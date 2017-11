Sedam holivudskih zvijezda koje dobro govore ruski

(Robert Downey govori ruski)

On je svoj govor naučio za dva sata. Počeo je u jedan popodne, a u tri popodne je već slobodno izgovarao tekst.

7. Jared Leto - ruski jezik nije igra

Američki glumac i vođa grupe "30 Seconds to Mars" nema ruske korijene, ali je učio ruski za ulogu u filmu "Gospodar rata" ("The Lord of War"), gdje je glumio zajedno s Nicolasom Cageom. Smiješno je čuti kako on grdi na ruskom, čak i kada daje intervju za američke medije. "Nu, čto stoiš kak dub?" ("Why are you standing like an oak?") ("Zašto stojiš tu kao hrast?") - to je Jared odgovorio kada ga je novinar jednom zamolio da nešto kaže na ruskom.

YouTube

Kao i mnogi drugi Amerikanci, on smatra da je ruski jezik "vrlo, vrlo težak".

"Ruski jezik treba poštovati", rekao je on jednom prilikom. "To nije igra. To je vrlo teško..."