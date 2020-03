8 sigurnih načina da prepoznate ruskog turista

Rusi su vjerojatno najrastrošniji, no istovremeno i najpromućurniji ljudi na vašoj all-inclusive destinaciji. Bilo da se radi o zlatnim lancima ili krađi sa švedskog stola, oni će sasvim sigurno ostaviti dojam.

Svake godine horde Rusa hrle u toplije krajeve u potrazi za suncem i selfiejima. Baš kao i ostali Europljani iz hladne klime, i oni obično strše kao trn u oku. Već znate da od Engleza možete očekivati pijanku bez prestanka, dok će Nijemci pomoću ručnika prvi zauzeti sve ležaljke na plaži; a ovo su navike za koje najčešće možete okriviti ruske turiste.

1. Muškarci su obično prekriveni zlatom

Ako vidite muškarca koji se uspješno skinuo za kupanje u bazenu, ali je "slučajno" zaboravio skinuti svoje masivne zlatne lance i satove, postoje dobre šanse da se radi o Rusu. Zašto je to tako? Pa, jedna škola mišljenja kaže da je odlazak na mjesta poput Italije i Francuske za ljude koji su odrasli u Sovjetskom Savezu pokazatelj statusa. Zašto onda to ne iskoristiti do maksimuma? Ipak, neki bi ruski momci na odmoru mogli predstavljati ozbiljnu konkurenciju samom Puff Daddyju.

2. Nešto su manje razmetljivi kada se radi o obući

Legion Media Legion Media

Stereotip o ruskim muškarcima koji nose čarape na sandale možda blijedi, no plaža je mjesto gdje ova tradicija ne jenjava. Kultura nošenja japanki u Rusiji još uvijek nije postala popularna, a za to postoji dobar razlog - zašto si priuštiti bol koju donosi hodanje po kamenju? Zašto se mučiti s čišćenjem pijeska sa stopala, kad jednostavno možete nositi čarape? Ako pitate mene, ovo je dobar primjer pobjede logike nad estetikom.

3. Žene su uvijek odjevene kao da su na modnoj pisti

Modni povjesničar Aleksandar Vasiljev je jednom rekao da se Ruskinje u inozemstvu "oblače kao da su se spremne vjenčati u svakom trenutku". Vjerojatno se to svodi na činjenicu da se Ruskinje obično tako odijevaju u svakom slučaju, često noseći visoke pete i haljine samo kako bi svratile do trgovine.

Čini se da odlazak u inozemstvo to samo pojačava. 43% Ruskinja se slaže da je na odmoru "važno odijevati se moderno", što ih čini modno najosvještenijim ženama na svijetu.

To je također dovelo do neobične potražnje za glačalima u hotelskim sobama - jedna vlasnica hotela je zabilježila 100% ruskih gostiju koji su tražili opremu za glačanje.

4. Prave smiješne količine selfieja

Jeste li ikada vidjeli besprijekorno odjevenu ženu koja pozira za, kako se čini, barem sto fotografija pokraj fontane? Naravno da jeste. Svi smo. Ne trebate više razbijati glavu - ona je gotovo sigurno Ruskinja.

Sergej Bobilev/TASS Sergej Bobilev/TASS

Kultura selfieja je u Rusiji masivna - Rusija je postala druga najaktivnija zemlja na Instagramu (nakon Sjedinjenih Država). A što je bolji materijal za Instagram od vas na putovanju u inozemstvu, s palmama i plažama u pozadini, odjevenih kao da ste spremni stati pred oltar? Meni to zvuči kao prilika za sjajnu fotografiju.

5. Ponašaju se i rastrošno i škrto u isto vrijeme

Raskoš kojom odiše izgled Rusa na odmoru bi se mogla preslikati i na njihovo opće ponašanje - Rusi obično u inozemstvu troše mnogo novca i često ostavljaju velike napojnice.

Ipak, ruski turisti su profesionalci kada su u pitanju besplatne stvari u hotelima, poput Rossa i Chandlera iz Prijatelja. Kao što kaže jedna ruska šala, "Sve što nije zašarafljeno za hotelski pod je suvenir." Jedan je neimenovani državni dužnosnik navodno uzeo i kožnu mapu s informacijama iz jednog hotela s pet zvjezdica. Tko nađe, njegovo.

Ruski turisti su dobro poznati i po pretjerivanju za švedskim stolom, slijedeći pravilo da je "pretrpan stol dokaz onoga što ste uspjeli postići u životu". Neki čak i odnose hranu sa švedskog stola "za poslije".

I mislili ste da su Nijemci naporni kada ustaju rano kako bi rezervirali besplatne ležaljke? Pa, jedan hotel tvrdi da su njihovi ruski gosti otišli korak dalje i ležaljke odnijeli u svoje sobe. Šah-mat, Nijemci!

6. Izvode čudne i opasne stvari

Zašto su ljudi koji se snimaju s dvije trećine svoga tijela koje visi s nebodera Burj Khalifa uvijek Rusi? Otkud dolazi ludilo za parkourom među Rusima u inozemstvu? Budi li odlazak u inozemstvo u Rusima nekakav ludi adrenalin zbog kojeg osjećaju potrebu da ugroze svoj život?

YouTube

7. Ponekad djeluju poprilično grubo

Ono što može djelovati kao kulturna neosjetljivost u inozemstvu za Ruse je često nešto normalno. Niste čuli "oprostite" nakon što vas je netko nehotice gurnuo na cesti? Netko vam se obratio izravnije no što ste očekivali? Nemojte to shvaćati previše osobno. Kao što kaže vlasnik jednog francuskog hotela, "Rusima treba pristupiti čvrsto, no diplomatski".



Ova je neosjetljivost očito uzburkala duhove - Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je 2017. za turiste iz Rusije moralo izdati vodič za ponašanje, koji je uključivao savjete o političkoj korektnosti. Mnogi se Rusi ne žele time zamarati, što objašnjava (barem djelomično) porast popularnosti odmarališta poput Kremaljske palače u Antalyi u Turskoj.

Hotel Kremlin Palace u Antalyi u Turskoj. Legion Media Legion Media

8. Vole pljeskati kad zrakoplov sleti

Ne, u tome nema nikakve ironije - samo iskrena zahvalnost pilotu. Rusi znaju biti prilično praznovjerni, pa vole, iako ih u zatvorenoj kabini ne može čuti, zahvaliti pilotu za sigurno spuštanje na majčicu Zemlju. Ovo je zapravo stvarno lijep običaj. Ipak, iza pljeska postoji nekoliko teorija.