"Kako biste razumjeli Ruse, morate govoriti ruski jezik"

Kada si i zašto počeo učiti ruski jezik?

Počeo sam učiti ruski prije 12 godina. U početku sam samo htio naučiti novi jezik koji će biti drugačiji od ostalih europskih jezika kojima sam tad već vladao. Želio sam razumjeti strukturu jezika. Tada sam upoznao jednu mladu Ruskinju i dobio drugu motivaciju - želio sam komunicirati na ruskom.

Što je u ruskom jeziku najteže?

Definitivno su to padeži, i gramatika općenito. U ruskom je još težak i izgovor. No meni je, kao Talijanu, izgovor lakši. Imamo mnogo sličnih zvukova. Što se gramatike tiče, nije problem u tome da je ona u ruskom jeziku teška. Problem je u tome što mnogi koji uče ruski nemaju pristup učenju jezika. Ovdje je glavna metoda, morate znati kako učiti. Gramatiku ćete naučiti ako koristite jezik u praksi. Treba komunicirati, prije svega.

Što bi savjetovao osobi koja namjerava početi učiti ruski, i vjerojatno bilo koji drugi jezik?

Prva stvar je motivacija. Morate imati jasnu ideju zašto učite ovaj ili onaj jezik. Drugo, morate se psihički pripremiti. Mnogi se boje izaći iz zone udobnosti. Oni kažu: "Neću uspjeti. Loše pamtim riječi itd." Morate shvatiti da se svaki jezik može naučiti. Ništa nije nemoguće. Glavna stvar je da pronađete svoju vlastitu metodu. Treće, nemojte se siliti. Učenje jezika treba biti zabavno. Nema potrebe da se silite raditi ono što ne želite.

Problem škola je u tome što su djeca prisiljena učiti strane jezike, a to nije u redu. Rezultat toga je da mnogi izgube želju za učenjem jezika za cijeli život. Naprotiv, u prirodnom okruženju djeca jako lako uče jezike. Oni jednostavno pričaju na njima i sve zapamte. I konačno, novi jezik je ključ za razumijevanje nove kulture i ljudi koji toj kulturi pripadaju.

Je li ti znanje ruskog pomoglo da bolje razumiješ Rusiju i Ruse?

Naravno, Rusi su uvjereni da je ruski jako težak jezik i naprosto su oduševljeni kada čuju stranca da s njima razgovara na njihovom jeziku. Kako biste upoznali i razumjeli Ruse, morate govoriti na ruskom jeziku. Također morate i biti u Rusiji, okružiti se Rusima. Kad govoriš na njihovom jeziku, to je potpuno drugi način komunikacije s ljudima.

Koliko često si bio u Rusiji? Kakvi su tvoji dojmovi?

U Rusiji sam bio četiri puta. Jako mi se svidjelo. Kada sam došao prvi put, odmah sam rekao: "Opa". To je tako velika i lijepa zemlja. Bliska mi je na duhovnoj razini. Rusi i Talijani općenito imaju mnogo toga zajedničkog.

Video: Luca Lampariello / YouTube

Kada sam prvi put došao u Rusiju, iznenadila me količina snijega na ulicama. Bio je to kraj ožujka. Otišao sam iz Moskve, u kojoj je tada još ponegdje bilo snijega, u Sankt-Peterburg i ostao sam šokiran time što je tamo bilo još više snijega nego u Moskvi. Nikad nisam vidio toliko snijega, još k tome krajem ožujka! Sam Sankt-Peterburg jako me impresionirao. Jako mi se svidio taj grad.

Kad sam prvi put došao u Rusiju, već sam govorio nešto ruskog, no nakon tog putovanja poželio sam ne samo govoriti, već i ovladati tim jezikom, postati dijelom te kulture. U Rusiji sam, osim Moskve i Sankt-Peterburga, posjetio i male gradove poput Serpuhova, na primjer. U budućnosti želim opet otići u Rusiju. Jako bih volio posjetiti Kazanj. Čuo sam da je to prekrasan i živopisan grad.

Imao si djevojku Ruskinju. Jesu li Ruskinje po nečemu osobite?

Mogu samo reći da su Ruskinje zaista vrlo ženstvene i lijepe. Po mom mišljenju, Rusija me na planu rodnih odnosa i organizacije obitelji podsjeća na Italiju prije 40 godina. Ljudi ovdje drugačije razmišljaju. Postoje određene uloge - uloga muškarca i uloga žene.

Koji jezik trenutno učiš? Koje jezike planiraš učiti u budućnosti?

Trenutno učim mađarski. Također želim poboljšati znanje jezika koje već znam. Zasad ne namjeravam počinjati s učenjem novih jezika. No, tko zna? Uvijek ispadne da ne odabirem ja jezike, već oni odabiru mene.