasnijih imena koja su Rusi davali svojoj djeci

Prvo su se pojavila djeca na Novom Zelandu koja su se zvala "Autobusni kolodvor br. 16" (Number 16 Bus Shelter) i" Mafija bez straha "(Mafia No Fear). Onda je Rusija izašla na scenu sa svojim čudnim imenima i nije razočarala.

2017. godine u Rusiji je usvojen zakon koji zabranjuje davanje imena djeci s brojevima, pogrdnim riječima, znakovima interpunkcije i profesijama. Da je ranije uveden, mogao je spasiti neku od ove nesretne djece. Sigurno im nije bilo lako...

1. Pofistal

Počnimo od jednog komunističkog imena. Ovo ime je kratica za "Pobeditelj fašizma Iosif Stalin" (pobjednik nad fašizmom Josif Staljin). Što reći...

Prema jednoj ruskoj internetskoj stranici za tumačenje imena, ljudi s ovim imenom "imaju osobine koje im omogućavaju da zauzmu vodeće pozicije u društvu: odlučnost, snalažljivost, brzo reagiranje". Zvuči li vam poznato?

2. BOČ rVF 260202

Jedno nesretno dijete iz Moskve dobilo je ovo ime 2002. godine od svojih roditelja umjetnika. Radi se o skraćenici koja znači: "Biologičeskij Objekt Čelovek roda Voroninih-Florovih, 26.02.2002" (Biološki objekt čovjek roda Voronjin-Florov rođen 26.02.2002). Nastavite disati.

O životu ovog djeteta pojavile su se razne spekulacije u ruskim medijima. Ruska ga je država, naime, do 2016. godine odbijala registrirati pod ovim imenom i izdati mu dokumente. Dijete danas ima 16 godina i izgleda da mu ne smeta da ga zovu jednostavno "Boč".

3. Vladlen

Ovo je jedno od najpopularnijih imena na popisu i predstavlja kombinaciju "Vladimira" i "Lenjina". Ironično je da ovo ime nosi i Vladlen Loginov, autor jedne od najpoznatijih Lenjinovih biografija.

4. Kim

Kim? Što nije u redu s ovim imenom? Možda zvuči više korejski nego ruski, ali to nije važno, zar ne? Točno, sve dok ne saznate da je ovo ime zapravo kratica za "Kommunističeskij Internacional Molodeži" (Komunistička omladinska internacionala). Ovo značenje barem možete sakriti, ako to želite.

5. Elektrifikacija

Dobro, ovo je posljednje komunističko ime. Najzad, njihovo vrijeme je prošlo.

Ali, čak i ako je tako, nazvati dijete "Elektrifikacija" sigurno ne može biti bez razloga. Možda je to na neki način poetično, ako je za vas, kao roditelje, elektrifikacija u SSSR-u bila toliko inspirativna da ste smatrali da vaše dijete zaslužuje ponijeti to ime. To je u principu u redu. Sve dok ne izgovorite: "Elektrifikacija". Ne zvuči baš lijepo, zar ne?

6. Viagra

Zvuči zaista surovo, ali ovo ime su roditelji dali djetetu u gradu Koroljovu (blizu Moskve) s, navodno, najboljim namjerama. Oni su htjeli na taj način odati poštovanje lijeku koji im je pomogao da dobiju dijete, kao i njihovoj omiljenoj ukrajinskoj dance grupi VIA Gra. Ali to ipak ništa ne mijenja, zar ne? Zvuči jednako strašno.

7. Lucifer (Ljucifer)

I u Rusiji ima sotonista. Njih dvoje po imenu Natalija i Konstantin Menjšikov digli su prašinu kada su svom djetetu nadjenuli ime samog vraga. Čak su se umiješale ruske socijalne službe i pokušale ih odvratiti od toga. Konstantin i Natalija su ipak ostali pri svom i inzistirali da svom djetetu daju ime Lucifer, jer, navodno, za razliku od Boga "koji od ljudi pravi poslušne lutke, Lucifer podržava svaku manifestaciju individualnosti". U svakom slučaju će biti jedinstven...

8. Krizantema (Hrizantema)

Nastavimo s mračnim imenima. Zašto je ovo mračno, pitat ćete. Jer se smatra da je krizantema simbol smrti (a što drugo?). Opet ti mračnjaci!

9. Dazdraperma

Dobro, samo još jedno komunističko.

Ovo smiješno ime je kratica "Da zdravstvuet Pervoe maja" (Živio Prvi maj). Ako ćemo pošteno, stvarno zvuči raspjevano.